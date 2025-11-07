Crimen y Justicia

Video: un policía mató a uno de los motochorros que lo atacaron para robarle en Morón

El hecho ocurrió este viernes poco antes del mediodía y quedó registrado por una cámara de seguridad. El cómplice del fallecido huyó del lugar dejándolo abandonado

Un policía retirado mató a uno de los motochorros que intentó robarle

Un agente retirado de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en la ciudad bonaerense de Morón. El hecho ocurrió este viernes poco antes del mediodía y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo comenzó alrededor de las 11.40, instantes después de que el ex policía estacionaba su vehículo frente a su domicilio sobre la calle Estomba. El hombre, de 45 años, se encontraba acompañado de su esposa. Ambos estaban por descender cuando fueron sorprendidos por los ladrones, que frenaron detrás de ellos. Se desconoce si los venían siguiendo o si fue un ataque al voleo.

El delincuente fallecido no había sido identificado hasta el cierre de esta nota

Según informaron fuentes del caso a Infobae, uno de los asaltantes bajó de la moto, fue directamente hacia la puerta del acompañante y rompió el vidrio. El policía retirado relató que el motochorro estaba armado y los apuntó. Frente a la amenaza, entonces, él reaccionó y disparó con su pistola reglamentaria, una Bersa TPR9 calibre 9mm.

De acuerdo al parte policial, el disparo alcanzó en el pecho al ladrón, que salió corriendo para volver a la moto donde lo esperaba su cómplice, ambos con casco. El herido alcanzó a subirse al rodado, pero apenas iniciaron la marcha, cayó desplomado al asfalto a menos de cinco metros.

Ante esta situación, el conductor de la moto se detuvo brevemente, revisó a su compañero, tomó algo de entre sus pertenencias (en las imágenes no se alcanza a distinguir si era documentación, un arma o otro elemento) y huyó del lugar dejándolo abandonado. Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad

Minutos después al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Sexta de Morón. También personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que comprobó la muerte del motochorro, quien no llevaba documentación y hasta el cierre de esta nota permanecía identificado solo como masculino NN.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del mencionado distrito, a cargo de los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini, quienes no adoptaron ningún temperamento respecto del policía porque, en principio, lo ocurrido se enmarca como un hecho de legítima defensa.

Mientras avanza la investigación, sigue la búsqueda del prófugo.

Detenido por robo en Morón

Un delincuente rompió una puerta y robó una moto en Morón

Un joven de 20 años fue detenido en Morón, acusado de haber participado en el robo de una moto bajo la modalidad escruche, que consiste en asaltar una casa en ausencia de sus moradores luego de forzar la puerta del lugar.

El operativo se llevó a cabo luego de una investigación encabezada por la policía local, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón, encabezados por los fiscales María Bonini y Javier Ghessi, y el juez Ricardo Julio Fraga, respectivamente.

El ladrón fue captado por cámaras de seguridad

La víctima, un joven de 21 años, denunció que el 24 de octubre pasado un hombre desconocido forzó el portón de ingreso de su casa ubicada en la calle Vicente López, accedió al patio delantero y se llevó una moto Motomel B110 negra. El rodado fue encontrado ese mismo día en estado de abandono por efectivos de la dependencia policial.

Durante la investigación, agentes del Grupo Técnico Operativo revisaron cámaras de seguridad municipales y privadas, identificaron al sospechoso y establecieron su domicilio.

De acuerdo al reporte policial, tras pedir autorización judicial, los investigadores allanaron en las últimas horas la vivienda ubicada en Ángel Pache: allí localizaron y arrestaron a Iván Demián Agustín Leguizamón.

Leguizamón tras ser detenido

En el operativo, además, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Morón

