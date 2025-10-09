Crimen y Justicia

Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

Se trata de una fugitiva que fue sentenciada el 26 de mayo por homicidio agravado por uso de arma de fuego. El crimen sucedió el 11 de diciembre de 2018

Guardar
La mujer fue declarada como
La mujer fue declarada como fugitiva de la Justicia el 28 de mayo de 2025

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información que conduzca a la detención de Carla Vanina Galli, una mujer de 48 años que se encuentra prófuga desde finales de mayo. Sobre ella pesa un pedido de captura internacional, luego de que fuera condenada por asesinar al novio de su hija.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 1195/2025 en el Boletín Oficial, la ministra Patricia Bullrich oficializó la medida, con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana, para dar con el paradero de la mujer. Asimismo, remarcaron que las personas elegibles para cobrar la recompensa serán aquellas que no hayan participado en los hechos delictivos vinculados a la causa y aporten datos certeros.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de normativa y relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio”, establecieron en el documento.

De esta manera, definieron que el pago de la recompensa se efectuará en la sede ministerial o en el lugar que designe el representante de la cartera. Previo a esto, se realizará una evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad interviniente, con el objetivo de preservar la identidad de quien aporte los datos.

La Justicia comprobó que el
La Justicia comprobó que el crimen ocurrió en una lancha motorizada sobre el río Carabelas

En línea con esto, la resolución también instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio a difundir la parte dispositiva y el anexo correspondiente en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. Además, se ordenó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la publicación y difusión, en todas sus formas, del afiche oficial vinculado a la recompensa.

Respecto a la fugitiva, las autoridades confirmaron que la mujer es apodada “Colo” y sobre ella pesa una orden de captura tanto nacional como internacional desde el 28 de mayo del año en curso. Dos días antes de que fuera declarada en rebeldía, había sido condenada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La sentencia fue expedida por el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, tras considerar que Galli había sido la autora penalmente responsable del crimen del novio de su hija, Héctor Sebastián Martínez.

Según reconstruyó la investigación, el hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 23:30 horas, en un tramo del río Carabelas ubicado en la sección de islas perteneciente al partido de Campana. En ese momento, la mujer se encontraba a bordo de una canoa motorizada, cuando habría herido de muerte con un arma de fuego al que fuera el novio de su hija.

Luego de que fuera llevada a juicio, el 26 de mayo de este año fue condenada como la autora del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Frente a esto, la acusada no se presentó ante las autoridades y optó por darse a la fuga.

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo de la doctora Ana Laura Brizuela, elevó un pedido ante el Ministerio de Seguridad Nacional para ofrecer una recompensa. La solicitud fue ingresada el 31 de julio y, tras su revisión, entró en vigencia a partir de este jueves 9 de octubre.

De esta manera, describieron a Galli como una mujer de 1,70 metros de altura con un peso aproximado de 80 kilos. Además, indicaron que tiene el cabello rojizo, ojos claros y posee tez clara.

Tal como indicaron, nació el 9 de noviembre de 1976 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero que su último domicilio registrado corresponde a la quinta Lily, ubicada en el río Carabelas sin número, en el sector insular de la localidad y partido de Campana, provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Ministerio de Seguridad NacionalRecompensaPrófugosCampanaCarla Vanina GalliHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

Luego de que la Justicia de Entre Ríos ordenara 90 días de prisión preventiva para el principal sospechoso, el abogado del detenido sostuvo que su cliente solo enfrenta cargos por resistencia y amenazas, descartando cualquier relación con el asesinato

El abogado del detenido por

Destrozaron un merendero en Córdoba durante un robo y se llevaron hasta los cubiertos

El robo ocurrió en el local de la calle Manuel Amuchástegui 1040 del barrio Colinas del Cerro de la capital provincial. El comedor asiste a cerca de 70 chicos

Destrozaron un merendero en Córdoba

La sonrisa de las chicas, hamburguesas para los asesinos y el cruel relato de la arrepentida a la que no se le cayó una lágrima

Todo lo que declaró Celeste Magalí González Guerrero ante la Justicia sobre lo que sucedió en su casa de Florencio Varela y cómo fueron los femicidios de Brenda, Lara y Morena

La sonrisa de las chicas,

Cómo y por qué se quebró la primera arrepentida del triple crimen narco: ¿cuán creíble es para la Justicia?

Celeste Magalí González Guerrero, que enfrenta una posible prisión perpetua, decidió confesar ante el fiscal Adrián Arribas para aliviar su situación en una jugada sin precedentes en el caso. El enigma para los investigadores federales

Cómo y por qué se

Quiénes eran las mujeres que fueron encontradas calcinadas en Bahía Blanca y cómo seguirá la investigación

Todo comenzó con un llamado de alerta por un incendio. Cuando el personal de emergencias extinguió el fuego, encontraron los restos calcinados de las víctimas

Quiénes eran las mujeres que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a hinchas de Colón tras los disturbios que dejaron a un jugador herido

Patricia Bullrich habló de la Boleta Única de Papel: “Nadie pensó que se podía bajar un candidato”

Gregorio Luri Medrano explica el arte de las familias imperfectas: la sobreprotección, el valor del aburrimiento y el desafío de soltar a los niños

El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

IA: ¿por qué la mayoría de los proyectos no alcanzan a despegar?

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: El Ejército israelí

EN VIVO: El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”