Rosario: una mujer denunció una agresión y cuando la policía llegó al lugar encontraron a un hombre sin vida

El hecho ocurrió en un departamento del barrio República de la Sexta en Rosario, donde fue hallado el cuerpo de un hombre de 80 años

Un llamado desesperado al 911, una mujer ensangrentada que dice haber sido atacada mientras dormía y un hombre mayor hallado muerto en el interior de un departamento. Todo ocurrió en cuestión de minutos en el barrio República de la Sexta, en Rosario, y desde entonces, la escena quedó envuelta en dudas. Lo que parecía ser un caso de violencia doméstica o un posible robo, todavía no tiene una explicación clara. La Justicia intenta reconstruir qué pasó realmente aquella noche.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 80 años y fue hallado sin vida este martes por la noche en un departamento de la calle La Paz al 700. De acuerdo con el medio local Rosario3, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30. La mujer se comunicó con la central de emergencias para alertar sobre una situación violenta dentro de su domicilio. Dijo que su pareja había ingresado al departamento acompañado por una persona no identificada y que esa persona la agredió mientras ella dormía. Según su testimonio, el golpe la dejó inconsciente durante varios minutos y, al recuperar la conciencia, encontró a su marido sin signos vitales.

Hasta el lugar se trasladó personal de la Brigada de Orden Urbano, junto a un equipo médico que confirmó el fallecimiento del hombre. El cuerpo presentaba manchas de sangre, aunque no se detalló aún la causa del deceso. La mujer fue trasladada en ambulancia en estado de shock y quedó a disposición de la Justicia para profundizar su declaración.

Los agentes que intervinieron en el procedimiento no encontraron indicios de desorden ni señales de robo en el interior del departamento, aunque se investiga si faltan objetos personales o dinero. Lo que sí se constató es que la puerta principal del edificio había quedado abierta, lo que activó la alarma general del inmueble. Ese detalle llamó la atención de los vecinos, quienes notaron el sonido y observaron a la mujer salir del lugar ensangrentada.

El Ministerio Público de la Acusación ordenó las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta entrada la noche de hoy, no se había confirmado oficialmente la causa de muerte del hombre. Mientras tanto, la investigación avanza sin una hipótesis excluyente, con la mirada puesta tanto en un posible intento de robo, como en un episodio de violencia doméstica o incluso una situación de carácter accidental.

Las pericias en el lugar y el análisis de los registros del edificio serán clave para reconstruir lo sucedido. La mujer, según el parte policial, fue la única testigo directa de lo que ocurrió en el departamento antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La detuvieron por apuñalar a su novio en Rosario y le encontraron casi un kilo de cocaína

Los elementos que fueron secuestrados durante el allanamiento

Un episodio de violencia doméstica en la zona oeste de Rosario culminó con el hallazgo de 881 gramos de cocaína, luego de que la Policía de Santa Fe interviniera en el hecho. Todo ocurrió después de que una mujer apuñalara a su pareja durante una discusión. Ambos quedaron detenidos.

El incidente ocurrió el viernes, poco después de las 22:00 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer que había herido a su pareja con un cuchillo, provocándole una lesión en el brazo izquierdo. Según informó el denunciante, el ataque se dio en una vivienda ubicada en la intersección de Gutenberg y La Paz, en donde los agentes se encontraron con la familia del joven herido.

En ese momento, los efectivos entrevistaron a su padre, quien relató que la disputa entre su hijo y la novia culminó en el ataque. Según la reconstrucción policial, los vecinos intervinieron para detener la agresión y lograron desarmar a la joven.

No obstante, el padre del joven indicó a los oficiales dónde se encontraba la agresora, lo que permitió su detención dentro de la vivienda. Luego de que ingresaran al domicilio, los policías advirtieron la presencia de varios envoltorios de cocaína preparados para su venta, lo que motivó una requisa exhaustiva.

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron la droga distribuida en el piso, cajones y bolsas selladas con cinta de embalar. Además, incautaron balanzas de precisión y un teléfono móvil con la pantalla rota, que la detenida habría destruido instantes antes del ingreso policial.

Como resultado de la operación, Elizabeth Gisela F., de 23 años, fue arrestada en el lugar, mientras que Alexis Ezequiel G., de 20 años, quedó detenido en el hospital donde recibió atención médica.