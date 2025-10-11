Intentó separar a su perro de una pelea y un pitbull le arrancó un dedo

El perro fue derivado a un centro especializado

Un joven de 19 años de La Plata sufrió la amputación de un dedo, luego de que fuera mordido por un pitbull durante una pelea de perros. En ese momento, había intentado separar a su perro del animal, cuando la situación requirió que fuera trasladado a un hospital cercano.

El incidente, que tuvo lugar el viernes en una vivienda situada en las calles 51 y 171 del barrio Lisandro Olmos, se desencadenó cuando la víctima intentó separar a su mascota de la del vecino y fue atacado por este. De acuerdo con los relatos recogidos, todo comenzó cuando este abrió la puerta que da al patio compartido del complejo de departamentos.

Las heridas provocadas por el ataque afectaron la mano izquierda y la pierna del joven, específicamente a la altura del gemelo. Tras el incidente, tuvo que ser trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos constataron la amputación de la tercera falange del dedo medio de la mano izquierda y le practicaron curaciones por las lesiones en la pierna.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0221, la investigación quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata, bajo la intervención del fiscal Carlos Vercellone, quien ordenó las actuaciones correspondientes e imputó a la propietaria del perro por lesiones culposas.

El joven tuvo que ser atendido y está bajo tratamiento psiquiátrico

Al mismo tiempo que Vercellone dispuso el traslado del animal al centro antirrábico para su observación y control, informaron que la víctima permanecerá bajo tratamiento psiquiátrico. Además, continuará recibiendo asistencia médica por las heridas sufridas durante el ataque.

Un rottweiler mordió a una nena de 2 años en la cabeza y quedó internada

El estado de salud de una niña de dos años que fue atacada por un perro en Viale, provincia de Entre Ríos, mantuvo en vilo a la comunidad local. La menor, que estuvo internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, fue sometida a una intervención médica de urgencia tras sufrir tres mordeduras en la cabeza y un hundimiento de cráneo, según declaraciones de su madre recogidas por Canal Once de Entre Ríos.

El incidente ocurrió el 22 de septiembre en una vivienda del barrio Centenario. De acuerdo con información publicada por el medio local UNO, el perro, un mestizo con rasgos de rottweiler y propiedad de la familia, atacó a la niña de manera repentina.

Según los testimonios de allegados citados por Nueva Zona, indicaron que el ataque se desencadenó cuando la abuela de la menor salió al fondo de la casa para tender ropa y la niña la siguió. En ese momento, el animal la mordió y provocó lesiones de gravedad.

La nena tuvo que ser sometida a curaciones por la cantidad de heridas (Captura de Google Maps)

Por su parte, la madre, identificada como Cecilia, relató a Canal Once de Entre Ríos que la abuela y la niña forcejearon hasta que la mujer logró liberar a la menor del ataque. Aunque ella no se encontraba en la vivienda al momento del hecho, explicó que la gravedad de las heridas obligó a un traslado urgente.

De esta manera, los médicos intervinieron al colocarle un catéter para administrar medicación y tratar las fracturas internas. Además, le realizaron múltiples suturas debido a la profundidad y extensión de las heridas, según detallaron los medios locales.

El seguimiento médico fue constante, por lo que la madre informó en redes sociales: “Responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”. En diálogo con LT14, la mujer amplió: “Dice sus palabras habituales, se ríe, está normal”.

El caso también activó un procedimiento judicial. Por este motivo, la Policía dio aviso al Ministerio Público Fiscal y trabajaron para esclarecer las circunstancias del ataque y definir el destino del perro involucrado.