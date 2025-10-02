Discutió con su pareja, llamó a su mamá para que lo ayudara y ambos atacaron a golpes a la mujer

Tras ser atendida, la mujer recibió el alta médica

Una mujer de 30 años tuvo que ser atendida en el hospital local de Las Breñas, provincia de Chaco, luego de que hubiera sido víctima de un hecho de violencia de género. Según constó en la denuncia, había discutido con su pareja, un hombre de 32, y este llamó a su madre para que lo ayudara a golpearla.

La secuencia de los hechos ocurrió alrededor de las 00:30 horas de la madrugada del miércoles, cuando la pareja comenzó una discusión en una vivienda ubicada en el barrio Sarmiento. En ese contexto, el agresor le pidió a su mamá que fuera y esta terminó por sumarse al conflicto.

Ambos atacaron físicamente a la víctima, quien logró pedir auxilio y ser trasladada hacia el hospital. Para ese entonces, había sufrido una serie de lesiones que requirieron atención médica, pero que el personal médico aseguró que las heridas no revestían gravedad. Así, recibió el alta tras concluir la consulta.

De acuerdo con la información proporcionada por Diario Época, la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata intervino de inmediato al ser notificada del caso. Fue así que las autoridades dispusieron que tanto el hombre como su madre fueran detenidos y quedaran a disposición de la Justicia.

Después de que los dos sospechosos fueran capturados, ambos fueron imputados por “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”. No obstante, los investigadores continúan con las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Obligó a su ex pareja a subirse a una moto y se lanzó de ella para provocar un accidente

El traslado forzado en motocicleta que sufrió una mujer de 35 años en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, derivó en la intervención urgente de la Fiscalía de turno, que ordenó la detención de su ex pareja. Según confirmaron las autoridades, sobre el hombre pesaba una restricción perimetral.

Luego de su detención, fue imputado por “supuesta violación de domicilio” y “desobediencia judicial en contexto de violencia de género”, según las fuentes oficiales a las que pudo acceder Infobae.

La secuencia de los hechos ocurrió a principios de agosto, cuando el hombre, de 42 años, se presentó en el domicilio de la denunciante, ubicado en la calle San Buenaventura del Monte Alto al 600. De acuerdo con el testimonio que la mujer brindó a las autoridades, el agresor irrumpió en la vivienda, desoyendo la restricción de acercamiento vigente por antecedentes de violencia de género.

Ante el temor a una reacción violenta, la víctima relató que accedió a acompañarlo en motocicleta. No obstante, durante el trayecto el hombre ejecutó una maniobra deliberadamente riesgosa, debido a que se arrojó del vehículo en movimiento.

Como consecuencia, la moto perdió el control y la mujer quedó tirada sobre el asfalto. Pese a que el hecho podría haber tenido consecuencias más graves, se confirmó que la víctima solo sufrió lesiones leves. Tampoco hubo terceras personas involucradas producto de la agresión.

La gravedad del episodio motivó la rápida actuación de la Justicia, que dispuso la detención preventiva del acusado y abrió una investigación para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar la protección de la víctima. La detención fue resultado de los antecedentes de la pareja y la reiteración de episodios de violencia de género, elementos que agravaron la situación procesal del detenido.

Previo a esto, también se registró otro caso de violencia de género en la misma ciudad, cuando un hombre disparó, al menos, dos veces contra su ex pareja en plena vía pública. Producto del ataque, la mujer de 32 años resultó herida en la pierna derecha. Según confirmaron las autoridades, el proyectil atravesó el muslo, por lo que dejó un orificio de entrada y salida.

A raíz de los incidentes, los vecinos intervinieron y llamaron a la Policía. Asimismo, solicitaron una ambulancia para concretar el traslado de la mujer al centro de salud local. El primer parte médico indicó que la paciente “ingresó consciente y estable”, aunque debió permanecer bajo observación debido a la gravedad de la lesión sufrida.

Mientras la mujer recibía atención hospitalaria, el agresor, de 46 años, logró huir del lugar a bordo de un Peugeot 308 negro. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo cerrojo con el objetivo de localizar al sospechoso, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su paradero, por lo que la búsqueda continuaría activa en diferentes zonas urbanas.

Por último, se confirmó que la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Especial en Violencia de Género N° 11, encabezada por la fiscal María Noel Benítez, que caratuló la causa de manera provisional como supuestas lesiones con arma de fuego y portación ilegítima en contexto de violencia de género.