Crimen del enfermero en La Plata: cayó otro sospechoso tras una intensa persecución a los tiros

El joven detenido fue identificado como M.J.Z. de 20 años y tenía antecedentes penales por robo y tenencia ilegal de armas

En el marco de la investigación por el homicidio de Jonatan Nicolás Calderón, el enfermero de 40 años que fue asesinado en febrero en La Plata, efectivos de la DDI local detuvieron en las últimas horas a M.J.Z., un joven de 20 años que estaba prófugo desde marzo y era buscado por su participación en el crimen. La aprehensión se produjo en la localidad de Melchor Romero, luego de una persecución que incluyó un intento de atropello a un oficial y un enfrentamiento armado.

El episodio que derivó en la captura de M.J.Z. ocurrió el jueves por la noche, cuando personal de la DDI avistó en Melchor Romero un Volkswagen Vento blanco, vinculado al prófugo. Al intentar interceptarlo, el sospechoso —que iba al volante— embistió con el vehículo a un oficial, mientras su acompañante lo apuntaba con un arma de fuego. El policía repelió la agresión con dos disparos y se inició una persecución que concluyó en la intersección de las calles 528 entre 140 y 141.

Tras abandonar el auto, M.J.Z. intentó esconderse en una vivienda, pero fue detenido minutos después. Su acompañante logró darse a la fuga. En el interior del vehículo se incautaron un iPhone, un pasamontañas negro, dos destornilladores, una campera negra, $338.200, 5 euros y el rodado mencionado. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el policía no sufrió lesiones visibles, aunque manifestó dolor en una pierna y en la cintura.

El operativo que permitió la detención del sospechoso se desarrolló en Melchor Romero y fue encabezado por personal de la DDI

El ahora detenido estaba prófugo desde el 12 de marzo, cuando se libró una orden de captura en su contra. La investigación ya había avanzado en febrero con la detención de Luis Matías Gómez Velozo, alias “Luchi”, de 28 años, quien fue señalado como coautor del crimen. El 17 de ese mes, Gómez Velozo fue ubicado en Los Hornos, escondido bajo unas maderas en una vivienda. En esa oportunidad también se lo imputó por el asesinato del enfermero, ocurrido el 15 de febrero.

Aquel día, Calderón se dirigía a su trabajo en motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto blanca en calles 10 y 63. Testigos y cámaras de seguridad registraron la secuencia. Según la reconstrucción, los agresores intentaron sustraerle la moto y una mochila. En medio del forcejeo, Calderón recibió un disparo en el omóplato izquierdo, lo que le provocó la muerte en el lugar. Vestía su uniforme de trabajo y tenía el casco colocado. El crimen ocurrió minutos antes de que comenzara su jornada laboral como empleado de SIPEM, el servicio de emergencias médicas de la ciudad.

Durante la huida, los agresores robaron también a otra víctima de 39 años. En la zona de 134 y 66, bajo amenazas con arma de fuego, le sustrajeron una bicicleta y sus pertenencias.

El crimen de Jonatan Calderón ocurrió en calles 10 y 63 de La Plata cuando se dirigía a su trabajo como enfermero

Con el correr de los días, las tareas investigativas permitieron establecer la participación de Gómez Velozo y de M.J.Z. en ambos hechos. El primero, además, presentaba un extenso prontuario, con antecedentes desde 2016 por resistencia a la autoridad, robos agravados y violaciones de domicilio. En 2018, había sido condenado por robo doblemente agravado y, tras recuperar la libertad condicional en 2021, fue vinculado a otros dos robos a comercios en La Plata a principios de este año.

M.J.Z., en tanto, posee antecedentes por distintos delitos: el 13 de junio de 2024 había sido alojado en la Alcaidía de La Plata. También figura una causa por robo del 20 de diciembre de 2023, tramitada en la UFI N°9, y otra por disparo de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra, del 18 de diciembre del mismo año, bajo intervención de la UFI N°1.

Además del cargo por homicidio y robo agravado, a M.J.Z. se le imputó también la tentativa de homicidio contra el oficial, por el ataque ocurrido durante su captura.

Con esta detención, los dos principales sospechosos por el crimen de Jonatan Calderón quedaron a disposición de la Justicia. La causa, a cargo de la fiscal Ana Medina, de la UFI N°1 del Departamento Judicial de La Plata, se investiga como homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego y también como tentativa de homicidio contra un integrante de la fuerza, en referencia al intento de embestida contra el jefe de grupo de la DDI. La jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N°5, interviene en el expediente. La investigación sigue en curso.