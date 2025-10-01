El ex presidente de un club de San Juan amenazó a su hijo con un arma en una heladería y se enfrentó con la Policía

El presunto agresor fue identificado como el ex presidente del Club Sportivo Desamparados

Lo que parecía ser una discusión familiar escaló rápidamente en una heladería de San Juan. Un hombre peleaba con su hijo, cuando sacó un arma y le apuntó directamente. Luego de su arresto, se supo que había sido presidente del Club Sportivo Desamparados.

El incidente, que tuvo lugar el 29 de septiembre, involucró a G. G. (72) y a su hijo, G. M. G. (49), quienes se encontraban en un local ubicado sobre la Avenida Libertador, en una de las zonas más distinguidas de la localidad de Rivadavia.

La situación se tornó violenta cuando, en medio de una acalorada discusión, el padre extrajo un revólver calibre 22 y lo apuntó hacia su hijo, según relataron testigos a las autoridades. Ante la gravedad de la escena, los presentes solicitaron asistencia por medio de un llamado al 911.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo de San Juan, al arribar los efectivos, el ex dirigente mostró resistencia y mantuvo una discusión con los uniformados. A pesar de esto, finalmente lograron reducirlo y desarmarlo. El arma fue incautada y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Los efectivos lograron reducir y detener al hombre armado

Respecto a la trayectoria de G. G. en Sportivo Desamparados, se sabe que asumió la dirección del club en 1990, con 36 años. Permaneció en el cargo durante un año.

Posteriormente, tras la renuncia de Luis Moyano el 28 de diciembre de 2007, G. G., que entonces ocupaba la Vicepresidencia, volvió a liderar la institución durante dos años más. Entre sus gestiones más destacadas figura la implementación de la iluminación artificial en el estadio Serpentario.

Imputaron a un hombre por intentar matar a piedrazos a su tío

A casi un mes de que presuntamente atacara a piedrazos a su tío durante una pelea familiar, se confirmó la imputación de A. J. S. (29). El principal acusado había estado prófugo, hasta que este martes se presentó en los Tribunales de Caucete.

El episodio, que inicialmente se investigaba como tentativa de homicidio, ahora se tramita bajo la figura de lesiones graves, luego de que la víctima, M. G. S. (45), mostrara una evolución en su salud. Pese a que sufrió fracturas de cráneo y otras lesiones de gravedad, el médico legista certificó 45 días de reposo para su recuperación.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre durante una celebración familiar en el barrio Las Talas. Según la acusación presentada por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Victoria Salinas de la UFI CAVIG, una discusión en la casa familiar derivó en una pelea entre ambos.

El acusado fue imputado por lesiones graves y quedó en libertad

La confrontación se trasladó a las inmediaciones de un canal, donde el joven habría derribado a su tío. Al aprovechar que este se encontraba en el suelo, le arrojó piedras a la cabeza y otras partes del cuerpo. Demás familiares intercedieron e impidieron que la situación escale aún más.

Tras el ataque, M. G. S. permaneció internado en terapia intensiva, asistido por respirador mecánico. Mientras tanto, A. J. S. se mantuvo prófugo durante varias semanas, hasta que en la última semana se presentó ante la Justicia acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega, lo que permitió que se levantara el pedido de captura en su contra.

Durante la audiencia celebrada este martes en Tribunales, la defensa propuso la vía del juicio abreviado. No obstante, el juez de garantías Matías Parrón rechazó esa alternativa, dado que la víctima aún permanece internada. En consecuencia, el magistrado dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, bajo la calificación de lesiones graves, y ordenó que continúe en libertad.

Algunos familiares del acusado manifestaron que resultaría imposible que él hubiera agredido a su tío, debido a que le falta la mano derecha. La causa, por el momento, sigue su curso mientras se aguarda la evolución clínica de la víctima y el avance de la investigación judicial.