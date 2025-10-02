Adolescentes robaron una camioneta en Mar del Plata, la incendiaron y lo compartieron en las redes sociales

Violento robo en Parque Camet (Foto: Mi8)

Un grupo de cinco menores de edad protagonizó un violento robo a un hombre en la zona de Parque Camet que se encontraba en su camioneta Renault Kangoo, para luego prender fuego al vehículo y exhibir su accionar en historias de Instagram.

El episodio ocurrió el miércoles 24 de septiembre, cerca de las 19:30, en la intersección de avenida Carlos Tejedor y José Coelho de Meyrelles.

La víctima, que prefirió mantener el anonimato, le relató al medio local Mi8 que el incidente comenzó cuando el motor de su camioneta se sobrecalentó al llegar a la entrada del Parque Camet.

El robo ocurrió en la entrada del Parque Camet

Tras detenerse y revisar el vehículo, el hombre regresó al interior de la camioneta, momento en el que fue sorprendido por cinco jóvenes encapuchados. Uno de ellos lo amenazó apuntándole con un arma en la cabeza.

En su testimonio, la víctima detalló que los asaltantes le sustrajeron $130.000 en efectivo, su teléfono móvil y la camioneta, en cuyo interior se encontraban sus herramientas de trabajo y un lavarropas.

Tras el robo, el hombre caminó varias cuadras hasta encontrar un taxi, al que subió para dirigirse a su domicilio. Una vez en su casa, recogió sus documentos y se presentó en la comisaría 15ª para radicar la denuncia.

Mientras realizaba el trámite, un efectivo policial ingresó y comunicó a sus colegas que se había hallado una camioneta incendiada en la zona de Los Duraznos y Lucas Kraglievich. El vehículo resultó ser el suyo, según confirmó la víctima.

La situación se agravó días después, cuando el damnificado descubrió que uno de los menores implicados había publicado en Instagram un video en el que se exhibía la camioneta robada junto a una réplica de metralleta. En una segunda grabación, se observaba el momento exacto en que el vehículo era consumido por las llamas. “Lo hicieron por maldad”, afirmó el hombre en diálogo con Mi8.

En el video se observaba el momento exacto en que el vehículo era consumido por las llamas

Al intentar recuperar su camioneta, el hombre constató que vecinos de la zona la habían desmantelado por completo, retirando el motor, las ruedas y dejando únicamente la carrocería.

“Ahora estoy hablando con el seguro porque ninguna grúa la quiere llevar, si no tiene las cubiertas”, relató.

El relato de la víctima también incluyó referencias a antecedentes de los agresores. Según le informaron los policías, semanas antes los mismos jóvenes habían sido sorprendidos en hechos similares, pero fueron liberados por tratarse de menores de edad.

Se resistió a un robo de motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

Un hombre sufrió un violento intento de robo cuando dos delincuentes en moto lo interceptaron y le dispararon a la cabeza a corta distancia en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata.

El ataque ocurrió el viernes a las 19.30 en la intersección de Aguado y Soler, cuando el hombre intentó evitar ser abordado por los ladrones. En consecuencia, abrieron fuego contra él.

El disparo, que pasó a pocos centímetros del casco del hombre, no logró herirlo. Tras caer al suelo, la víctima se reincorporó y continuó enfrentando a los asaltantes, quienes optaron por huir rápidamente en su vehículo.

Una cámara de seguridad privada captó el momento en que uno de los agresores descendió de la moto, forcejeó con la víctima y lo amenazó de muerte con un arma, mientras se escuchaban los gritos: “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”.

Se resistió a un robo ante dos motochorros y le dispararon

Los vecinos que presenciaron la escena acudieron en auxilio del motociclista y una automovilista intentó seguir a los delincuentes. Otros residentes activaron la alarma vecinal tras escuchar los gritos.

Minutos después, un móvil de la Policía Bonaerense llegó al lugar, según informó 0223.

No fue necesaria la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).