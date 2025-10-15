Quién es el femicida cinturón negro de kung-fu que mató a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años en Rosario

El femicidio de Solange Edith Johnson

Ángel De Jesús Barrios (37) fue imputado este martes en Rosario por haber golpeado y asfixiado hasta la muerte a su pareja Solange Edith Johnson (26) el pasado 7 de octubre en su casa de Villa Banana frente a su hija de 5 años. El fiscal Alejandro Ferlazzo, que llevó adelante la acusación, resaltó que es cinturón negro de Kung-Fu y que había sido denunciado por violencia de género tanto por la víctima como por una exnovia.

El femicidio ocurrido en la zona oeste de Rosario, en inmediaciones de Felipe Moré y Gálvez, tiene detalles muy sensibles. Uno de ellos es que la hija de Solange, de 5 años, estaba en la casa al momento del ataque. Otro, que el presunto agresor acostó el cuerpo en la cama, lo tapó con una frazada y se fue del domicilio en el mediodía del 8 de octubre, dejando a la nena con el cadáver durante varias horas, hasta que pidió auxilio y llegó un familiar que llamó a la Policía.

La joven no salía mucho de la casa. Cuando lo hacía, era para hacer compras en un quiosco o en un almacén. Vecinos afirmaron haberla visto en esas ocasiones con moretones y lastimaduras en los brazos o en la cara. Por ejemplo, con un hematoma en uno de sus ojos. Otra pariente comentó que frecuentemente se escuchaban “los gritos y golpes” que le propinaba a la joven.

Por ese contexto es que no llamó la atención al vecindario que la mujer no haya salido de su propiedad el martes 7 de octubre. A eso se agrega que él no tenía un empleo estable, ya que hacía tareas de albañilería junto a un familiar, y tanto el 6 como el 7 de octubre no había ido a trabajar. Todo cambió al día siguiente, cuando se encontró el cadáver.

Barrios solía encerrar a su pareja en el baño o levantarla “a los gritos y a los golpes” de la cama. Ella lo denunció en mayo pasado ante el Juzgado de Familia Nº 3 de Rosario, que dispuso una prohibición de acercamiento que fue en vano.

La anterior relación amorosa de Barrios, de acuerdo a lo que contaron desde su círculo familiar, había terminado por violencia de género. Después de varias golpizas, su anterior pareja, con quien había tenido dos hijas, lo denunció y la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento.

El imputado, al que sus familiares describen como una persona que no consumía alcohol ni drogas y era muy “cerrada”, llegó a participar en competencias de Kung-Fu, pero desde 2023 que había dejado de practicar esa arte marcial.

Luego de matar a su pareja y dejar su cuerpo al lado de su hija, Barrios le confesó a un familiar que se había “mandado un moco”. No era la primera vez que decía algo similar, ya que en otras ocasiones parientes suyos lo increparon al ver a Solange con marcas de moretones y él respondía que se le “había ido la mano”.

Ahora, Barrios quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió este martes el juez Aldo Bilbao Benítez al término de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal.