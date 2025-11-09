Tragedia en el barrio porteño de Barracas: un motociclista de 19 años chocó contra un árbol y murió en el acto

Tragedia en el barrio de Barracas: motociclista de 19 años chocó contra un árbol y murió en el acto

Un trágico accidente sacudió este domingo por la mañana al barrio porteño de Barracas, donde un motociclista de 19 años murió tras impactar contra un árbol en la intersección de las calles Benito Quinquela Martín y Herrera.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del joven en el acto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, cuando el motociclista, que circulaba a bordo de una Keller 110 cayó sobre la calzada y fue hallado tendido con el casco colocado.

Efectivos policiales también confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

La víctima, cuyo nombre no fue difundido oficialmente, estaba a solo cuatro cuadras de su casa y se dirigía hacia allí cuando ocurrió el accidente. Solo trascendió que era de nacionalidad venezolana.

La escena fue especialmente conmovedora: la madre y el hermano del joven llegaron minutos después y, completamente desconsolados, permanecieron junto al cuerpo en medio de la intervención policial.

Efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaban en el lugar junto con el Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), que asistía a los familiares de la víctima.

Sobre la calzada pudieron observarse marcas de impacto en dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el joven habría perdido el control de la moto antes del choque final.

Los investigadores revisan ahora las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del siniestro. Se trata de establecer si el motociclista circulaba mientras utilizaba el teléfono celular, o si el rodado sufrió algún desperfecto técnico que le impidió maniobrar.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el “Informe de siniestralidad vial fatal año 2024″, elaborado por la Dirección de Estadística Vial – Dirección Nacional de Observatorio Vial (2025) a partir de datos reportados por las distintas jurisdicciones, durante el año pasado se registraron 3.357 hechos fatales que resultaron en 4.027 muertes en todo el país.

La cifra marca una “tendencia descendente iniciada desde 2018”, y se destaca por la tasa de mortalidad con “el valor más bajo en más de una década”.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, lidera el ranking de jurisdicciones con mayor cantidad de siniestros fatales registrados durante el año pasado, con un total de 869. Bastante por detrás se encuentra Córdoba, con 345 accidentes de tránsito mortales, Santa Fe (315), Tucumán (205) y Misiones (175).

Este sábado por la mañana, otro motociclista perdió la vida cuando fue embestido por un camionero durante una discusión de tránsito en Azul.

El accidente ocurrió sobre la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano, y la víctima fatal fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, un trabajador de la construcción de 46 años, domiciliado en el barrio Villa Fidelidad.

Según trascendió, la secuencia del siniestro se inició con una discusión en medio del tránsito entre el motociclista y el conductor de un remolque tipo grúa.

Marianache circulaba a bordo de una Motomel 150 cc en paralelo con un camión Iveco Daily 70-16, utilizado como grúa remolcadora y conducido por M.J.M., de 58 años, de acuerdo con la información del medio local El Tiempo. Ambos mantenían una disputa mientras avanzaban por la arteria céntrica, en circunstancias que, según se investiga, incluyeron gestos y maniobras peligrosas.

Al analizar las cámaras de seguridad de la zona, se pudo comprobar que en el fragor de la discusión, la víctima impactó de un puñetazo uno de los espejos del utilitario. De inmediato, el conductor del camión realizó una maniobra que terminó por encerrarlo. El motociclista cayó sobre la vereda y se golpeó contra un árbol, lo que derivó en su fallecimiento en el acto.