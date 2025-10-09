Crimen y Justicia

Declaró la ex novia de uno de los acusados por le femicidio de Jimena Salas y dio detalles sobre una de las pistas

La mujer aportó información sobre su relación y la mascota que tenían en común, con la cual los imputados se habrían acercado a la víctima

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en la provincia de Salta. Durante esta jornada, prestaron declaración 11 testigos, siendo el más relevante el de la ex novia de Javier Saavedra, uno de los principales sospechosos. Sin embargo, Javier no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, puesto que murió un día antes del inicio del proceso.

Durante su declaración, uno de los elementos que más llamó la atención fue la referencia a una mascota. Según la testigo, Javier le regaló una caniche toy gris de tres meses, a la que nombraron como “Bonis” y, en la intimidad, llamaban “Chichita”. También reconoció que por cuestiones organizativas, la mascota vivía con su entonces novio.

La mujer admitió que, al ver las fotografías que había tomado Jimena Salas con su celular —que se difundieron en 2017— donde se exhibía una silueta masculina cargando un caniche toy, entró en “shock”, ya que era muy parecida a su mascota.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: extensa jornada con la declaración de la exnovia de Javier Saavedra (Foto: MPF de Salta)

Esta no es la primera vez que se nombra a este perro durante el juicio. A finales de septiembre, una testigo señaló que cuatro días antes del homicidio recibió en la casa que cuidaba la visita de un joven que se identificó como “Matías”. Este le manifestó haber encontrado una perrita perdida, por lo que la testigo le tomó fotos y anotó un número de teléfono, al que más tarde intentó contactar sin éxito.

Así como la mujer recibió al hombre, Jimena Salas también lo hizo. Esto se pudo comprobar a través de las fotos tomadas por el celular de la víctima al caniche, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Los investigadores señalaron que este accionar era típico de un proceso de acercamiento a la víctima conocido como “ardid abrepuertas”. Para las autoridades, los acusados utilizaron este procedimiento para que Salas les dé acceso voluntario a la vivienda.

Por otro lado, el número de celular que daban como información para la “búsqueda” de los dueños del perro, estaba apenas alterado en la posición de un dígito, y correspondía casi enteramente a una línea cuyo titular era Javier Saavedra.

El día que encontraron a Jimena Salas muerta en su casa

La ex novia también aportó descripciones sobre el aspecto físico y la vestimenta de Javier, su modo de conducir y los vehículos familiares, confirmando la existencia de un Volkswagen Vento marrón.

En lo que se refiere al día del crimen, detalló que el 27 de enero de 2017 estuvieron juntos en la casa de él y luego asistieron a un festival en Floresta, evento que Javier había organizado desde su domicilio.

En la investigación, los intercambios de mensajes de WhatsApp entre Javier Saavedra y su entonces pareja, a quien apodaba “Chichi”, cobraron relevancia.

Según información a la que accedió El Tribuno, estos chats, fechados el 6 y 7 de diciembre de 2017, forman parte del expediente y muestran cómo ambos comentaban la similitud entre la perra de la testigo y la que aparece en el caso.

Una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Jimena Salas (MPF de Salta)

La jornada de audiencia también incluyó los testimonios de dos vecinas del barrio San Nicolás, donde ocurrió el crimen. Una de ellas observó un auto negro de tamaño pequeño, al que describió como un “huevito”, estacionado frente a la casa de Jimena Salas alrededor de las 13:30.

La otra vecina relató que cerca del mediodía un hombre se acercó preguntando por los dueños de un perro y pidió que lo dejaran con ella para evitar que lo atropellaran. Lo describió como de tez blanca, camisa clara, jean y mocasines de cuero, y aseguró que se trataba del mismo sujeto que luego se suicidó, según identificó en medios. Además, mencionó haber visto un vehículo oscuro estacionado sobre la calle Las Virginias.

La acusación contra los hermanos Saavedra es por homicidio calificado bajo las figuras de alevosía, ensañamiento, criminis causa, en concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio

El proceso se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales).

La Fiscalía está representada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores; la defensa, por Marcelo Arancibia; y la querella familiar, por Pedro Javier Arancibia.

