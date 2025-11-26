Un sargento mató a dos hombres al defenderse de un robo mientras trabajaba como chofer de aplicación

La esquina donde ocurrió el tiroteo

Un sargento de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes en Esteban Echverría, cuando se defendió de un intento de robo mientras trabajaba como chofer de aplicación. En consecuencia, será investigado por su accionar. Además, hay una mujer detenida.

El incidente se desencadenó alrededor de las 02:40 horas del martes, cuando el conductor recogió a tres pasajeros. Según las primeras informaciones policiales, estos individuos habrían intentado asaltarlo dentro de su vehículo, un Toyota Etios.

Al verse amenazado, el chofer relató que los sospechosos intentaron reducirlo, lo que provocó un intercambio de disparos en el interior del automóvil. Cuando el personal del Comando de Patrullas llegó al cruce entre las calles Guatemala y Nueva Escocia, encontró a uno de los presuntos asaltantes gravemente herido dentro del auto, mientras que otro yacía en la vereda a pocos metros.

De acuerdo con la información publicada por Inforbano, el sargento presentaba una lesión cortante en la zona abdominal. Asimismo, durante el operativo, otro móvil policial localizó a una mujer herida que habría participado en el intento de robo.

La mujer quedó detenida, luego de que recibiera atención médica

A raíz de esto, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada a la comisaría, donde se le secuestró su teléfono celular como parte de la investigación. Minutos después, cerca de las 03:10 horas, el personal sanitario confirmó la muerte de los dos hombres heridos que habrían sido sus cómplices.

Por su parte, el conductor recibió atención médica y profilaxis por las lesiones sufridas. También se confirmó que la causa quedó dividida entre dos fiscalías.

Mientras que la unidad descentralizada de Esteban Echeverría inició actuaciones por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa respecto de la mujer detenida, la Fiscalía especializada en violencia institucional tomó intervención para determinar si existió exceso en la legítima defensa, dado que el conductor era un efectivo policial y utilizó su arma reglamentaria.

Como parte de las medidas judiciales, se dispuso el secuestro del arma del sargento, su vestimenta y el traslado de los cuerpos a la morgue judicial. En paralelo, se ordenó que los especialistas de Policía Científica realizaran pericias exhaustivas en la escena del crimen.

De esta manera, los forenses recolectaron vainas servidas, proyectiles, armas blancas y prendas con manchas de sangre, además de documentar daños en el vehículo involucrado. También se elaboraron croquis y registros fotográficos para el expediente.

Por el momento, la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona no arrojó resultados positivos. No obstante, las actuaciones quedaron formalmente asentadas mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

Un delincuente murió al escapar de la Policía de la Ciudad en Villa Celina

Los cuatro involucrados contaban con antecedentes penales

La identificación de Jonathan Nahuel Álvarez como el conductor muerto en un violento episodio en Villa Celina permitió a la Justicia bonaerense reconstruir los hechos que también derivaron en la captura de un barrabrava de Atlanta, buscado desde hacía meses por un homicidio.

El caso, que involucró un intento de fuga, disparos policiales y la detención de tres hombres con antecedentes, se desencadenó cuando dos policías de la Ciudad advirtieron irregularidades en las patentes de un vehículo robado.

El incidente se produjo en una estación de servicio situada en la avenida General Paz y Chilavert, en el límite entre el barrio porteño de Villa Lugano y Villa Celina. Los agentes, que patrullaban en moto, notaron que el Toyota Etios en el que viajaban los cuatro sospechosos presentaba una diferencia de una letra entre la patente delantera y la trasera, y que una de ellas tenía pedido de secuestro por robo. El automóvil había sido sustraído el 14 de julio en Haedo, según la Comisaría 2ª de Morón.

Al intentar identificar a los ocupantes, los policías fueron embestidos por el conductor, lo que motivó que abrieran fuego contra el vehículo para impedir la huida. Una de las balas impactó en la ingle de Álvarez, quien murió en el lugar.

“Álvarez recibió un disparo en la ingle. Tenía antecedentes por robos”, confirmaron fuentes oficiales a Infobae, validando la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Diego Rulli, de que el grupo se había reunido con fines delictivos.

Así terminó el auto en el que viajaba la banda

Los tres acompañantes del conductor fueron detenidos e identificados en el acto. Entre ellos se encontraba Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera, conocido como “Calabaza”, barrabrava de Atlanta y prófugo de la Justicia desde febrero, cuando escapó en taxi de la Alcaidía 6A de Caballito, donde estaba preso por el asesinato de un financista en Almagro.

De hecho, Cabrera, de 40 años, fue el único de los detenidos que declaró ante el fiscal Rulli. Según fuentes del caso citadas por este medio, su testimonio fue escueto: “Dijo que justo se había subido al coche, que no tenía nada que ver”.

Los otros dos arrestados, Julio Dimaso y Diego Mehauod, también cuentan con antecedentes penales. Dimaso registra causas por falsificación de documentos, fabricación y emisión de monedas o títulos, y una condena condicional de un año en 2019 por lesiones agravadas por violencia de género. Mehauod, por su parte, estuvo preso por robo agravado.

Durante la inspección del Toyota Etios, los investigadores hallaron bajo el asiento delantero un arma calibre nueve milímetros con la numeración limada, perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El cargador fue encontrado en otra parte del vehículo por peritos de la Científica de la Bonaerense. Por estos elementos, el fiscal Rulli imputó a Cabrera, Dimaso y Mehauod por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

El cuerpo de Álvarez fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia e identificación, proceso que concluyó este martes cuando los forenses lograron establecer su identidad. La Justicia consideró que la actuación de los policías constituyó un acto de defensa, dado que uno de los agentes resultó golpeado por el coche durante el intento de fuga.