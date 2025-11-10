Crimen y Justicia

“Es mala persona, miente y engaña”: la declaración de uno de los jueces durante el jury a Julieta Makintach

Maximiliano Savarino, integrante del tribunal del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, demostró su enojo en la tercera audiencia del juicio político contra la magistrada

Guardar
Julieta Makintach en el jury
Julieta Makintach en el jury del caso Diego Maradona (Crédito: Aglaplata)

El juez Maximiliano Savarino, integrante del tribunal de San Isidro que intervino en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este lunes en la tercera jornada del jury político contra la magistrada Julieta Makintach y sorprendió con un duro testimonio en su contra.

Durante su exposición ante el jurado de enjuiciamiento, Savarino no ocultó su malestar por el desempeño de la jueza en aquel proceso. “Lo que pasó en el debate no pasó nunca en la Justicia. Lo que voy a decir fue por culpa de Makintach. Porque creo que tuvo una mala conducta, es mala persona, miente y engaña”, afirmó con evidente enojo.

Ante la tensión que generaron sus palabras, el magistrado se detuvo brevemente y aclaró: “Disculpen, tengo razones para estar enojado”.

Y continuó con su descargo: “Después de la jornada del 13 de marzo me dice (la jueza) Di Tomasso que la oficial de policía le llamó la atención una persona filmando”.

Los jueces Verónica Di Tommaso,
Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach fueron los jueces designados para invetigar la muerte de Diego Maradona ( REUTERS/Agustin Marcarian )

Savarino dijo que al consultarle a la jueza Makintach, ella respondió: “No te preocupes, me están filmado a mí, es algo personal. La Corte no necesita autorización”.

Cuando estalló escándalo, Savarino recordó, indignado, que Makintach les pidió perdón a los dos y que el fin de semana previo a la nulidad del juicio, les propuso una reunión con el abogado defensor. “Fue el domingo 25 de mayo a las 6 de la mañana”, detalló.

El juez también se refirió al cambio de presidencia del tribunal durante el juicio por la muerte del exfutbolista, un episodio que derivó en fuertes diferencias internas entre los magistrados.

Según su testimonio, la modificación de roles y la reasignación del primer voto, que dejó en evidencia a Makintach cuando asumió la conducción del debate, no fue una sorpresa para nadie.

Se había acordado que yo iba a llevar la conducción y el primer voto. Makintach, un mes antes, comenzó a presionar para eso. Quería cambiar el orden de voto”, relató Savarino.

El juicio político se desarrolla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y busca determinar si incurrió en faltas éticas y de conducta durante su actuación en el caso Maradona. Las audiencias comenzaron la semana pasada y avanzan con testimonios de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

El proceso se centra en presuntas irregularidades en la dirección del debate oral, decisiones procesales controvertidas y posibles conflictos internos dentro del tribunal que tuvo a su cargo una de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años.

“Cumplí mi rol como jueza
“Cumplí mi rol como jueza del minuto uno”, se defendió Makintach durante el jury en su contra (AP Foto/Gustavo Garello)

La declaración de Savarino, marcada por un tono de indignación y críticas personales, se convirtió en uno de los momentos más tensos del juicio político, que continuará en los próximos días con nuevas exposiciones de testigos y alegatos de las partes.

La defensa de la jueza

La jueza ya dio su primera declaración en el juicio político. Además de haber negado las acusaciones en su contra sobre que habría buscado volverse famosa, afirmó que desconocía que la filmación del documental podría haber puesto en riesgo el proceso.

“Quiero que me conozcan, que me tengan paciencia. Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición del Gobernador. Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”, se defendió la magistrada suspendida en la primera audiencia.

“Cumplí mi rol como jueza del minuto uno”, manifestó, antes de agregar que le hubiera gustado que alguien le advirtiera sobre las complicaciones que podría traerle a futuro. Asimismo, criticó el rol de la prensa al apuntar que “trata cosas que no son ciertas”.

“Agarro la prensa hoy: ‘Llegó tarde y sin dar explicaciones’. Desde ayer que estoy viviendo desde La Plata. Lo que quería evitar era la exposición de la prensa. Lo único que hice fue tratar de evitarla. Me llamaban de los programas, no quiero fama, no quiero ser actriz”, explicó.

Temas Relacionados

juryJulieta MakintachMaximiliano Savarinojuicio políticoúltimas noticiasMuerte de Diego Armando Maradona

Últimas Noticias

Condenaron a una exjugadora de San Lorenzo por el crimen de un joven pero no irá a prisión

Brisa Ayelén Acebey recibió tres años y medio de cárcel, con el beneficio de prisión domiciliaria. Dylan Robledo, la víctima, fue asesinado en 2021, durante una fiesta clandestina en Lanús

Condenaron a una exjugadora de

Parque Patricios: entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

Ocurrió este lunes en una distribuidora ubicada en Sánchez de Loria al 2000. Personal de la Policía de la Ciudad busca a los sospechosos, cuya huida fue captada por las cámaras de seguridad del lugar

Parque Patricios: entró a su

“No los filman a ustedes”: los chats privados entre Julieta Makintach y el resto del tribunal en el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona

En la previa de la tercera audiencia del juicio político, se conocieron reveladoras conversaciones entre la jueza y sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, durante el proceso que fue anulado. Ambos declararán este lunes

“No los filman a ustedes”:

Hallaron muerta y con signos de violencia a una joven de 18 años en un descampado de Santiago del Estero

El cuerpo de Camila Emilse Barrera fue descubierto por un hombre cuando caminaba por las afueras de la ciudad de Frías. Hay un sospechoso detenido

Hallaron muerta y con signos

Trapitos, incitación al desorden y pirotecnia: los números que dejó el operativo de seguridad en la Bombonera tras el Superclásico

Durante la jornada en la que Boca venció a River, la Policía de la Ciudad demoró a cuidachoches, realizó contravenciones y detuvo a varias personas en las inmediaciones del estadio

Trapitos, incitación al desorden y
DEPORTES
El múltiple accidente durante el

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

INFOBAE AMÉRICA

Qué está pasando en la

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE