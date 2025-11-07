Crimen y Justicia

El impactante final de una persecución a dos delincuentes que circulaban en un auto robado

El operativo culminó luego de que un patrullero chocara por detrás al coche, que fue robado en Lomas de Zamora y tenía puesta una patente melliza. Uno de los detenidos cuenta con 14 antecedentes penales

El desenlace de la persecución de la policía a un auto robado: chocaron en una esquina de El Palomar

La Policía de la Ciudad detuvo en la localidad bonaerense de El Palomar, en el partido de Morón, a dos delincuentes con antecedentes penales, tras una extensa persecución por la autopista Perito Moreno y la avenida General Paz, en la que ambos circulaban en un auto robado que había sido identificado por el sistema de lectoras del Anillo Digital.

El operativo culminó luego de que un patrullero chocara por detrás al coche, provocando que ambos vehículos terminaran impactando contra el frente de una casa y una camioneta estacionada, respectivamente.

El coche en el que
El coche en el que circulaban los delincuentes

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando las lectoras de patentes detectaron el paso de un Volkswagen Voyage gris con pedido de detención preventiva, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N°55. Ese auto presentaba irregularidades en los números de patente y chasis, por lo que existía sospecha de que se tratase de un “auto mellizo”.

Tras la alerta, los efectivos que se encontraban en la zona iniciaron la persecución. El vehículo tomó el Acceso Oeste hacia provincia de Buenos Aires y, luego de señales lumínicas y sonoras de los patrulleros, el conductor siguió su camino a toda velocidad en dirección a la zona oeste del conurbano. Al llegar al cruce de El Rodeo y Belisario Roldán, el Volkswagen fue chocado por un móvil policial.

Así quedó el patrullero de
Así quedó el patrullero de la fuerza porteña

En ese momento, los agentes detuvieron al conductor del coche e interceptaron al acompañante a unos 100 metros del lugar, cuando intentaba escapar a pie. La secuencia quedó registrada en el video que encabeza esta nota.

Al identificar a los detenidos, los sistemas policiales confirmaron que el conductor del auto tenía un importante historial delictivo: registraba 14 ingresos por delitos como portación de armas, lesiones, comercialización y tenencia de estupefacientes, robo, amenazas y robo agravado con escalamiento. El acompañante, en tanto, tenía un antecedente previo por robo.

El sospechoso que intentó escapar
El sospechoso que intentó escapar
El hombre que conducía el
El hombre que conducía el auto robado

Por otra parte, la revisión de los números de chasis y motor del Voyage corroboró que correspondían a un vehículo robado en enero pasado en Lomas de Zamora.

Detenido por robo en Morón

Un delincuente rompió una puerta y robó una moto en Morón

Un joven de 20 años fue detenido en Morón, acusado de participar en el robo de una moto bajo la modalidad escruche, que consiste en asaltar una casa en ausencia de sus moradores luego de forzar la puerta del lugar.

El operativo se llevó a cabo luego de una investigación encabezada por la policía local, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón, encabezados por los fiscales María Bonini y Javier Ghessi, y el juez Ricardo Julio Fraga, respectivamente.

La víctima, un joven de 21 años, denunció que el 24 de octubre pasado un hombre desconocido forzó el portón de ingreso de su casa ubicada en la calle Vicente López, accedió al patio delantero y se llevó una moto Motomel B110 negra. El rodado fue encontrado ese mismo día en estado de abandono por efectivos de la dependencia policial.

El ladrón fue captado por
El ladrón fue captado por cámaras de seguridad

Durante la investigación, agentes del Grupo Técnico Operativo revisaron cámaras de seguridad municipales y privadas, identificaron al sospechoso y establecieron su domicilio.

De acuerdo al reporte policial, tras pedir autorización judicial, los investigadores allanaron en las últimas horas la vivienda ubicada en Ángel Pache: allí localizaron y arrestaron a Iván Demián Agustín Leguizamón.

Leguizamón tras ser detenido
Leguizamón tras ser detenido

En el operativo, además, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

