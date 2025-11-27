Crimen y Justicia

Los antecedentes de los miembros del clan familiar que robaba y vendía vehículos de alta gama en el AMBA

La banda fue desbaratada esta semana tras una serie de allanamientos en el conurbano bonaerense. Hay 10 imputados, de los cuales varios arrastran un importante historial delictivo

Dos de los acusados de
Dos de los acusados de integrar el Clan Carabajal

La Policía Bonaerense desarticuló recientemente el llamado “Clan Carabajal”, una estructura familiar acusada de robar y vender vehículos de alta gama en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre los arrestados, se encuentran varios con antecedentes penales y causas abiertas por robos, encubrimiento y otros delitos.

Uno de los sospechosos detenidos es Pablo Andrés Lemos, de 34 años, quien según fuentes policiales, figuraba en los antecedentes con un expediente judicial del 6 de junio de 2018 por desobediencia y lesiones agravadas, tramitada en la UFI N°9 de Mercedes.

En el caso de Matías Ezequiel Hereñu (43), la información de los registros oficiales señala dos procesos penales previos: uno del 26 de enero de 2022 en la jurisdicción de Lomas de Zamora por encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y violación de domicilio, y otro de abril de 2008 por secuestro extorsivo, bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de La Matanza.

Por este último caso, Hereñu había aparecido en los medios de comunicación. Estuvo apuntado como uno de los integrantes de la banda que secuestró al padre del ex jugador de Boca Juniors Cristian Traverso en 2003 y a Ariel Peretta en 2008, habiendo purgado por ello una condena de unos 15 años.

Por el caso, hay diez
Por el caso, hay diez sospechosos arrestados

Ricardo Daniel Avalos (22), otro de los detenidos en las últimas horas, tenía un antecedente por encubrimiento en 2012 en Lomas de Zamora.

Eso no es todo. Cuando fue identificado en la causa, Rodrigo Ezequiel Carabajal, alías “Roro”, ya se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N°30 de General Alvear por robo agravado.

Según reportes policiales, todos ellos respondían a órdenes del líder del “Clan Carabajal”, Héctor Gabriel Carabajal, apodado “El Artesano”.

Cómo operaban

La mecánica era la siguiente: los vehículos robados eran trasladados a distintos garajes usados para “enfriarlos” antes de la adulteración, fase en la que se reemplazaban numeraciones y se producían papeles falsos. Parte del flujo de unidades sustraídas iba a países limítrofes como Paraguay.

Varios de los acusados tienen
Varios de los acusados tienen antecedentes penales

En la banda cada uno tenía su rol. Lautaro Nahuel Montenegro, sobrino de Carabajal y conocido como “Lauti”, se ocupaba justamente de la adulteración de vehículos. Por su parte, Virginia Elizabeth Mieres (39), alias “Eli”, identificada como tía de Lemos, y Diego Josué Villarreal (45) ponían a disposición sus domicilios para esconder los rodados robados.

En tanto, Andrés Ángel Chisari (42) está señalado como responsable de una imprenta denominada “Ciudad Naranja”, donde se fabricaban stickers y documentación falsa para los autos sustraídos.

A Claudio Ariel Falcón (31) se los referencia como uno de los autores de los robos a mano armada. La estructura la completaban Guillermo Carlos Luna, alias “Oscar”, quien también colaboraba guardando vehículos en su taller mecánico para luego conducirlos hasta su lugar de venta, y "Roly" Gómez Cuevas, dueño de una cerrajería que facilitaba el duplicado de llaves y el desbloqueo de sistemas en los autos.

Elementos secuestrados durante los allanamientos
Elementos secuestrados durante los allanamientos

Todo esto pudo ser descubierto tras meses de vigilancia e intervención de comunicaciones que revelaron el modus operandi de los miembros y cómo combinaban todas las acciones de la banda. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 encabezada por el fiscal Leonardo Fernando Sarra, arrancó en marzo.

Con las pruebas reunidas, hubo nueve allanamientos en domicilios de General Rodríguez, Moreno, Loma Hermosa, Esteban Echeverría, Monte Grande, Lavallol, Berazategui y Florencio Varela.

Los investigadores incautaron una decena de vehículos -camionetas Toyota SW4, Hilux, VW Nivus, Ford Focus, Chevrolet Onix, Mercedes Benz GLA, entre otros- con pedidos de secuestro, documentación apócrifa, balanzas de precisión, equipos para duplicar llaves, computadoras, impresoras y celulares.

