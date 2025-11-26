Crimen y Justicia

Otra viuda negra detenida por drogar y dormir a un hombre al que había conocido en un bar de Palermo

La acusada, de 24 años y con domicilio en Villa Luro, fue apresada tras más de un año de investigación

Naiara Denise Darriba, la acusada
Un hombre fue víctima de un nuevo robo bajo la modalidad de viuda negra en el barrio porteño de Almagro, tras invitar a una joven que había conocido unos días antes en un bar de Palermo. El caso ocurrió a fines del año pasado y la acusada fue detenida en los últimos días, según informaron fuentes policiales.

Todo comenzó el 20 de noviembre de 2024, cuando la víctima, identificada en esta nota como P., conoció a la imputada, Naiara Denise Darriba, de 24 años, en un local ubicado sobre la calle Niceto Vega al 5500.

Aquella noche, Naiara se presentó como Zoe Fernández, el nombre que supuestamente usaba para captar a sus víctimas. Las cosas marcharon bien, por lo que ambos siguieron en contacto y nueve días después pactaron un encuentro en el departamento de él.

Para la cita, Naiara llevó una botella. Durante su visita, la joven le sirvió a P. una bebida, tras lo cual el anfitrión perdió el conocimiento durante varias horas, como suele pasar en este tipo de casos.

La imputada fue detenida en
Al despertar, la víctima se dio cuenta del engaño en el que había caído: notó que faltaban varias de sus pertenencias personales. Entre los objetos robados se encontraban su teléfono celular, dos notebooks, una consola de videojuegos y tarjetas bancarias, además de otros bienes de valor.

Luego de ser atendido por personal médico, P. se acercó a una comisaría a realizar la denuncia. Así, comenzó una investigación a cargo del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina.

En los meses siguientes, los detectives relevaron cámaras de seguridad, analizaron registros de comunicaciones y triangulación de antenas para establecer los lugares donde la sospechosa pasaba la noche habitualmente. También la rastrearon redes sociales, llegando a un perfil falso en Instagram y a su original en Facebook.

Luego de las tareas realizadas, el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadorala ordenó una serie de allanamientos en diferentes domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. A la acusada la encontraron en su departamento de Villa Luro.

Las autoridades también registraron otra vivienda en ese mismo barrio y una tercera en La Paternal, donde Naiara solía dormir ocasionalmente.

En los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron un teléfono inalámbrico, una cartera, una calza y un par de zapatillas, además de otros elementos de interés para la causa. Naiara quedó detenida.

Además, otras personas que residen en los lugares allanados de Villa Luro y La Paternal fueron identificados por la Policía y quedaron vinculados a la causa.

La viuda negra “Cande”

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 procesó recientemente con prisión preventiva a “Cande”, una joven de 19 años acusada de atacar bajo la modalidad de viuda negra a un turista estadounidense en Palermo.

El hecho sucedió en septiembre del año pasado, tras un encuentro gestado por una aplicación de citas. En esa ocasión, la acusada y la víctima acordaron verse en un departamento ubicado sobre la calle Humboldt al 2400.

Según la investigación, la joven lo sedó durante la reunión y, mientras estaba inconsciente, permitió el ingreso de dos hombres que sustrajeron pertenencias de valor.

Personal de seguridad del edificio detectó movimientos sospechosos e intervino alertando al 911. Cuando la Policía ingresó al departamento, encontró al turista todavía dormido. El ladrón y sus cómplices escaparon con mochilas en las que llevaban celulares, una computadora portátil, un reloj de alta gama, ropa, calzado y otros objetos.

La clave para la identificación de la responsable estuvo en el trabajo de la Policía Científica, ya que las huellas dactilares de Cande quedaron en una copa de vino espumante que habían compartido.

Al avanzar la causa, los investigadores confirmaron que la joven ya había sido detenida meses antes por robos similares en la ciudad de La Plata, donde utilizó el mismo método para atacar a otras víctimas.

