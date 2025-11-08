Caso Jimena Salas: declararon culpable al principal sospechoso del femicidio, hallado muerto un día antes del juicio

Últimos días del juicio por la muerte de Jimena Salas (Foto: MPF)

El Tribunal de Salta dio a conocer el veredicto en el juicio por el crimen de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, y declaró responsable a Javier Nicolás Saavedra por el homicidio de la joven, luego de acreditar con certeza su autoría material en el hecho. Se trata del principal sospechoso de la causa, quien fue hallado sin vida en la Alcaidía General de la ciudad un día antes del inicio del juicio.

No obstante, los jueces ordenaron continuar con la investigación para identificar al segundo hombre implicado en el ataque, conocido en la causa como “H2”. En la misma sentencia, el Tribunal dispuso la absolución de los otros dos acusados, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, por el beneficio de la duda.

El Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años de prisión efectiva, bajo la figura de partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, por la presunta colaboración en la comisión del hecho.

Como solicitud subsidiaria, y en caso de que la participación como partícipes secundarios no se considere demostrada, la querella propuso una condena por participación necesaria en robo calificado en poblado y en banda y por uso de armas, solicitando una pena de 10 años de prisión efectiva, fundamentada en la gravedad y las consecuencias del episodio.

Luego de que los absolvieran, la Fiscalía adelantó que esperarán conocer los fundamentos de la sentencia para poder recurrir la resolución, en caso de considerarlo necesario.

Asimismo, dijeron que las diligencias orientadas a identificar al segundo agresor fueron puestas en marcha con anterioridad al debate oral y se mantienen activas. La línea investigativa vigente busca determinar la identidad y el paradero de “H2”, pieza pendiente en la reconstrucción judicial de los hechos.

En la misma línea, recalcaron que la causa sigue en pleno desarrollo y que se mantienen los esfuerzos hasta lograr que cada responsable sea señalado. “No se detendrá el trabajo hasta que todos los responsables estén plenamente identificados y sometidos a la Justicia”, se informó oficialmente.

Durante el juicio se expusieron peritajes genéticos y rastros obtenidos en la escena del crimen, elementos que, combinados con reconstrucciones criminalísticas y la declaración de testigos, posibilitaron la atribución de responsabilidades sobre Javier Saavedra, como uno de los hombres que ingresó a la vivienda y perpetró el ataque junto a un segundo individuo aún no identificado.

El representante legal de la familia había reclamado durante el debate que se declare la responsabilidad del fallecido Javier Nicolás Saavedra como autor del hecho, argumentando “como un imperativo ético y moral para que se conozca toda la cadena de responsabilidades en el hecho histórico”.

La solicitud de los fiscales

En la jornada del 5 de noviembre, presentaron un análisis minucioso de la reconstrucción de los hechos y de las pruebas recabadas a lo largo de la causa. El fiscal penal Leandro Flores destacó que la muerte de Salas fue producto de una violencia extrema con características de femicidio, y puntualizó que durante la autopsia se identificaron 53 lesiones, descartando cualquier hipótesis de accidente o deceso no intencional.

El día en que encontraron el cuerpo de Jimena Salas en su casa de Vaqueros

De acuerdo con lo informado por el MPF, el móvil del ataque fue el ingreso a la vivienda para cometer un robo, planificado mediante un ardid de confianza. Para la Unidad Fiscal, en enero de 2017 Javier Saavedra utilizó a la perra “Bonis” —un caniche color gris de su propiedad— simulando la búsqueda de un animal perdido, una estrategia empleada días antes en lo de una vecina, y en otras zonas de Vaqueros. La víctima permitió el ingreso a Saavedra, aceptando hacerse cargo del animal.

Según el planteo de la Fiscalía, en ese momento, ingresó al domicilio un segundo hombre, identificado como “H2”, según el testimonio de otro vecino. Mientras tanto, los hermanos, actualmente juzgados, esperaban en las inmediaciones. Dentro de la casa, Salas resistió el intento de robo para proteger a sus hijas y enfrentó a los agresores, quienes le causaron la muerte con dos armas blancas. La pericia forense determinó la intervención de al menos dos personas y estableció el perfil genético de Javier Saavedra y del segundo hombre no identificado.

La víctima, Jimena Salas

Las tareas de Criminalística confirmaron que los atacantes revisaron la casa en busca de objetos de valor y dinero, antes de romper el teléfono de la mujer y arrojarlo en la banquina de la Ruta Nacional 9. Los residentes de la zona declararon haber visto un Volkswagen Vento y un Renault Clio de la familia Saavedra en la zona, ambos desplazándose hacia el domicilio a la hora del crimen.

A su vez, los informes laborales demostraron que el día del asesinato, Adrián Saavedra, jefe de cuadrilla en Aguas de Salta, se ausentó del trabajo sin aviso y que ninguno de los acusados usó transporte público.