La feroz amenaza desde la cárcel del tío de la nena asesinada en Tucumán: “No se va a salvar ninguno”

En un video que trascendió a una agencia de noticias local, el hombre le habló a los cuatro detenidos por el crimen de su sobrina Zoe Robledo, de 7 años

La investigación por el crimen de Zoe Robledo, la niña de 7 años que murió por un disparo mientras jugaba en el patio de su casa en Tucumán, sumó un nuevo capítulo después de que su tío Juan Manuel Peralta lanzara amenazas contra los presuntos responsables desde la prisión, según un video que se viralizó en redes y al que accedió una agencia de noticias de esa provincia.

Peralta se dirigió a los cuatro detenidos por el caso en el video difundido a través de Tucumán Noticias. “Así como se confundieron con mi sobrina, pónganse pillos. La cárcel no es para siempre y ojalá no les toque venir al penal porque me las voy a cobrar”, afirmó el hombre encarcelado.

El clip también incluye la advertencia: “No se van a salvar ninguno, ni los hijos, ni las mamás”.

La madre de Zoe, Claudia, declaró a la prensa que ya había presentado una denuncia contra el denominado clan Juárez por robo de motos, pero no obtuvo respuestas. “Cuando fui a la Policía a hacer la denuncia me dijeron que yo tenía que llevar un testigo, pero yo no tenía y les dije que vayan a ver la pared, pero no hicieron nada”, relató.

La familia Robledo señala que el ataque que provocó la muerte de Zoe estuvo relacionado con represalias tras esa denuncia. “Sabíamos que el que mató a mi hija había robado una moto y antes le había disparado a un hombre. De milagro no lo mató”, aseguró la madre. Sostuvo que la agresión fue intencional y dirigida, al afirmar: “Fue a propósito, mientras mi hija jugaba con otros chicos. Dispararon sin importar que había niños”, según describió en una entrevista con TN.

Vecinos, familiares y amigos de Zoe incendiaron la casa de los presuntos asesinos

Después del ataque, hubo incidentes en el barrio San Cayetano. Al menos tres viviendas vinculadas al clan Juárez fueron incendiadas. Los vecinos atribuyeron los incendios a reacciones de bronca y temor frente a una banda que, según las denuncias de la zona, provocaba hechos violentos.

La investigación, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Tucumán, continúa con cuatro personas detenidas y una próxima audiencia de imputación. Los fiscales esperan los resultados de la autopsia de la víctima para definir las circunstancias de la muerte y avanzar en la acusación formal.

El caso

Zoe, la nena de 7 años que este jueves había recibido un tiro mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano de la ciudad de San Miguel de Tucumán, murió el viernes por la noche, a causa de la grave herida de bala sufrida en la cabeza.

“Mi hija acaba de fallecer. Que se haga justicia y que los asesinos paguen”, reclamó Claudia, madre de la víctima, al confirmar el fallecimiento de la menor.

Por el crimen hay cuatro sospechosos detenidos. Dos de ellos tienen 16 y 19 años. Y entre los apresados se encuentra “El Chueco”, identificado como el autor material del homicidio.

Uno de los sospechosos detenidos
Uno de los sospechosos detenidos por el crimen de la nena

Según pudo reconstruir la Fiscalía, eran las 16 del pasado jueves cuando la niña de 7 años se encontraba junto a otros menores jugando en un patio del frente de su domicilio, ubicado sobre la calle Ricardo Rojas, y se hicieron presentes en la vereda los dos acusados en compañía de otros dos, entre ellos el apodado “Chueco”.

En ese contexto fue que “Chueco” extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos mientras los otros cómplices, actuando en forma conjunta y coordinada, insultaban y arengaban al tirador. Uno de los disparos efectuados impactó en la cabeza de la niña, ocasionándole un orificio de entrada y salida.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que, si bien hasta el momento no se conoce el motivo, una hipótesis señala que podría estar vinculado a cuestiones de drogas, ya que tanto la ex pareja -fallecida- como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos.

La mujer, por lo pronto, no aportó demasiados datos, aunque las fuentes remarcaron que en ese sector de San Cayetano existen antecedentes de conflictos entre familias y lo señalaron como un barrio peligroso.

