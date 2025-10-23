Estaba con su primo y los balearon dos hombres con los que se peleó en un partido de fútbol

La zona donde ocurrió el ataque

El fiscal Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°32, solicitó que dos sospechosos sean sometidos a juicio oral por haber intentado matar a balazos a un joven en el interior del Barrio 21-24, en el barrio porteño de Barracas, hace dos meses.

El intento de homicidios ocurrió el 12 de agosto, alrededor de las 19.20, en la esquina de Luna y Orma, cuando la víctima se encontraba en una motocicleta junto a su primo, según el portal fiscales.gov.ar.

Según la investigación, el ataque se produjo luego de una discusión previa durante un partido de fútbol, mantenida semanas antes entre el primo del joven baleado y uno de los imputados, identificado como Eugenio Daniel Gómez, de 23 años.

En ese contexto, el otro acusado, Eliás Andrés Medina, de 24, le habría entregado a Gómez un arma de fuego tipo pistola, que este utilizó para apuntar y disparar contra la víctima. “¿Qué onda? Me siento re zarpado”, le dijo antes de accionar el gatillo y efectuar cuatro disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el lado derecho del tórax del joven, provocándole una hemorragia con hiperventilación pulmonar y drenaje pleural. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en coma durante dos días, hasta recibir el alta médica el 16 de agosto.

Tras la agresión, Gómez y Medina se fugaron rápidamente del lugar junto con otras personas que los acompañaban en un vehículo Volkswagen Fox, utilizado como apoyo logístico. En relación con estas personas, el fiscal solicitó profundizar la investigación para determinar el grado de participación que podrían haber tenido en el hecho.

La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía N°32, que reunió pruebas a partir de la información aportada por la Comisaría Vecinal 4B de la Policía de la Ciudad, alertada por un llamado al 911, y por el Departamento Balístico de la Policía Federal Argentina.

Se analizaron las vainas servidas halladas en el lugar, se revisaron cámaras de seguridad de la zona y se recabaron testimonios de quienes presenciaron el ataque.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Gómez Barbella sostuvo que los acusados “actuaron con cautela suficiente para tratar de asegurar su resultado y se encontraban preparados con un arma de fuego, arremetiendo con total sorpresa y sobre seguro a la víctima mientras transitaba en motocicleta junto a su primo por la vía pública, sin ningún riesgo para ellos”.

Durante las declaraciones indagatorias, Eliás Medina intentó desligarse de la acusación, mientras que Eugenio Gómez optó por no declarar. No obstante, el fiscal consideró que el descargo de Medina “aparece suficientemente refutado por la prueba reunida, valorada en su conjunto, incluso sin que haya arrimado elemento probatorio alguno que sustente su hipótesis”.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos configuran el delito de homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, lo que contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión. En esa línea, Gómez fue señalado como autor del ataque, mientras que Medina fue acusado de ser partícipe necesario, por haber sido quien aportó el arma de fuego utilizada.

“Ello así, tal como fuera sostenido desde los albores del legajo por este Ministerio Público Fiscal, en atención al carácter sorpresivo del ataque, la cantidad de los agresores y la utilización coordinada del rodado Volkswagen Fox y del arma de fuego que incrementaron la capacidad lesiva de la acción”, sostuvo el fiscal.

El análisis técnico determinó que Gómez efectuó cuatro disparos con una pistola, a corta distancia, dirigidos directamente a la víctima, configurando un ataque “idóneo para producir la muerte” por las características del arma, la dirección de los tiros y la distancia de ejecución.

Si bien el arma no fue secuestrada, Gómez Barbella remarcó que “su utilización se encuentra acreditada por los testimonios concordantes de la víctima, su acompañante y los testigos presenciales, además del hallazgo de vainas servidas y la constatación médico-legal del orificio de bala”.

El pedido de elevación a juicio oral busca que Eugenio Daniel Gómez y Eliás Andrés Medina enfrenten el proceso penal por intento de homicidio agravado, mientras continúan las diligencias para determinar si otras personas también participaron en el ataque.