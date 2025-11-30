Crimen y Justicia

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por matar a su hijo de dos meses para hacer sufrir a su expareja

El hecho ocurrió en Monterrico, Jujuy. Para la Justicia, el crimen tuvo como objetivo causar el sufrimiento de la madre de la víctima

Guardar
Un hombre fue condenado por
Un hombre fue condenado por matar a su hijo de dos meses

La Justicia de Jujuy sentenció a prisión perpetua a Francisco Marcelino Subelza, de 23 años, por el asesinato de su hijo de dos meses en Monterrico. El tribunal estableció que el padre mató al bebé con el objetivo de causar sufrimiento a su expareja.

El fallo se conoció el 27 de noviembre de 2025 tras un juicio abreviado. El tribunal integrado por los jueces penales Felicia Ester Barrios, María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss lo declaró penalmente responsable de amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento, y desobediencia judicial, informó Todo Jujuy.

Además de la prisión perpetua, los magistrados resolvieron la prohibición total de contacto con la madre del bebé y su familia por cualquier medio.

El caso tuvo origen en un episodio de violencia el 11 de diciembre de 2024. Ese día, Subelza acudió al domicilio de su expareja para ver al bebé, de nombre Gael, y emitió amenazas directas: advirtió que si se llevaba al niño lo mataría y luego se quitaría la vida.

“Yo quiero llevarme al bebé y ¿qué vas a hacer vos, si yo me lo llevo y lo mato y luego me mato yo, vos también te vas a matar?”, la amenazó. La mujer logró recuperar a su hijo tras forcejear y el acusado se retiró.

La situación escaló el 19 de diciembre de 2024 en la zona de la nueva terminal de Monterrico. La víctima manifestó que caminaba con Gael cuando su ex apareció en un vehículo, bajó y le pidió ver al bebé y luego huyó con él en el auto.

Antes de irse, dejó un papel manuscrito en el que amenazó con hacerle daño al bebé y a familiares de la madre. La frase “ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir” quedó asentada en ese escrito, según relató Todo Jujuy.

La investigación concluyó que el joven llevó al menor a una finca ubicada sobre la ruta provincial N° 43, en el paraje La Ovejería, departamento El Carmen. Allí permaneció hasta la madrugada del 20 de diciembre de 2024, momento en el que estranguló a Gael con sus manos. El informe judicial comprobó que violó una orden de restricción que le fue notificada tras el primer episodio.

El proceso judicial avanzó mediante un juicio abreviado. En ese marco, la representante del Ministerio Público de la Acusación, Romina Núñez, y la defensora Sara Cabezas firmaron el acuerdo para aplicar la pena máxima. Los jueces aceptaron la propuesta de las partes y dictaron la condena de prisión perpetua.

El caso impactó en la comunidad de Jujuy por la gravedad de los hechos y el destino judicial del acusado. La madre de Gael y sus familiares permanecen bajo resguardo por orden del tribunal, que mantiene activa la restricción de acercamiento para el condenado.

Temas Relacionados

JujuyHomicidiosInfanticidiosMonterricoúltimas noticias

Últimas Noticias

Un pastor evangélico fue denunciado por más de 160 casos de abuso sexual y le dieron una condena menor a 20 años

La investigación reveló un entramado de abusos y engaños en el corazón de una comunidad religiosa. El expediente detalló métodos de sometimiento y el impacto en menores

Un pastor evangélico fue denunciado

Una nena de 13 años se peleó con una vecina En Ensenada y terminó en la guardia con la cara quemada

La agresora también es una menor, que viviría frente a la casa de su víctima. La adolescente herida será trasladada hacia un centro de alta complejidad

Una nena de 13 años

Balearon a un hombre en Córdoba, intentaron escapar y fueron detenidos en un auto con manchas de sangre

La víctima estaba fuera de riesgo y, además, otro hombre resultó golpeado durante el ataque

Balearon a un hombre en

Registraron un saldo de cinco personas heridas producto de ataques violentos en Santa Fe

Todas las víctimas se encuentran fuera de peligro, pero todavía no habría detenidos por los incidentes

Registraron un saldo de cinco

Falsos castings y violaciones: la perversa historia swinger del mago José

Un ilusionista de Villa Crespo fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal N°12, acusado de abusos sufridos por su pareja y asistente de sus trucos y de manosear a una joven. Seguirá libre hasta que el fallo quede firme

Falsos castings y violaciones: la
DEPORTES
Carlos Anacleto ganó las elecciones

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

TELESHOW
Isabel Barón, entre el arte,

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

Albana Fuentes, con dos estrenos a corto plazo: “Siento felicidad y gratitud porque otra vez apostaron por mí”

Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a cuatro terroristas

Israel abatió a cuatro terroristas en una zona de infraestructura subterránea en la Franja de Gaza

Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Trump

Benjamin Netanyahu solicitó formalmente el indulto presidencial en medio del juicio por corrupción

El papa León XIV concluyó su visita a Turquía y continuará su gira internacional en Líbano con un mensaje de paz

La actividad industrial de China acumuló ocho meses de caída bajo el modelo económico de Xi Jinping