Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Asesinato de chofer en Glew

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 20 años de prisión a un hombre que asesinó a un colectivero en Glew, tras haber descubierto que era el amante de su esposa. La condena se conoció a pocos días de haberse cumplido un año del crimen ejecutado mientras la víctima conducía el interno 101 de la línea 506.

Calixto de Jesús Ojeda fue hallado responsable del homicidio calificado por alevosía de Leonardo Sebastián Figueroa, de 43 años, la noche del 15 de octubre. La investigación determinó que el condenado actuó impulsado por conflictos personales ligados a los celos y a la sospecha de que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa de 30 años, identificada como J.M.

En la causa quedó determinado que aquella fatídica noche la secuencia comenzó minutos antes de las 20:34, cuando finalmente se produjo la agresión. Ojeda abordó el colectivo conducido por Figueroa, quien realizaba su recorrido por la zona de Glew, en el partido de Almirante Brown. El acusado se subió a la unidad portando una gorra azul y un barbijo, lo que dificultó su identificación en las cámaras de seguridad.

El crimen ocurrió en octubre del año pasado

Se puso guantes de látex para evitar dejar huellas digitales y envolvió un cuchillo en un buzo tipo rompevientos, que mantuvo consigo hasta el momento del ataque. Encima, llevaba una campera roja.

Mientras circulaba por la calle Gumercindo Pereyra, entre Renato Presa y Sargento Eufrasio Rojas, el agresor se acercó a la cabina del conductor y lo apuñaló en dos oportunidades. Automáticamente, descendió del colectivo aún en movimiento e intentó escapar por las calles de la zona, pero lograron capturarlo gracias a los pedidos de auxilio de los pasajeros y testigos del ataque.

Un hombre que circulaba por la zona oyó los gritos y corrió tras el agresor, hasta que lo atrapó en la esquina de Rojas y Cabo Cañas. Allí lo retuvo hasta que llegó la Policía Bonaerense. Durante su traslado a la comisaría, el detenido se golpeó reiteradas veces contra las paredes del patrullero, causándose una lesión en el cuero cabelludo. Por ese motivo, fue llevado a un centro de salud donde permaneció bajo custodia policial.

En tanto, el chofer quedó gravemente herido dentro del colectivo al aguardo de los servicios de emergencia, y poco después fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Cecilia Grierson de Guernica, donde ingresó con heridas producidas en zonas vitales. Los médicos que lo atendieron confirmaron el deceso pocos minutos después.

La víctima tenía hijos y había nacido en La Plata

Durante las horas posteriores, la hipótesis que manejaban los investigadores referían a un intento de robo, pero esa opción fue descartada tras el testimonio de la esposa del homicida. La mujer reveló en su declaración que el móvil del crimen fueron los celos, debido a que ella tenía un affaire con la víctima, oriundo de La Plata, quien no estaba casado y tenía hijos.

El mismo día del ataque, Ojeda cumplía 57 años. Horas antes del homicidio, ella le había dedicado un posteo en Facebook en donde daba a entender que existía una especie de crisis en la pareja: “Que sea una tormenta pasajera y volvamos a estar más fuertes que nunca”.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora, presidido por Federico Carrillo, validó que el hecho constituyó un homicidio calificado por alevosía. En la resolución detallaron que Figueroa fue atacado sin posibilidad de defensa.

El fiscal del caso, Juan Manuel Baloira, sostuvo en la etapa de instrucción que el autor del ataque actuó armado, preparado y aprovechó la indefensión de la víctima. Las imágenes obtenidas en los medios muestran que Figueroa, en el momento de la agresión, apenas logra levantar el brazo por reflejo tras recibir la segunda puñalada.