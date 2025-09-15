Crimen y Justicia

Investigan el extraño crimen de un comerciante frente a una comisaría de Monte Grande

Luis Troche tenía 56 años y era dueño de varios locutorios y centrales de pago en la zona. Fue encontrado en el baño del local con graves heridas en la cabeza

Guardar
El comercio del hombre asesinado
El comercio del hombre asesinado queda justo enfrente de la Comisaría Tercera 9 de Abril

La localidad de Monte Grande, en Esteban Echeverría, se vio sacudida por el hallazgo de Luis Alberto Troche -un comerciante de 56 años, muy querido en la zona- gravemente herido dentro de su propio locutorio y central de pagos, ubicado sobre Camino de Cintura al 6000 y frente a la Comisaría Tercera 9 de Abril.

El hecho se produjo cerca de las cinco de la tarde del sábado, indicaron fuentes del caso a Infobae. De acuerdo a lo publicado por el sitio Inforbano, una empleada de la farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, tras ser alertada por una clienta, ingresó al local. Allí encontró a Troche ensangrentado en el baño del comercio. De inmediato llamó al 911 y en pocos minutos llegaron patrulleros y una ambulancia.

El comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina de Monte Grande, pero falleció poco después debido a las gravísimas heridas corto punzantes que presentaba en la cabeza.

En el lugar trabajó Policía Científica, que relevó cámaras de seguridad, levantó rastros y secuestró distintos elementos para la investigación.

Un dato llamativo que surgió fue que los efectivos que llegaron a la escena encontraron más de 5 millones de pesos en el local. También había 200 dólares. El comerciante llevaba sus pulseras de oro y su celular no había sido robado.

Fuentes del caso indicaron a este medio que esas circunstancias eliminan la posibilidad de un asalto, aunque esa hipótesis aún no fue descartada formalmente.

Luis Troche, comerciante asesinado en
Luis Troche, comerciante asesinado en Monte Grande

El caso, en manos de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, de la fiscal Verónica Cifarelli, avanzó en las últimas horas con el análisis de cámaras y el testimonio de la pareja de la víctima, quien aseguró que Troche mantenía otros vínculos.

Según las fuentes, los indicios encontrados hasta el momento indican que el comerciante conocía al agresor y que, voluntariamente, lo dejó ingresar a la línea de cajas del comercio.

Testimonios de los vecinos

El crimen generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente por haber ocurrido en un área céntrica y muy transitada, frente a una dependencia policial.

“Yo lo conocía porque venía seguido a pagar. Era una persona muy amable, muy servicial, siempre con buena energía. Esto me deja shockeada porque no molestaba a nadie, era muy querido por todos. Y lo más increíble es que pasó enfrente de la comisaría, en una zona que supuestamente debería estar custodiada”, relató María a Radio Mitre.

Por su parte, Agustín Vizcaíno, comerciante de la zona, señaló las versiones que circulan entre los vecinos: “Lo que escuché es que entraron a robarle. Algunos dicen que fueron motochorros, otros que un hombre a pie. Lo golpearon y lo apuñalaron. Lo increíble es que está lleno de cámaras: el negocio tenía seis y en la zona hay muchas más. No se entiende cómo puede pasar algo así justo acá.”

La noticia no solo provocó tristeza sino también indignación. Varios vecinos remarcaron la paradoja de que el crimen se haya cometido a metros de una comisaría y de un banco, en una zona constantemente transitada.

Por eso, toda la comunidad aguarda con atención el contenido de las grabaciones de seguridad. Confían en que aporten datos claves para determinar cómo fue el ingreso de los agresores al comercio y su posterior huida.

Para este lunes, está prevista una manifestación en Camino de Cintura al 6000, convocada por vecinos y comerciantes para exigir mayor seguridad y justicia por Luis Troche.

Temas Relacionados

Luis TrocheEsteban EcheverríaMonte GrandeHomicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Discusión vecinal y tragedia: detuvieron a un adolescente y a su cuñado por matar a un hombre con un caño de pileta

El violento episodio ocurrió este sábado en Merlo. Gustavo Alberto Urbina (64) fue hallado sin vida en la vereda de la casa donde vivía uno de los sospechosos, de 16 años. La Policía, que también capturó a un joven de 21, ahora busca al padrastro del menor

Discusión vecinal y tragedia: detuvieron

Un joven fue apuñalado por su padrastro tras una discusión en Córdoba y ahora lucha por su vida

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Dolores con una herida abdominal. El agresor fue detenido

Un joven fue apuñalado por

Atacó a golpes a su pareja y beba en Bahía Blanca: el novio de su hijastra las defendió y lo apuñaló

El agresor primero atacó a su pareja y a su bebé. Luego atacó a su yerno, quien fue internado y está fuera de peligro

Atacó a golpes a su

Comenzó el juicio contra un pastor evangélico acusado de abuso sexual a un miembro de la iglesia donde predicaba

La defensa señaló que se trató de un acto consentido. En tanto, los fiscales pidieron 13 años de prisión para el acusado

Comenzó el juicio contra un

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Las víctimas los identificaron como personal del lugar, aunque la Policía secuestró indumentaria que habrían utilizado para hacerse pasar por seguridad. Buscan a una tercera persona

Atraparon a dos hombres que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Artana: “En algún momento

Daniel Artana: “En algún momento el Gobierno va a tener que revisar la banda o ir a un esquema de flotación total”

Presupuesto: qué espacio tiene el Gobierno para ceder y qué pueden esperar las provincias

Plazo fijo arriba del 50% anual: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Cómo calmar la ansiedad antes de dormir: 7 estrategias para descansar mejor

Discusión vecinal y tragedia: detuvieron a un adolescente y a su hermano por matar a un hombre con un caño de pileta

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania anunció avances en dos

Ucrania anunció avances en dos frentes y liberó una nueva localidad en operaciones de reconquista en Donetsk

La capa de ozono muestra señales claras de recuperación

El Banco Mundial organiza un foro para mejorar las políticas públicas vinculadas a la pobreza, la desigualdad y la crisis climática

Elecciones en el estado más poblado de Alemania: victoria del partido de Merz y notable crecimiento de la ultraderecha

Marco Rubio se reunió con Netanyahu: “Cada rehén debe estar en casa y Hamas debe ser eliminado como grupo armado”

TELESHOW
El tenso momento que se

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca

La escapada de Eugenia Tobal con su marido y su hija Ema al norte del país: paisajes de ensueño, paseos y relax

Karting, amistad y adrenalina: la noche inolvidable que vivieron los hijos de Evangelina Anderson y Wanda Nara

La emotiva sorpresa de las hijas de Wanda Nara a su mamá al llegar a su hogar tras su viaje a Punta del Este

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio