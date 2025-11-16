Un adolescente fue asesinado en Rosario y buscan a los responsables: dispararon al menos siete veces

Un nuevo episodio de violencia sacudió a Rosario este sábado por la tarde con el asesinato de un adolescente de 17 años que fue baleado en la vía pública y falleció poco después de ser trasladado de urgencia al Hospital Italiano. La víctima sufrió heridas en el tórax, el muslo y el abdomen, lo que le provocó la muerte

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 en la calle Gaboto al 1500, en pleno barrio La Lata. Luego de oír varios disparos, los vecinos se acercaron al lugar y encontraron a Micaias Alberto Chamorro gravemente herido. Inmediatamente, lo cargaron hasta un vehículo particular y lo trasladaron hasta la guardia de un nosocomio. Los médicos que lo recibieron constataron que su estado era irreversible y poco después informaron el deceso.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico recibió el aviso a través del 911 y acudió al lugar, donde analizó la escena y tanto en la vereda como sobre la calzada, detectaron siete vainas servidas, lo que evidenció la cantidad de disparos efectuados por los atacantes.

Las primeras imágenes recolectadas por cámaras de seguridad registraron a dos personas desplazándose en una motocicleta Rouser blanca y negra por la calle Corrientes, de sur a norte, abriendo fuego sin reducir la velocidad, según explicó el portal Rosario alerta. Tal como explicó el mismo portal, Chamorro tenía antecedentes policiales vinculados con armas de fuego y había atravesado situaciones judiciales desde 2019, cuando su domicilio fue allanado y sus padres resultaron detenidos en una causa por tenencia de un arma casera, una moto con pedido de secuestro y una presunta conexión con el narcomenudeo.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación iniciaron la investigación bajo la presunción de un ataque premeditado y trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los ejecutores, así como en la recolección de testimonios para intentar reconstruir la secuencia del hecho y definir líneas de investigación sobre su trasfondo.

Capturaron a un hombre que había asesinado a otro tras una discusión

El lunes de la semana pasada, un hombre de 27 años fue detenido en Rosario tras permanecer prófugo durante un mes, acusado de ser el autor material del homicidio de Nahuel Fernando “Tachuela” Brule, de 36 años, ocurrido el 29 de septiembre en el barrio Nuevo Alberdi. La captura de A. R. P. se dio luego de una serie de allanamientos coordinados por la Policía de Investigaciones junto a grupos tácticos, bajo directivas del fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, quienes centraron los operativos en siete viviendas ubicadas en Benito Álvarez al 2800, Luzarriaga al 2700 y Calderón al 4100.

Brule fue encontrado tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano, tras haber participado en una reunión social donde discutió con el ahora detenido. Según los testimonios de la causa, la víctima, bajo los efectos del alcohol o drogas, abandonó el encuentro y caminó solo por la zona. Una hora después, una vecina lo halló tendido junto a las vías, aún consciente, y logró relatar que lo interceptaron tres personas, lo apuñalaron y le robaron las zapatillas antes de descompensarse y morir en el lugar.

En los allanamientos, además de la detención, las fuerzas de seguridad secuestraron 18 teléfonos celulares y cuatro elementos cortopunzantes, uno de los cuales es analizado como posible arma homicida. El fiscal dispuso el relevamiento de los dispositivos electrónicos y la remisión de los objetos secuestrados al área de criminalística, buscando establecer un vínculo con las heridas halladas en el cuerpo de la víctima.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado por motivos personales ni que el robo de zapatillas se haya producido después de la agresión. El caso sigue en etapa de instrucción, mientras se analizan pruebas y se intenta determinar si existieron más involucrados.