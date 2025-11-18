Tragedia en José C. Paz: el conductor que dejó a tres chicos huérfanos iba con exceso de velocidad y logró la excarcelación

El video de la tragedia de José c. Paz que dejó tres niños huérfanos

Michael Jean Carballo, el conductor que provocó la tragedia de José C. Paz en la que murió una pareja y sus tres hijos quedaron huérfanos, logró lo que pretendía: la excarcelación. La Justicia de Garantías se la concedió a horas de que el fiscal del caso lo vuelva a indagar para agravarle los cargos en su contra. Es que una pericia determinó que manejaba a una velocidad promedio de 88 kilómetros por hora, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Carballo está imputado por el doble homicidio culposo de Renzo y Eliana Benítez, los papás de los tres chicos de 12, 11 y 9 años que sufrieron lesiones, otro cargo que se le sumó al acusado, ambos agravados por la pluralidad de víctimas, en una causa que investiga la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno.

Pese a ello y a que se esperaba la pericia que iba a determinar a qué velocidad conducía, Carballo logró en las últimas horas que le dieran la excarcelación con una caución económica de 30 millones de pesos que esta tarde aún no había pagado, ampliaron las fuentes del caso. La fiscalía y la querella, a cargo de Marcelo Chumba, apelarán.

Mientras tanto, la pericia clave, a la que accedió este medio, complica al imputado: iba mucho más que por encima de lo permitido en esa zona.

Según un perito oficial de los Tribunales del Departamento Judicial de General San Martín, el accidente fatal ocurrido el 31 de octubre en el que se vieron involucrados el Renault 12 de la familia Benítez y la Volkswagen Amarok de Carballo tuvo lugar cerca de las 23:39 en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Mendoza.

El Renault circulaba por Álvarez Jonte en sentido sudeste y se detuvo antes de la intersección, para luego retomar la marcha y cruzar la encrucijada. En ese momento, fue impactado en su lateral derecho por la Amarok, que avanzaba por Hipólito Yrigoyen en sentido noreste.

En el lugar del siniestro vial trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ya que una de las víctimas y dos de los chicos habían quedado atrapados en el vehículo.

Michael Jean Carballo

El perito reconstruyó el Renault se encontraba cruzando la intersección cuando fue embestido, y que las luces de posición traseras del vehículo no estaban encendidas en los momentos previos, aunque sí se activaron las luces de freno al detenerse.

También determinó el perito que, tras el impacto, ambos vehículos se desplazaron juntos en la dirección de la Amarok y colisionaron contra una columna de semáforo, que resultó inclinada por la fuerza del choque.

El informe de la Policía Científica consignó que el Renault presentaba “destrucción total” y que su lateral derecho estaba “totalmente dañado a raíz que se encontraba con hundimiento de chasis, con sus asientos desplazados a su lado izquierdo”.

Destrucción total

En cuanto a la Amarok, se registraron daños en la parte frontal, con “capot desplazado de adelante hacia atrás con abolladuras y signos de rozamiento, rupturas ópticas delanteras, desprendimiento de guardabarros delantero derecho, en parte frontal izquierda”.

Uno de los puntos centrales del peritaje fue la estimación de las velocidades al momento del impacto. El perito calculó que el Renault iniciaba su marcha y no superaba los 20 kilómetros por hora, mientras que la Amarok circulaba a una velocidad estimada entre 73 y 100 km/h, con un valor medio más probable de 88 km/h.

El análisis también abordó la distancia entre ambos vehículos al momento en que el Renault comenzó a cruzar la intersección. Según el informe, habría recorrido aproximadamente 15 metros, lo que le demandó 3,6 segundos desde el inicio del cruce hasta el impacto. En ese lapso, la Amarok se encontraba a 88 metros de distancia, avanzando a 88 km/h.

Así quedó el semáforo

El perito evaluó la posibilidad de evitar el choque por parte de la Amarok. “Al disponer de 88 metros hasta el punto de colisión y que la maniobra de frenado hubiera requerido 80,2 metros, hubiera sido posible detener el rodado antes del impacto”.

Nueva indagatoria

Con esta información, el fiscal del caso indagará nuevamente a Carballo en las próximas horas. Además, también tiene los toxicológicos y ninguna de las dos víctimas como el conductor tenían alcohol en sangre ni orina.

“La Fiscalía lo va a indagar este miércoles para agravarle la imputación con el exceso de velocidad y la culpa temeraria”, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La imagen del choque

Hay que recordar que el conductor de la camioneta detenido, además, fue inhabilitada en su licencia de conducir hasta el 1° de enero de 2099.

“La ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su licencia, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido”, detallaron desde esa entidad. Y El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación.