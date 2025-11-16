Crimen y Justicia

Un adolescente fue asesinado en Rosario y buscan a los responsables: dispararon al menos siete veces

Se trataba de un chico de 17 años que tenía antecedentes penales. El ataque ocurrió a plena luz del día

Guardar

Un nuevo episodio de violencia sacudió a Rosario este sábado por la tarde con el asesinato de un adolescente de 17 años que fue baleado en la vía pública y falleció poco después de ser trasladado de urgencia al Hospital Italiano. La víctima sufrió heridas en el tórax, el muslo y el abdomen, lo que le provocó la muerte

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 en la calle Gaboto al 1500, en pleno barrio La Lata. Luego de oír varios disparos, los vecinos se acercaron al lugar y encontraron a Micaias Alberto Chamorro gravemente herido. Inmediatamente, lo cargaron hasta un vehículo particular y lo trasladaron hasta la guardia de un nosocomio. Los médicos que lo recibieron constataron que su estado era irreversible y poco después informaron el deceso.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico recibió el aviso a través del 911 y acudió al lugar, donde analizó la escena y tanto en la vereda como sobre la calzada, detectaron siete vainas servidas, lo que evidenció la cantidad de disparos efectuados por los atacantes.

Las primeras imágenes recolectadas por cámaras de seguridad registraron a dos personas desplazándose en una motocicleta Rouser blanca y negra por la calle Corrientes, de sur a norte, abriendo fuego sin reducir la velocidad, según explicó el portal Rosario alerta. Tal como explicó el mismo portal, Chamorro tenía antecedentes policiales vinculados con armas de fuego y había atravesado situaciones judiciales desde 2019, cuando su domicilio fue allanado y sus padres resultaron detenidos en una causa por tenencia de un arma casera, una moto con pedido de secuestro y una presunta conexión con el narcomenudeo.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación iniciaron la investigación bajo la presunción de un ataque premeditado y trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los ejecutores, así como en la recolección de testimonios para intentar reconstruir la secuencia del hecho y definir líneas de investigación sobre su trasfondo.

Capturaron a un hombre que había asesinado a otro tras una discusión

El lunes de la semana pasada, un hombre de 27 años fue detenido en Rosario tras permanecer prófugo durante un mes, acusado de ser el autor material del homicidio de Nahuel Fernando “Tachuela” Brule, de 36 años, ocurrido el 29 de septiembre en el barrio Nuevo Alberdi. La captura de A. R. P. se dio luego de una serie de allanamientos coordinados por la Policía de Investigaciones junto a grupos tácticos, bajo directivas del fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, quienes centraron los operativos en siete viviendas ubicadas en Benito Álvarez al 2800, Luzarriaga al 2700 y Calderón al 4100.

Brule fue encontrado tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano, tras haber participado en una reunión social donde discutió con el ahora detenido. Según los testimonios de la causa, la víctima, bajo los efectos del alcohol o drogas, abandonó el encuentro y caminó solo por la zona. Una hora después, una vecina lo halló tendido junto a las vías, aún consciente, y logró relatar que lo interceptaron tres personas, lo apuñalaron y le robaron las zapatillas antes de descompensarse y morir en el lugar.

En los allanamientos, además de la detención, las fuerzas de seguridad secuestraron 18 teléfonos celulares y cuatro elementos cortopunzantes, uno de los cuales es analizado como posible arma homicida. El fiscal dispuso el relevamiento de los dispositivos electrónicos y la remisión de los objetos secuestrados al área de criminalística, buscando establecer un vínculo con las heridas halladas en el cuerpo de la víctima.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado por motivos personales ni que el robo de zapatillas se haya producido después de la agresión. El caso sigue en etapa de instrucción, mientras se analizan pruebas y se intenta determinar si existieron más involucrados.

Temas Relacionados

balaceraRosarioadolescnetúltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron a dos hermanos que incendiaron una vivienda en Mendoza y dejaron a una mujer con graves heridas

El hecho se produjo tras una pelea con la víctima, que continúa internada. Según las autoridades, el hombre la golpeó con un fierro con la intención de “acabar con su vida”

Imputaron a dos hermanos que

Dejó a su tío en estado crítico tras golpearlo con un palo con clavos por una presunta infidelidad

El hecho ocurrió este fin de semana en San Juan. La víctima tenía fractura y hundimiento de cráneo

Dejó a su tío en

“Estas lágrimas son de alegría”, expresó la mamá de Cecilia Strzyzowski tras la sentencia al clan Sena

Gloria Romero se expresó a través de un video compartido en redes sociales. La condena se conocerá en los próximos días

“Estas lágrimas son de alegría”,

Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata: detuvieron al conductor

Ocurrió a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. Familiares y vecinos realizaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia

Un nene de 11 años

El gobierno de Chaco elogió la condena por el asesinato de Cecilia Strzyzowski: “El clan Sena era sinónimo de impunidad”

El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Jorge Gómez, destacó la decisión del jurado y responsabilizó a la gestión anterior por años de protección política a los grupos piqueteros

El gobierno de Chaco elogió
DEPORTES
Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni:

Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni: el “loco de la moto”, la marca del “kamikaze” y la picardía por la que lo expulsaron del colegio

Entrevista a Emerson Fittipaldi: el peluquín en el podio, su elogio a Colapinto y por qué la Fórmula 1 de los 70 era más divertida

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional

TELESHOW
Oasis brilló en el estadio

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

Andrés Gelós y el arte de escribir sin límites y sin prejuicios: los secretos de un narrador todoterreno

Julieta Zylberberg y su papel en Yiya: “Me trasladé a una mente helada, vacía, fría y sin empatía”

La angustia de Alejandra Maglietti al contar cómo le afectó el incendio en Ezeiza: “El trabajo de toda una vida se perdió”

De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos que asistieron al show de Oasis en el estadio de River Plate

INFOBAE AMÉRICA

Referéndum en Ecuador: el país

Referéndum en Ecuador: el país decide sobre cambios clave en seguridad, representación política y modelo constitucional

Crisis ambiental en Bolivia: la otra agenda que pone a Rodrigo Paz frente a un reto histórico

Guerra silenciosa: cómo los regímenes autoritarios usan la ciberguerra para ganar ventaja sobre las democracias

Persecución transnacional: denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras ordenados por el régimen de Ortega

Comenzó la votación del referéndum de Daniel Noboa para los ecuatorianos en el exterior