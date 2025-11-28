Condenaron a un hombre por abusar sexualmente a dos menores de edad que son parte de su familia

Condenaron a un cuidador de caballos en Córdoba por el abuso sexual de dos menore de su entorno familiar

La Justicia de Córdoba condenó a un hombre por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra dos menores de edad que forman parte de su grupo familiar.

Se trata de un cuidador de caballos de 32 años, identificado con las iniciales F. G., quien deberá cumplir con una pena de diez años de prisión.

El fallo, considerado de cumplimiento efectivo, concluyó tras un extenso proceso judicial en el que intervinieron magistrados, peritos y múltiples testigos que brindaron pruebas sustanciales para la causa.

Según lo informado por autoridades judiciales y difundido por el portal El Doce.tv, el acusado residía en una localidad próxima a Villa María, donde cumplía funciones como cuidador de caballos en establecimientos rurales.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por miembros del entorno de las víctimas, lo que permitió dar inicio a una causa que derivó en la detención preventiva de F. G.

Durante el juicio, el tribunal recibió numerosos testimonios y peritajes especializados, que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del hombre. Los informes psicológicos y médicos fueron incorporados al expediente y, según consta en los fundamentos de la sentencia, permitieron reconstruir el contexto de abuso y la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.

El tribunal enfatizó en su resolución que la vinculación familiar entre el acusado y las dos víctimas menores fue determinante para cometer el hecho. El dictamen no dejó margen para medidas alternativas, por lo que la pena se cumplirá en su totalidad bajo régimen carcelario.¿

El condenado continuará detenido (crédito Reuters)

Condenaron al futbolista Diego García por el abuso de una jugadora de hockey

Días atrás, Diego García, ex jugador de Estudiantes de La Plata que actualmente pertenece a Peñarol de Uruguay, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey de la institución platense.

En principio, el futbolista cumplirá arresto domiciliario en un domicilio de La Plata, con tobillera electrónica, mientras la Cámara de Casación discute la apelación de la defensa del futbolista contra el fallo emitido por el Tribunal Criminal V de La Plata. Sus abogados también intentarán que García recupere la libertad mientras la Cámara toma una decisión.

Al momento de la lectura del fallo, García se desmayó y fue llevado a un hospital para ser atendido, custodiado por efectivos policiales en su condición de detenido.

Durante los tres años que duró el proceso judicial, el Demonio, tal el apodo que le pusieron en su carrera futbolística, estuvo libre y siguió jugando profesionalmente.

Apenas se conoció la denuncia, el 'Pincha’ lo separó del plantel, pero de allí recaló primero en Patronato de Paraná, luego jugó en Ecuador hasta regresar a su país donde vistió hasta ayer nomás la casaca de Peñarol, siendo parte del equipo titular el domingo pasado en la primera final que enfrentó a su actual club nada menos que con Nacional de Montevideo y terminó en empate dos a dos. Ya no podrá jugar obviamente la revancha.

La prisión se hizo efectiva desde el mismo día de la lectura del veredicto. García fue el segundo jugador con más presencias en la temporada, disputando 47 partidos y marcando cinco goles.

El Demonio confiaba en que lo absolverían, pero que en caso de ser condenado, lo dejarían en libertad hasta el doble conforme, es decir, hasta que Casación confirmara o revocara la pena.

Su expectativa se basaba en el caso de Alexis Zárate, el jugador ex Independiente y Temperley que, aún con condena en primera instancia, siguió libre hasta que la Corte provincial le rechazó un recurso de revisión.

El abuso por el que fue condenado García ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, fue junto con un grupo de amigas a una fiesta organizada por futbolistas de Primera del equipo Pincha en una casa en Abasto, en las afueras de la ciudad.

Entre ellos estaba el mediocampista uruguayo Diego García, que había llegado al club en 2019 y había regresado esa temporada tras un préstamo a Talleres de Córdoba. Al principio todo era normal hasta que en un momento la deportista se levantó para ir al baño. Allí, según la denuncia que hizo en forma inmediata, el futbolista la siguió, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente.

Clara B. fue primero a la Policía, después a Tribunales y finalmente se produjo el juicio oral contra García por abuso sexual con acceso carnal, que se llevó adelante en el Tribunal Criminal V de La Plata.

El fiscal Lucas Domsky dio por probado el caso no solo basándose en el dramático testimonio de la víctima sino también en los llamados por teléfono que ella les hizo a dos amigos casi en forma instantánea y en un chat posterior de Clara B. con otro integrante del plantel donde se expuso la situación. Además, se presentaron en el juicio fotos con heridas en el rostro que se vincularon al ataque sexual. El fiscal había pedido ocho años de prisión, mientras que la querella representada por el abogado Marcelo Peña había solicitado una condena de diez años de cárcel.