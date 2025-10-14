Crimen y Justicia

“Cande”, la viuda negra de Palermo que cayó por dejar sus huellas en una copa de espumante

La joven, de 19 años, conoció a la víctima por Tinder. Está acusada de otros dos robos bajo la misma modalidad, ocurridos en La Plata

El momento en que la
El momento en que la víctima ingresó con la viuda negra al edificio de Palermo

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo del juez Gustavo Pierretti, procesó con prisión preventiva el jueves pasado a “Cande”, una joven viuda negra de 19 años acusada de drogar y robar a un turista estadounidense en el barrio porteño de Palermo. La ladrona fue descubierta dejar sus huellas en una copa de vino espumante en el departamento de la víctima.

De acuerdo con la investigación, llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº10, cuyo titular es Alberto Adrián María Gentili, “Cande” conoció al turista a través de la aplicación Tinder el 13 de septiembre del año pasado, lo engañó y dio el golpe un día después de establecer contacto con él, en un edificio ubicado en la calle Humboldt al 2400.

Las huellas dactilares levantadas en la escena y cotejadas a través del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) resultaron decisivas para identificar a la sospechosa.

El hecho comenzó a investigarse cuando personal de seguridad del edificio donde se alojaba la víctima alertó al 911 por la presencia de personas extrañas y solicitó auxilio para el turista. Efectivos de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y tomaron testimonio a un custodio, quien relató que cerca de las 22.20 una mujer se acercó a la reja y les permitió el acceso a otros dos hombres.

Según el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, minutos después, los tres volvieron a bajar y el empleado les abrió la puerta para que se fueran. Sin embargo, notó que los hombres portaban mochilas, que no tenían al ingresar, ante lo cual les consultó de qué departamento venían. Tras responderles, los sospechosos comenzaron a correr por la calle Humboldt y se subieron a un vehículo y huyeron del lugar.

Al revisar las cámaras de seguridad, el custodio observó que a las 20.30 la mujer había ingresado junto al turista estadounidense. Al no obtener respuesta en el departamento, dio aviso a la policía y, tras la intervención del Cuerpo de Bomberos, lograron ingresar al inmueble. Allí encontraron a la víctima tendida en la cama, quien recobró el conocimiento minutos después.

En su declaración ante la Policía, la víctima relató que había alquilado el departamento entre el 11 y el 30 de septiembre a través de la plataforma “Airbnb” y que el 13 de septiembre contactó por la aplicación de citas Tinder una mujer que se hacía llamar “Cande”, con quien concertó un encuentro en su vivienda para el día siguiente.

Ya en el departamento, comenzaron a consumir vino espumante, tras lo cual perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, advirtió que le habían sustraído dos celulares marca iPhone, una computadora MacBook Air, unos auriculares Bose, un reproductor de música JBL, un cargador, un reloj Bulgari, ropa y calzado, una mochila y viagra.

La clave para identificar a la imputada estuvo en el trabajo pericial del personal de la Sección Gabinete Científico Área IV Norte de la Policía porteña. Los detectives identificaron ocho rastros dactilares obtenidos de esa copa como pertenecientes a la acusada: dos de su dedo índice derecho, otro de su pulgar izquierdo y tres del índice de su mano izquierda.

La fiscalía sostuvo que la joven “anuló la defensa de la víctima mediante el uso de una sustancia narcótica y/o hipnótica”, aprovechando así la vulnerabilidad para sustraer pertenencias que no fueron recuperadas.

Otras dos víctimas de “Cande”

Tras consultar distintas bases de datos, la Policía descubrió que la joven ya había sido detenida en octubre de 2024 por dos hechos similares, investigados por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata.

El primero ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando la imputada contactó por Tinder a otro hombre en La Plata, lo sedó y permitió la entrada de tres cómplices, quienes, tras golpearlo, sustrajeron seis relojes, perfumes, tarjetas bancarias, tres iPhone y otros bienes.

El segundo caso tuvo lugar el 22 de agosto del mismo año, cuando, bajo la misma modalidad, le robaron a otra víctima una camioneta Nissan Frontier blanca, una billetera, un celular Motorola, una notebook Dell, USD8.000, $300.000 y otros objetos de valor.

El fiscal Gentili solicitó la indagatoria de la joven como coautora de robo en poblado y en banda en perjuicio del turista estadounidense. En la resolución, el juez Pierretti consideró probada su participación y dispuso prisión preventiva, además del embargo ya mencionado.

Entre los argumentos, el magistrado sostuvo que la imputada publicó perfiles falsos en Tinder bajo el nombre “Cande” para concretar citas y ocultó su identidad hasta el momento del encuentro, donde suministró, en un descuido, una sustancia que indujo al sueño a la víctima.

De acuerdo con el juez, la joven actuó en un plan previamente orquestado, en coautoría con al menos otros dos hombres, quienes ingresaron al departamento, sustrajeron los objetos de valor y huyeron en un vehículo, mientras la víctima permanecía inconsciente.

La investigación fiscal sigue su curso para identificar y detener a los demás involucrados.

