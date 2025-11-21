Crimen y Justicia

Las fotos y los videos de la agente de la Policía de la Ciudad suspendida por publicar contenido hot

La joven fue sancionada por postear material con el uniforme reglamentario. La descubrieron cuando estaba de licencia médica

En las últimas horas, el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión. El caso involucra a una joven llamada Nicoles V., una agente con tres años y tres meses de servicio que quedó fuera de actividad bajo proceso interno luego de que las autoridades descubrieran el contenido.

Las imágenes, compartidas en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, muestran situaciones variadas: la agente aparece manipulando electrodomésticos, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas en estado de semi-desnudez.

Según supo Infobae, el material fue descubierto mientras la oficial permanecía con licencia médica y su capacidad psicofísica era analizada por una junta profesional.

La agente jugando al pool con una amiga en ropa interior
La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad con las esposas

En sus cuentas de redes sociales, identificadas bajo los nombres “Itsoficialnicole” y “itsnicolehot”, la policía publicaba contenido donde aludía de forma directa a su rol en la fuerza. Una de las biografías incluía la frase: “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, dato que fue incorporado por las autoridades en el expediente.

Los primeros registros que motivaron el procedimiento se viralizaron en Instagram, donde Nicole aparece participando en un juego de pool con una persona. Ella vestida con uniforme policial y la otra mujer en ropa interior sobre la mesa.

Posteriormente, en TikTok, se encontraron actuaciones donde la oficial manipula esposas y realiza gestos provocativos vestida con el uniforme reglamentario.

Uno de sus videos de tik tok

La investigación, encabezada inicialmente por el área de Asuntos Internos y luego transferida a la Oficina de Transparencia y Control Externo, evalúa el “impacto negativo en la imagen institucional” y el “uso indebido de elementos policiales” consignados en los informes internos. Fuentes de la fuerza señalaron que el sumario aún sigue su curso y que la oficial fue desplazada de sus funciones hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

El accionar de la policía está enmarcado en las normativas de la Ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas restricciones aplican a la exhibición pública de prendas, equipo y símbolos oficiales. Los artículos 105 y 106 de la ley establecen el régimen de servicios y la necesidad de cumplir con aptos psicofísicos, así como los criterios para la continuidad en el cargo durante licencias o situaciones irregulares.

La policía jugando con un preservativo en uno de sus videos

Desde la fuerza informaron a Infobae que el análisis se concentra en determinar si la publicación del material constituye agravantes dentro del reglamento institucional, al tiempo que descartaron vinculación con el ejercicio de la libertad de expresión. El eje oficial se relaciona con la preservación del orden y los principios de actuación policial.

La mujer posando con un
La mujer posando con un lavarropas

La evaluación administrativa resolverá la situación laboral de N.V. y su posible destitución o reintegro, contingente a los resultados del proceso disciplinario en curso.

Una foto donde se ve
Una foto donde se ve claramente el uniforme policial
La policía -a la izquierda-
La policía -a la izquierda- con sus amigas en una cama
Una selfie de Nicole en
Una selfie de Nicole en Onlyfans
La policía en ropa interior
La policía en ropa interior con amigas

