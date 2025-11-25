Crimen y Justicia

A cinco años de la muerte de Maradona, siguen las trabas para juicio a la enfermera que lo cuidaba en Tigre

Gisela Dahiana Madrid tenía que revisar a Diego en la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando falleció. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual y pidió que la juzgue un jurado popular. Por qué no avanza su caso

Guardar
La enfermera Dahiana Madrid
La enfermera Dahiana Madrid

Se cumplen cinco años del día en que sucedió lo que nadie quería ni esperaba. El 25 de noviembre de 2020 a la mañana, en una casa del barrio San Andrés, Tigre, comenzó a vivirse una situación de máxima preocupación que poco después traspasó las paredes y las fronteras. Allí se descompensó y murió Diego Armando Maradona, a quien intentaron salvar en vano con numerosas maniobras de reanimación.

Una de las pocas testigos que vivió el episodio de principio a fin fue Gisela Dahiana Madrid, la enfermera que lo cuidaba, quien hoy está acusada de dejarlo morir y espera un juicio que no se hace.

Ella es la octava imputada en la causa que investigó las responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez. Le endilgan el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, tal como al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. La misma acusación tiene el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Lo que la ubicó ante esta situación procesal es que Madrid era quien estaba a cargo de Diego cuando se descompensó. Según la acusación de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, su tarea era controlar sus signos vitales. Y justo el 25 de noviembre de 2020, cuando su turno comenzaba a las 6, no lo fue a revisar hasta media mañana porque “dormía”. Cuando lo fueron a despertar, ya era tarde.

Diego Maradona saluda a
Diego Maradona saluda a la gente desde la Casa Rosada en 2019

A diferencia del resto de los imputados -que estuvieron en el debate que resultó nulo por el escándalo de la ex jueza Julieta Makintach- Gisela Dahiana Madrid todavía no se enfrentó a un tribunal. El motivo es que su abogado, Rodolfo Baqué, pidió que su defendida sea juzgada en un juicio desdoblado por jurado popular.

Pero su proceso está trabado casi desde el principio. Para empezar, el pedido de Baqué tuvo que ser resuelto a fines de 2024 por la Cámara de Casación Bonaerense tras protestas de las partes. Cuando la Justicia le dio la razón al abogado, se sorteó el TOC N°7 de San Isidro, a cargo de la jueza María Coelho, para llevar a cabo el juicio.

La audiencia preliminar -donde se define la prueba y lista de testigos para el proceso- recién fue citada en julio de este año, cuando el juicio contra los otros 7 imputados ya había sido decretado nulo por las irregularidades de la ex magistrada Makintach.

¿Qué pasó? La jueza Coelho decidió que la continuación del debate contra Madrid quede sujeta a la definición sobre los alcances de la nulidad decretada previamente. Es decir: que quede claro si seguía en pie el juicio desdoblado o si se había anulado todo lo ocurrido en la causa, incluyendo que la enfermera sea juzgada por un jurado popular.

Maradona en 2020 cuando era
Maradona en 2020 cuando era DT de Gimnasia

Los nuevos jueces que tomaron el caso -Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón- definieron que la medida solo aplica para el proceso donde se juzga a los otros 7 imputados, lo que destrabó el caso de Madrid.

No obstante, justo en el aniversario de la muerte de Maradona, la jueza Coelho emitió una resolución donde informó sobre el pedido de audiencia preliminar solicitado por la defensa y, antes de convocarla, solicitó a la fiscalía y a los particulares damnificados que se expidan al respecto.

“La Doctora Coelho lleva muchísimo tiempo sin querer hacer el juicio de Dahiana Madrid. En vez de fijar una audiencia conforme el artículo 338 absurdamente le notifica al bloque acusador del pedido de audiencia. Yo no tengo la culpa de su ignorancia jurídica en algunos temas”, se quejó Baqué en diálogo con Infobae.

En el escrito, al que accedió este medio, la magistrada también se quejó de la actitud de los defensores de la enfermera (Rodolfo Baqué y Martín De Vargas) en la última jornada de julio y pidió la intervención del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de La Plata para que evalúe su conducta.

Coelho detalló que los abogados pusieron en tela de juicio su desempeño profesional, asociándola “inescrupulosamente a una ex magistrada destituida”. Además, los letrados calificaron de “absurdo jurídico” una resolución anterior del tribunal y la acusaron de “prevaricar” por no acceder a la designación “urgente” de una audiencia preliminar.

En este sentido, el defensor Baqué denunció censura y hostigamiento y aseguró: “Me acusa de no firmar los escritos cuando hace más de un año que no firmo los escritos. Me asombra lo poco que conoce la causa”.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaEnfermeraÚltimas noticiasSan IsidroJueza María CoelhoDahiana Gisela Madrid

Últimas Noticias

Detuvieron a más de 50 prófugos en los ingresos a la cancha durante este año

Los arrestos los concretó la Policía de la Ciudad. Fueron en controles organizados por el Ministerio de Seguridad en los eventos futbolísticos que se desarrollaron en CABA

Detuvieron a más de 50

Volcó un micro que viajaba a Mar del Plata para un acto que iba a cerrar Kicillof: dos muertos y múltiples heridos

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán. En el lugar trabajan equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona. Los hospitales de la región permanecen alerta. El gobernador suspendió el evento previsto

Volcó un micro que viajaba

Investigan la muerte de una joven en un pool de José C. Paz: su familia dice que la mataron en una pelea

La víctima tenía 25 años y dos hijos. Por el momento no hay detenidos y el caso lo investiga una UFI de San Martín. El pedido de justicia de la madre

Investigan la muerte de una

El poderoso fusil estadounidense hallado en un arsenal secuestrado en Rosario: narcos, masacres y el atentado a Donald Trump

El AR-15, un semiautomático que usan los carteles de droga en México y Brasil, puede perforar chalecos antibalas y blindajes de patrulleros. Los antecedentes en Argentina y el caso del capo que lo cambió por una camioneta

El poderoso fusil estadounidense hallado

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Los descubrieron en un control de tránsito que personal de la Policía de la Ciudad realizaba bajo el puente de la avenida Cabildo. Les secuestraron tusi, éxtasis y marihuana

Detuvieron en CABA a cuatro
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La broma viral de Mau

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge