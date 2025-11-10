“Es mala persona, miente y engaña”: la declaración de uno de los jueces durante el jury a Julieta Makintach

Julieta Makintach en el jury del caso Diego Maradona (Crédito: Aglaplata)

El juez Maximiliano Savarino, integrante del tribunal de San Isidro que intervino en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este lunes en la tercera jornada del jury político contra la magistrada Julieta Makintach y sorprendió con un duro testimonio en su contra.

Durante su exposición ante el jurado de enjuiciamiento, Savarino no ocultó su malestar por el desempeño de la jueza en aquel proceso. “Lo que pasó en el debate no pasó nunca en la Justicia. Lo que voy a decir fue por culpa de Makintach. Porque creo que tuvo una mala conducta, es mala persona, miente y engaña”, afirmó con evidente enojo.

Ante la tensión que generaron sus palabras, el magistrado se detuvo brevemente y aclaró: “Disculpen, tengo razones para estar enojado”.

Y continuó con su descargo: “Después de la jornada del 13 de marzo me dice (la jueza) Di Tomasso que la oficial de policía le llamó la atención una persona filmando”.

Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach fueron los jueces designados para invetigar la muerte de Diego Maradona ( REUTERS/Agustin Marcarian )

Savarino dijo que al consultarle a la jueza Makintach, ella respondió: “No te preocupes, me están filmado a mí, es algo personal. La Corte no necesita autorización”.

Cuando estalló escándalo, Savarino recordó, indignado, que Makintach les pidió perdón a los dos y que el fin de semana previo a la nulidad del juicio, les propuso una reunión con el abogado defensor. “Fue el domingo 25 de mayo a las 6 de la mañana”, detalló.

El juez también se refirió al cambio de presidencia del tribunal durante el juicio por la muerte del exfutbolista, un episodio que derivó en fuertes diferencias internas entre los magistrados.

Según su testimonio, la modificación de roles y la reasignación del primer voto, que dejó en evidencia a Makintach cuando asumió la conducción del debate, no fue una sorpresa para nadie.

“Se había acordado que yo iba a llevar la conducción y el primer voto. Makintach, un mes antes, comenzó a presionar para eso. Quería cambiar el orden de voto”, relató Savarino.

El juicio político se desarrolla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y busca determinar si incurrió en faltas éticas y de conducta durante su actuación en el caso Maradona. Las audiencias comenzaron la semana pasada y avanzan con testimonios de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

El proceso se centra en presuntas irregularidades en la dirección del debate oral, decisiones procesales controvertidas y posibles conflictos internos dentro del tribunal que tuvo a su cargo una de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años.

“Cumplí mi rol como jueza del minuto uno”, se defendió Makintach durante el jury en su contra (AP Foto/Gustavo Garello)

La declaración de Savarino, marcada por un tono de indignación y críticas personales, se convirtió en uno de los momentos más tensos del juicio político, que continuará en los próximos días con nuevas exposiciones de testigos y alegatos de las partes.

La defensa de la jueza

La jueza ya dio su primera declaración en el juicio político. Además de haber negado las acusaciones en su contra sobre que habría buscado volverse famosa, afirmó que desconocía que la filmación del documental podría haber puesto en riesgo el proceso.

“Quiero que me conozcan, que me tengan paciencia. Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición del Gobernador. Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”, se defendió la magistrada suspendida en la primera audiencia.

“Cumplí mi rol como jueza del minuto uno”, manifestó, antes de agregar que le hubiera gustado que alguien le advirtiera sobre las complicaciones que podría traerle a futuro. Asimismo, criticó el rol de la prensa al apuntar que “trata cosas que no son ciertas”.

“Agarro la prensa hoy: ‘Llegó tarde y sin dar explicaciones’. Desde ayer que estoy viviendo desde La Plata. Lo que quería evitar era la exposición de la prensa. Lo único que hice fue tratar de evitarla. Me llamaban de los programas, no quiero fama, no quiero ser actriz”, explicó.