Crimen y Justicia

Remodelaba su casa y descubrió cinco explosivos de guerra enterrados en el jardín

Ocurrió este domingo en Villa María, Córdoba. Todos los artefactos conservaban sus espoletas, clasificadas preliminarmente como inertes

Los explosivos de guerra hallados
Los explosivos de guerra hallados por un vecino de Villa María, Córdoba, mientras remodelaba la casa de su padre fallecido.

Un vecino de la ciudad de Villa María, en el centro de la provincia de Córdoba, encontró cinco artefactos explosivos de guerra en la propiedad de su padre fallecido mientras llevaba a cabo tareas de remodelación, según comunicaron este lunes autoridades de la Policía provincial.

El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo, cuando un hombre de 35 años se encontraba realizando limpieza y obras en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 1600.

De acuerdo al testimonio que el vecino le brindó a los uniformados, el descubrimiento del material bélico se registró mientras removía objetos en el patio de la casa.

Tras recibir una llamada a la línea de emergencias 911, personal de la Policía de Villa María acudió al domicilio y localizó los elementos.

Al lugar se sumaron especialistas de la División Explosivos del Departamento policial, quienes constataron que entre los objetos hallados había dos proyectiles de artillería calibre 105 mm, un proyectil de artillería calibre 75 mm, un proyectil de mortero calibre 120 mm y un proyectil de mortero calibre 181 mm.

Todos los artefactos conservaban sus espoletas, clasificadas preliminarmente como inertes, aunque los peritos deberán establecer si contienen carga interna.

La Fiscalía Federal de Villa María dispuso el secuestro de los objetos para su análisis y posterior destrucción, tarea a cargo de personal especializado en explosivos. El material permanecerá bajo custodia hasta que se confirme su composición y se realice su descarte seguro.

Antecedente en Córdoba

En julio pasado, una sorpresa nada grata se llevó un hombre que revisaba la basura de un contenedor en Córdoba y encontró dos granadas de mano, aparentemente operativas, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Personal policial fue alertado por un vecino de 60 años de los peligrosos artefactos explosivos, cuya imagen acompaña esta nota, detallaron. El contenedor de basura en cuestión está ubicado en Av. Ricardo López Cabrera al 6200, del barrio Cerveceros.

Ante la alarmante situación, inmediatamente se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Brigada de Explosivos de la policía cordobesa, quienes, inicialmente, aseguraron la zona. Luego, con el cuidado que se requiere en estos casos, los agentes procedieron al resguardo y traslado de dos granadas FMK2 de fabricación nacional y un peso total de 320 gramos, con seguro y espoleta colocados, según precisaron.

Por otro lado, precisaron que su carga explosiva es de 75 - 80 gramos, que las mismas se encuentra en muy buen estado de conservación y sin su tren de fuego.

Al mismo tiempo, informaron que los artefactos fueron asegurados dentro de una cápsula de seguridad tubular y trasladados a la base para su análisis.

