Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

La mujer fue declarada como fugitiva de la Justicia el 28 de mayo de 2025

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información que conduzca a la detención de Carla Vanina Galli, una mujer de 48 años que se encuentra prófuga desde finales de mayo. Sobre ella pesa un pedido de captura internacional, luego de que fuera condenada por asesinar al novio de su hija.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 1195/2025 en el Boletín Oficial, la ministra Patricia Bullrich oficializó la medida, con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana, para dar con el paradero de la mujer. Asimismo, remarcaron que las personas elegibles para cobrar la recompensa serán aquellas que no hayan participado en los hechos delictivos vinculados a la causa y aporten datos certeros.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de normativa y relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio”, establecieron en el documento.

De esta manera, definieron que el pago de la recompensa se efectuará en la sede ministerial o en el lugar que designe el representante de la cartera. Previo a esto, se realizará una evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad interviniente, con el objetivo de preservar la identidad de quien aporte los datos.

La Justicia comprobó que el crimen ocurrió en una lancha motorizada sobre el río Carabelas

En línea con esto, la resolución también instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio a difundir la parte dispositiva y el anexo correspondiente en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. Además, se ordenó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la publicación y difusión, en todas sus formas, del afiche oficial vinculado a la recompensa.

Respecto a la fugitiva, las autoridades confirmaron que la mujer es apodada “Colo” y sobre ella pesa una orden de captura tanto nacional como internacional desde el 28 de mayo del año en curso. Dos días antes de que fuera declarada en rebeldía, había sido condenada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La sentencia fue expedida por el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, tras considerar que Galli había sido la autora penalmente responsable del crimen del novio de su hija, Héctor Sebastián Martínez.

Según reconstruyó la investigación, el hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 23:30 horas, en un tramo del río Carabelas ubicado en la sección de islas perteneciente al partido de Campana. En ese momento, la mujer se encontraba a bordo de una canoa motorizada, cuando habría herido de muerte con un arma de fuego al que fuera el novio de su hija.

Luego de que fuera llevada a juicio, el 26 de mayo de este año fue condenada como la autora del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Frente a esto, la acusada no se presentó ante las autoridades y optó por darse a la fuga.

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo de la doctora Ana Laura Brizuela, elevó un pedido ante el Ministerio de Seguridad Nacional para ofrecer una recompensa. La solicitud fue ingresada el 31 de julio y, tras su revisión, entró en vigencia a partir de este jueves 9 de octubre.

De esta manera, describieron a Galli como una mujer de 1,70 metros de altura con un peso aproximado de 80 kilos. Además, indicaron que tiene el cabello rojizo, ojos claros y posee tez clara.

Tal como indicaron, nació el 9 de noviembre de 1976 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero que su último domicilio registrado corresponde a la quinta Lily, ubicada en el río Carabelas sin número, en el sector insular de la localidad y partido de Campana, provincia de Buenos Aires.