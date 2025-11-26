Audiencia clave en el caso Fernández Lima: tratan la apelación por el sobreseimiento de Cristian Graf

Diego estaba desaparecido desde 1984

La Sala N°4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realizará este miércoles la audiencia para tratar la apelación presentada por la familia de Diego Fernández Lima tras el sobreseimiento de Cristian Graf, el dueño de la casa el barrio porteño de Coghlan donde se hallaron los restos del adolescente que estaba desaparecido desde 1984 y que fue asesinado y enterrado.

Hay que recordar que Graf había sido acusado por el fiscal Martín López Perrando de haber encubierto el hallazgo de los restos del chico que tenía 16 años al momento de su desaparición. La causa por el crimen estaba prescrita por el paso del tiempo.

En ese contexto, el juez Alberto Litvack había dictaminado el sobreseimiento de Graf por “inexistencia de delito” al basarse en el inciso 3 del artículo 336 del Código Penal: “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”.

Entonces, Javier Fernández Lima, hermano de la víctima y particular damnificado, y el fiscal López Perrando recurrieron el fallo.

La palabra del abogado de Graf

Martín Díaz es uno de los abogados del acusado y, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, señaló que “Graf no va a ir” a la audiencia que se hará este miércoles desde las 11 en Viamonte 1147.

“Vamos con la mejor de las expectativas. La exposición durará cinco minutos. A la otra parte le dan el doble de tiempo”, precisó el letrado que defiende al imputado por los delitos de encubrimiento y supresión de evidencia.

De acuerdo al testimonio de Díaz, Graf está “tranquilo”. “Sabe que de nuestro lado está la verdad”, dijo el letrado y agregó: “Sobre todas las cosas, es incapaz de matar a una mosca, y nunca dudamos tampoco nosotros como abogados de esta inocencia”

Y remarcó: “Acá hubo una historia mal contada por el fiscal donde lo ubican como un villano a Graf y a todo su núcleo familiar”. El defensor reiteró que de la investigación “no surge ningún tipo de vínculo”, tales como “pleitos, amistades o negocios”.

“Este es un caso atípico, pero lo más raro es que el Estado nunca investigó el homicidio. Calculo que esto se dio debido a la escasa legislación que existía en el año 1984 y no hubo intenciones de parte del Estado ni en ese año ni actualmente de encarar una investigación seria”, agregó.

El caso

Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus huesos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) entre 2001 y 2003.