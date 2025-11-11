Crimen y Justicia

La jueza Makintach intentó justificar ante el jury por qué grabó un documental sobre el caso Maradona

“Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental”, declaró ante el jurado que definirá si la destituye. También apuntó contra su colega, Maximiliano Savarino

Julieta Makintch. Crédito: Aglaplata
Julieta Makintch. Crédito: Aglaplata

Julieta Makintach pidió declarar nuevamente en la cuarta audiencia de su jury. Esta vez, habló del documental del juicio por Maradona, del primer capítulo y del trailer. De todo, dio sus explicaciones. Tuvo solo 15 minutos, que le otorgó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que dirige el debate, Hilda Kogan. "Tengo mucho para decir, voy a intentar ser clara y concisa", comenzó diciendo la magistrada acusada.

“Se habla del capítulo uno y yo no lo conozco, realmente. No sé qué es el capítulo uno. No sé qué dice. Sé que el fiscal de la causa dijo que no puedo no conocerlo porque ‘hay un tiroteo del padre’. Eso confirma que yo no tuve intervención porque a mi papá lo atentaron, no fue un tiroteo. Yo lo cubrí a mi papá con un torniquete porque estaba sangrando”, contó.

Y agregó: “Vi el teaser que era un proyecto creativo de una amiga que es ama de casa y decoradora de interiores. Me pidió una entrevista para hablar de mí, de mi vida, de mi historia judicial. No vi que esto pudiera tener alguna consecuencia conmigo. Yo entré al juicio y no hablé más que nadie".

Sobre los videos donde se la ve haciendo imágenes en los tribunales de San Isidro un domingo a la tarde, Makintach dijo que para ella no era raro estar un fin de semana en su lugar de trabajo porque suele hacer guardias.

“El domingo fui a tribunales, tres horas fui. No vi que hubiera algo oculto en ir a tribunales un domingo. Yo iba todos los días a tribunales, hay guardias, no había nada oculto ni clandestino en eso. No había intención como furtiva", declaró.

También se refirió a los camarógrafos y productores que la acompañaron ese día: “No conocía a los que me iba a encontrar, solo a mi amiga. No conozco a nadie de la productora. No sé quiénes son. Yo me encuentro con mi amiga, me dice: 'Caminá hasta tu despacho, da la entrevista y volvé en el auto’“, siguió.

“La entrevista habla de mi vida. Me preguntan qué sabes del juicio y respondí: “No conozco a los imputados, no hay nada del juicio que yo pueda decir”. Preguntaba si salía bien porque era mi amiga, las mujeres me van a entender, una le pregunta a su amiga si está saliendo bien”, explicó.

Makintach dijo que después de esas tomas el domingo en tribunales, se subió a su auto como le habían dicho, respondió tres preguntas más y terminó. El día del inicio del juicio por Maradona, se volvió a encontrar con su amiga y el equipo: “Ahí solo me preguntan si estoy nerviosa y después nunca más. Me siento en mi lugar de jueza y lo único que quería era la verdad”.

“Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona. No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá”, dijo Makintach.

Noticia en desarollo

