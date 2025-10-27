Crimen y Justicia

Indagarán este martes al narco acusado de ordenar el triple femicidio: habrá un megaoperativo de seguridad

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, que se encontraba preso por otra causa, enfrentará a los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

"El Señor Jota" tras ser
"El Señor Jota" tras ser arrestado por la Policía Federal en agosto último

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, el narcotraficante peruano acusado de ser quien ordenó el triple femicidio de Florencio Varela, será indagado este martes, según confirmaron altas fuentes del expediente a Infobae.

Cubas Zavaleta fue citado por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, integrantes de la UFI de Homicidios de La Matanza, que lo imputaron como coautor de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La acusación en contra de Cubas Zavaleta, que está preso por otra causa en una Alcaidía de la Policía Federal Argentina, es la de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y la edad de Lara, menor de 18 años. Podría ser condenado a prisión perpetua si es hallado culpable por un tribunal.

Según las fuentes consultadas por este medio, ‘El Señor Jota’ será trasladado en medio de un megaoperativo de seguridad conjunto entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense hasta la Fiscalía que encabeza Arribas. Lo harán con un despliegue que podría incluir “un helicóptero y francotiradores”, afirma una autoridad judicial.

Video: el allanamiento a la celda de 'El Señor Jota'

Así, ‘El Señor Jota’, sospechado de ser un miembro de la organización Los Pulpos de Trujillo, será extraído de su celda en la central de la calle Cavia de la Policía Federal, donde se encuentra detenido desde el 27 de agosto pasado, luego de que la División Investigación Federal Fugitivos y Extradiciones lo arrestaran en Lanús.

La Justicia de Perú había pedido su captura internacional con una circular roja de Interpol 21 días antes de que lo arrestaran. Lo acusan de amenazar a una mujer para que traslade tres kilos de cocaína a España.

Este sábado por la mañana, la Policía Bonaerense allanó la celda de ‘El Señor Jota’, luego de que un testigo lo complicara en el marco del expediente por los femicidios de Florencio Varela.

Álex Ydone Castillo, David Morales
Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, prófugos del triple crimen

Al día siguiente, Celeste González Guerrero, una de las presas por el caso, lo complicó aún más al declarar que Cubas Zavaleta era conocido como ‘El Papá’, uno de los que vio por videollamada las torturas y asesinatos de las tres víctimas.

Al momento de los crímenes de Lara, Brenda y Morena, ese 20 de septiembre pasado 'El Señor Jota’ se hallaba detenido en su celda de la PFA. En el allanamiento, la Bonaerense incautó anotaciones, pero no encontró ningún teléfono.

Este domingo, el Juzgado de Garantías Nº4 de La Matanza, a cargo de Fernando Pinos Guevara, ordenó que Cubas Zavaleta quede preso por el triple crimen, en paralelo a la detención con pedido de extradición de Perú, con un expediente a cargo del juez federal Luis Armella.

En la causa por los secuestros, las torturas y los femicidios ocurridos en Florencio Varela son 10 los detenidos, luego de que además de Cubas Zavaleta, Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro Lázaro -otro de los imputados- fuera apresada en la madrugada de este sábado.

En tanto, Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, de quien Cubas Zavaleta sería el jefe directo en la banda narco del Bajo Flores involucrada en los femicidios, espera ser extraditado desde Perú. Y quedan otros tres prófugos en la causa por capturar: Alex Ydone, David Morales Huamani y Manuel Valverde.

