Crimen y Justicia

Vendían entradas falsas a turistas extranjeros para ver a Huracán: el detalle que los delató

La Policía de la Ciudad detuvo a dos guías de turismo, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó, cuando intentaban ingresar a un contingente con tickets apócrifos

Los sospechosos fueron detenidos cuando intentaban ingresar al estadio a un contingente de 17 turistas, todos con entradas truchas que ellos mismos les habían vendido.

Dos hombres acusados de vender entradas truchas a turistas extranjeros fueron detenidos este miércoles en Parque Patricios, cuando intentaban hacer ingresar a un grupo de 17 personas -entre ellos ciudadanos ingleses, estadounidenses y belgas- al estadio Tomás Adolfo Ducó, para presenciar el partido entre Huracán y Central Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera División.

De acuerdo a la investigación, los sospechosos, guías de turismo de 24 y 50 años, ofrecían los tickets falsos a 90 y 110 euros, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae.

El operativo, a cargo de la Dirección Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, se desplegó en el acceso de la tribuna de avenida Amancio Alcorta y Luna, donde se detectó a los dos hombres con el contingente.

Al revisar las entradas que llevaban, los agentes constataron que todas poseían la misma numeración, lo que permitió confirmar su falsedad.

Una entrada falsa (arriba) y otra lícita (abajo)

Las fuentes revelaron que los imputados aseguraron pertenecer a una empresa de turismo, dedicada a la comercialización de experiencias futbolísticas para extranjeros en estadios argentinos. Durante la requisa de rutina, y ante la presencia de testigos, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares y casi 400.000 pesos en efectivo.

En la causa interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo de Mariano Petroselli, quien dispuso la imputación por “estafa y defraudación”, además del secuestro de los elementos vinculados y la identificación formal de los turistas extranjeros.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con el objetivo de determinar si existen otras víctimas de la maniobra.

La influencer acusada de estafar con entradas para Argentina-Brasil

Una influencer de Bahía Blanca enfrentó, en marzo de este año, una ola de denuncias, luego de que más de 260 personas señalaran haber sido estafadas en la compra ilegal de entradas para el partido que disputarán Argentina y Brasil en el Monumental.

Se trata de Francisca Pérez, quien, a través de su emprendimiento “Frany Tickets”, ofrecía entradas para eventos deportivos de alta demanda. La joven argumentó que ella también fue víctima y que realizó la denuncia correspondiente.

Conocida en redes sociales como “Frany Pérez”, la joven lanzó los tickets a la venta el 1° de enero pasado. Según informó La Brújula, los valores rondaban entre $120 mil para la popular y entre los $300 mil y $500 mil para las plateas.

Las transacciones, impulsadas desde su página web oficial y su cuenta secundaria en Instagram, prometían el acceso a uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del fútbol en la región. Para reservar los tickets, los interesados debían abonar una seña del 50 por ciento.

La influencer dio su versión con un mensaje en donde aseguró que ella también fue engañada. “Fui estafada y amenazada por una persona que con promesas comerciales y personales”, afirmó y señaló que de la venta comprometida solo había podido entregar el 10% de las entradas y eso sería todo.

Y afirmó: “La totalidad del dinero de los anticipos pagados por los compradores” se encuentra en manos del presunto estafador.

La causa contra la mujer sigue su curso en la Justicia bahiense.

Horror en Neuquén: violó a

Una llamada anónima y dos

"Yo vi cómo lo empujaron":

La madre de Lourdes denunció

Clausuraron por tercera vez en
El Gobierno eligió a Pablo

Mon Laferte: "Soy una femme

Guido Kaczka protagonizó un momento

