Crimen y Justicia

Tragedia en el barrio porteño de Barracas: un motociclista de 19 años chocó contra un árbol y murió en el acto

El siniestro ocurrió sobre la calle Herrera al 1500. El joven estaba a cuatro cuadras de su casa

Guardar
Tragedia en el barrio de
Tragedia en el barrio de Barracas: motociclista de 19 años chocó contra un árbol y murió en el acto

Un trágico accidente sacudió este domingo por la mañana al barrio porteño de Barracas, donde un motociclista de 19 años murió tras impactar contra un árbol en la intersección de las calles Benito Quinquela Martín y Herrera.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del joven en el acto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, cuando el motociclista, que circulaba a bordo de una Keller 110 cayó sobre la calzada y fue hallado tendido con el casco colocado.

Efectivos policiales también confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

La víctima, cuyo nombre no fue difundido oficialmente, estaba a solo cuatro cuadras de su casa y se dirigía hacia allí cuando ocurrió el accidente. Solo trascendió que era de nacionalidad venezolana.

La escena fue especialmente conmovedora: la madre y el hermano del joven llegaron minutos después y, completamente desconsolados, permanecieron junto al cuerpo en medio de la intervención policial.

Efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaban en el lugar junto con el Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), que asistía a los familiares de la víctima.

Sobre la calzada pudieron observarse marcas de impacto en dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el joven habría perdido el control de la moto antes del choque final.

Los investigadores revisan ahora las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del siniestro. Se trata de establecer si el motociclista circulaba mientras utilizaba el teléfono celular, o si el rodado sufrió algún desperfecto técnico que le impidió maniobrar.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el “Informe de siniestralidad vial fatal año 2024″, elaborado por la Dirección de Estadística Vial – Dirección Nacional de Observatorio Vial (2025) a partir de datos reportados por las distintas jurisdicciones, durante el año pasado se registraron 3.357 hechos fatales que resultaron en 4.027 muertes en todo el país.

La cifra marca una “tendencia descendente iniciada desde 2018”, y se destaca por la tasa de mortalidad con “el valor más bajo en más de una década”.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, lidera el ranking de jurisdicciones con mayor cantidad de siniestros fatales registrados durante el año pasado, con un total de 869. Bastante por detrás se encuentra Córdoba, con 345 accidentes de tránsito mortales, Santa Fe (315), Tucumán (205) y Misiones (175).

Este sábado por la mañana, otro motociclista perdió la vida cuando fue embestido por un camionero durante una discusión de tránsito en Azul.

El accidente ocurrió sobre la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano, y la víctima fatal fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, un trabajador de la construcción de 46 años, domiciliado en el barrio Villa Fidelidad.

Según trascendió, la secuencia del siniestro se inició con una discusión en medio del tránsito entre el motociclista y el conductor de un remolque tipo grúa.

Marianache circulaba a bordo de una Motomel 150 cc en paralelo con un camión Iveco Daily 70-16, utilizado como grúa remolcadora y conducido por M.J.M., de 58 años, de acuerdo con la información del medio local El Tiempo. Ambos mantenían una disputa mientras avanzaban por la arteria céntrica, en circunstancias que, según se investiga, incluyeron gestos y maniobras peligrosas.

Al analizar las cámaras de seguridad de la zona, se pudo comprobar que en el fragor de la discusión, la víctima impactó de un puñetazo uno de los espejos del utilitario. De inmediato, el conductor del camión realizó una maniobra que terminó por encerrarlo. El motociclista cayó sobre la vereda y se golpeó contra un árbol, lo que derivó en su fallecimiento en el acto.

Temas Relacionados

motociclistsaaccidente fatalchoque fatalaccidente de motosúltimas noticias

Últimas Noticias

Investigarán a agentes del Servicio Penitenciario de Santa Cruz, luego de que se fugara un preso peligroso

El detenido se fugó el martes 4 de noviembre, pero la alerta no se dio hasta el viernes. Todavía no se lo pudo recapturar

Investigarán a agentes del Servicio

“Era una persona muy tóxica”: una amiga de la estudiante que cayó de un balcón en San Telmo apuntó contra el ex novio

Nahuel Castillo Corminola se encontraba junto a Matilda López Sanzetenea la madrugada en la que se produjo su muerte. Quedó detenido y una amiga de la víctima reveló que tenía antecedentes en Bolivia

“Era una persona muy tóxica”:

Cayó “El Mexicanito”: era buscado por un crimen en Frontera y lo atraparon durante un robo en Córdoba

El presunto autor del homicidio de Federico Bazán se encontraba junto a un joven de 18 años. Ambos quedaron detenidos e investigan si estarían vinculados a otros delitos ocurridos en la zona

Cayó “El Mexicanito”: era buscado

Mataron a una mujer a balazos en Villa Gobernador Gálvez y hay tres detenidos por el crimen

La víctima, de 25 años, fue herida en plena vía pública. Aunque fue asistida por los servicios de emergencia, perdió la vida minutos después

Mataron a una mujer a

Avioneta narco en Salta: el error de los pilotos y la improvisada coartada de uno de sus cómplices que facilitaron su captura

Cinco hombres quedaron bajo arresto por intentar traficar 364 kilos de cocaína. Cómo era el fallido plan

Avioneta narco en Salta: el
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

Fracno Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Con la clasificación asegurada, Argentina busca una nueva victoria ante Fiyi en el Mundial Sub 17

Le ganó a Pete Sampras, se retiró a los 26 años, entrenó a figuras y ahora sigue la carrera de sus tres hijas en el circuito de tenis

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda! en su segunda noche en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Crece la presión sobre el

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

Crean una IA capaz de sentir tus emociones a través de los latidos del corazón

El auge del celibato: cada vez más jóvenes eligen estar solos y redefinen el amor moderno