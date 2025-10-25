Triple femicidio narco: las revelaciones clave del testigo que expuso a la mujer de Sotacuro y motivó a su detención

Triple Femicidio Narco El Traslado De La Mujer De Víctor Sotacuro

La causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela incorporó en las últimas horas piezas fundamentales para el caso: la declaración de dos testigos que comprometieron a Mónica Mujica, la pareja de Víctor Sotacuro y tía de Florencia Ibáñez, quien este viernes se convirtió en la nueva detenida del expediente que investiga por los crímenes de Lara, Morena y Brenda.

Los testimonios fueron claves porque aportaron grandes revelaciones para el caso. Por ejemplo, que la sospechosa formaba parte de la estructura del negocio narco que operaba en el Bajo Flores y que estaba al tanto del plan criminal concretado en la casa de la calle Chañar. Además, la sindicaron como la persona que se encargó de descartar los celulares de las víctimas y de los otros integrantes de la banda.

Todos estos elementos que surgieron de las declaraciones recogidas por los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, condujeron a la detención de Mujica concretada en las últimas horas por personal de la DDI.

Según supo Infobae, uno de los testimonios dejó muy expuesto su rol en la banda: aseguró que la mujer de Sotacuro trabajaba a la par con él, que estaba orgullosa del negocio y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la banda.

La mujer de Sotacuro detenida

“Eran una pareja que nunca se despegaba, por lo que ella estaba al tanto de todo del tema del robo de la droga y de todo. Ella sabía de todas las actividades a las que se dedicaba su marido, que incluso sabía que su marido estaba con prostitutas”, se lee en el documento al que tuvo acceso este medio.

De acuerdo esta declaración, Mujica habría asegurado en varias oportunidades que ella y su marido “llamaban a pibitas para hacer tríos y drogarse”. También que agradecía abiertamente que Sotacuro “se haya metido en el negocio” porque eso hizo que su vida cambiara completamente. “Ahora tenemos para comer, nuestro carro, nuestra casita“, habría dicho la mujer.

Sobre el triple femicidio y el rol de Mujica en los crímenes, los nuevos testigos aseguraron que ella “sabía todo y estaba al tanto de las muertes de las chicas como el tema del robo de la droga”. También que la acusada se encargó de “romper el celular o hacerlo desaparecer, tanto al de ella, como al de él Víctor”, una tarea que le habría encargado a otra persona.

El Momento De La Detención De La Mujer De Víctor Sotacuro

En las últimas horas, la justicia dispuso la detención de Mujica en base a la calificación agravada de los delitos: privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y concurso premeditado de dos o más personas, todos por motivos vinculados a la presunta actividad narco de la banda del Bajo Flores.

La causa se encuentra en vías de ser remitida al fuero federal, ante indicios de conexiones internacionales y la participación de fugitivos con pedido de captura internacional.

La Justicia allanó la celda de “El Señor Jota”, sospechado de ser el cerebro del triple femicidio

Poco antes de la medianoche del sábado, la DDI de La Matanza allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un delincuente peruano apodado el “El Señor Jota”. Se trata del nuevo sospechado por las autoridades de ser el ideólogo del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Cubas Zavaleta, de 31 años, oriundo de Trujillo, que tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, se encuentra detenido en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA, a la espera de ser extraditado a su país por el delito de narcotráfico.

En Argentina, “El Señor Jota” registró un domicilio en la zona de Gerli; su nombre no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia federal porteña o bonaerense.