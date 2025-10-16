Crimen y Justicia

Atropellan a sus víctimas y les roban: cómo opera la banda del auto rojo en La Matanza

Son al menos cuatro delincuentes que están siendo buscados por la Justicia. Los videos

Los atropellan para robarles: así opera la banda del auto rojo en La Matanza

Los delincuentes que integran la banda del auto rojo en La Matanza ya fueron grabados por varias cámaras de seguridad del municipio que los captaron cometiendo diferentes robos. Sin embargo, aún no fueron encontrados por la Justicia y continúan operando de una manera particularmente llamativa en los distintos barrios del distrito bonaerense.

Tal como indica su nombre, el arma principal que utiliza el grupo para concretar los ilícitos es un vehículo Peugeot 206 de color rojo. A bordo de este, los integrantes de la banda identifican a sus víctimas -que suelen ser peatones al azar, según sospechan los investigadores- y los atropellan. Luego descienden rápidamente y les sacan sus pertenencias, dejándolos heridos en el piso.

Los ladrones del auto rojo llevan tiempo operando en la zona. La última vez fue este miércoles por la noche en la intersección de las calles Urdaneta y Da Vinci, en González Catán, donde un hombre de 31 años fue interceptado mientras caminaba.

La víctima, identificada como Brian Espinoza, denunció ante la policía local "un robo con violencia en la vía pública cometido por varios agresores". Según el reporte, al que accedió Infobae, el joven se desplazaba a pie cuando fue embestido por un vehículo Peugeot 206 de color rojo. Tras la colisión, contó que varios individuos descendieron del coche y le sacaron su teléfono y las zapatillas.

El ataque quedó grabado por las cámaras. En el video, que encabeza esta nota, se ve cómo los sospechosos conducen a velocidad media hasta llegar a pocos metros de él. Allí reducen apenas la velocidad y lo atropellan desde atrás a la altura de las piernas.

Casi como el robo con modalidad piraña, los delincuentes se bajan del vehículo, se abalanzan sobre él, le sacan sus cosas. Luego se van y lo dejan tendido en el suelo. Según denunció, solamente sufrió heridas superficiales en la pierna izquierda, pero no requirió atención médica, por lo que el ataque no ocasionó lesiones de gravedad.

Sin embargo, hizo la denuncia ante las autoridades para advertir de esta banda, que ya estaba siendo rastreada por la justicia local. En el caso tomó intervención la UFI N°3 de La Matanza.

En diálogo con la prensa, Brian contó cómo fue el episodio en el que sufrió el robo: “Yo me estaba yendo a trabajar, como todos los días. Cinco de la mañana. Llegando a la parada del colectivo, me embistió un auto de atrás, me choca, me atropella, me levanta por el aire. Tengo la fortuna, la suerte de decir que me dio vuelta. Me levantó por el aire, pero caí sobre, sobre la vereda, que no fue sobre el cordón. Me golpeé la cabeza. Cuando caigo de nuevo, caigo de nuevo a la calle, ahí bajan estos tipos. Bajan armados, empiezan a sacar las cosas, celular, zapatillas”.

Y agregó: “En el transcurso de eso, siento que el auto me choca, hace marcha atrás, me choca, me pasa para el otro lado el tobillo. Me lo pisó. Creo yo que no es nada, pero bueno, por las dudas me hicieron una tomografía. Me sorprendió de lleno el hecho. Uno nunca piensa que vos vas caminando y te van a atropellar atrás. El simple hecho de si te van a robar, lo primero que vas a pensar es que se te frena el auto al costado. Era cuatro, te bajan con armas, vos te vas a dejar robar, obvio”.

Brian contó que él trabaja en una empresa alimenticia y entra a las seis de la mañana, por lo que todos los días sale a las cinco para poder llegar.

“Después, en el transcurso del día, que voy al hospital y vengo, empezó lo del otro video. El mismo auto, los mismos delincuentes. Lo atropellan de atrás. Pobre, supuestamente, es un hombre medio, ya de cierta edad. Y la verdad que no sé qué pasó con el hombre ese, pero le hacen lo mismo, lo levantan por el aire. Yo vi uno solo armado, pero supuestamente el vecino me dijo que no, que todos los que bajaron estaban armados. Vio dos, tres armas de los chabones”.

Y concluyó: “Yo le veo que baja primero cuando estoy en el piso, que me choca, caigo a la calle y yo miro así que el auto frena y baja uno con el arma. Yo lo primero que hago es cubrirme por el simple hecho de ya estaba perdido, ya no gano. Me pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ya lo otro no lo vi, pero se me acercan entre cuatro y bueno. Tengo familia yo. Una cosa es que te roben, otra cosa es que hagan lo que hagan. Tal cual. Yo voy a quitarte la vida, porque hoy en día si te roban, no pasa nada”.

