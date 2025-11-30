Condenaron a prisión perpetua a un hombre por matar a su hijo de dos meses para hacer sufrir a su expareja

Un hombre fue condenado por matar a su hijo de dos meses

La Justicia de Jujuy sentenció a prisión perpetua a Francisco Marcelino Subelza, de 23 años, por el asesinato de su hijo de dos meses en Monterrico. El tribunal estableció que el padre mató al bebé con el objetivo de causar sufrimiento a su expareja.

El fallo se conoció el 27 de noviembre de 2025 tras un juicio abreviado. El tribunal integrado por los jueces penales Felicia Ester Barrios, María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss lo declaró penalmente responsable de amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento, y desobediencia judicial, informó Todo Jujuy.

Además de la prisión perpetua, los magistrados resolvieron la prohibición total de contacto con la madre del bebé y su familia por cualquier medio.

El caso tuvo origen en un episodio de violencia el 11 de diciembre de 2024. Ese día, Subelza acudió al domicilio de su expareja para ver al bebé, de nombre Gael, y emitió amenazas directas: advirtió que si se llevaba al niño lo mataría y luego se quitaría la vida.

“Yo quiero llevarme al bebé y ¿qué vas a hacer vos, si yo me lo llevo y lo mato y luego me mato yo, vos también te vas a matar?”, la amenazó. La mujer logró recuperar a su hijo tras forcejear y el acusado se retiró.

La situación escaló el 19 de diciembre de 2024 en la zona de la nueva terminal de Monterrico. La víctima manifestó que caminaba con Gael cuando su ex apareció en un vehículo, bajó y le pidió ver al bebé y luego huyó con él en el auto.

Antes de irse, dejó un papel manuscrito en el que amenazó con hacerle daño al bebé y a familiares de la madre. La frase “ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir” quedó asentada en ese escrito, según relató Todo Jujuy.

La investigación concluyó que el joven llevó al menor a una finca ubicada sobre la ruta provincial N° 43, en el paraje La Ovejería, departamento El Carmen. Allí permaneció hasta la madrugada del 20 de diciembre de 2024, momento en el que estranguló a Gael con sus manos. El informe judicial comprobó que violó una orden de restricción que le fue notificada tras el primer episodio.

El proceso judicial avanzó mediante un juicio abreviado. En ese marco, la representante del Ministerio Público de la Acusación, Romina Núñez, y la defensora Sara Cabezas firmaron el acuerdo para aplicar la pena máxima. Los jueces aceptaron la propuesta de las partes y dictaron la condena de prisión perpetua.

El caso impactó en la comunidad de Jujuy por la gravedad de los hechos y el destino judicial del acusado. La madre de Gael y sus familiares permanecen bajo resguardo por orden del tribunal, que mantiene activa la restricción de acercamiento para el condenado.