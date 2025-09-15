Investigan el extraño crimen de un comerciante frente a una comisaría de Monte Grande

El comercio del hombre asesinado queda justo enfrente de la Comisaría Tercera 9 de Abril

La localidad de Monte Grande, en Esteban Echeverría, se vio sacudida por el hallazgo de Luis Alberto Troche -un comerciante de 56 años, muy querido en la zona- gravemente herido dentro de su propio locutorio y central de pagos, ubicado sobre Camino de Cintura al 6000 y frente a la Comisaría Tercera 9 de Abril.

El hecho se produjo cerca de las cinco de la tarde del sábado, indicaron fuentes del caso a Infobae. De acuerdo a lo publicado por el sitio Inforbano, una empleada de la farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, tras ser alertada por una clienta, ingresó al local. Allí encontró a Troche ensangrentado en el baño del comercio. De inmediato llamó al 911 y en pocos minutos llegaron patrulleros y una ambulancia.

El comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina de Monte Grande, pero falleció poco después debido a las gravísimas heridas corto punzantes que presentaba en la cabeza.

En el lugar trabajó Policía Científica, que relevó cámaras de seguridad, levantó rastros y secuestró distintos elementos para la investigación.

Un dato llamativo que surgió fue que los efectivos que llegaron a la escena encontraron más de 5 millones de pesos en el local. También había 200 dólares. El comerciante llevaba sus pulseras de oro y su celular no había sido robado.

Fuentes del caso indicaron a este medio que esas circunstancias eliminan la posibilidad de un asalto, aunque esa hipótesis aún no fue descartada formalmente.

Luis Troche, comerciante asesinado en Monte Grande

El caso, en manos de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, de la fiscal Verónica Cifarelli, avanzó en las últimas horas con el análisis de cámaras y el testimonio de la pareja de la víctima, quien aseguró que Troche mantenía otros vínculos.

Según las fuentes, los indicios encontrados hasta el momento indican que el comerciante conocía al agresor y que, voluntariamente, lo dejó ingresar a la línea de cajas del comercio.

Testimonios de los vecinos

El crimen generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente por haber ocurrido en un área céntrica y muy transitada, frente a una dependencia policial.

“Yo lo conocía porque venía seguido a pagar. Era una persona muy amable, muy servicial, siempre con buena energía. Esto me deja shockeada porque no molestaba a nadie, era muy querido por todos. Y lo más increíble es que pasó enfrente de la comisaría, en una zona que supuestamente debería estar custodiada”, relató María a Radio Mitre.

Por su parte, Agustín Vizcaíno, comerciante de la zona, señaló las versiones que circulan entre los vecinos: “Lo que escuché es que entraron a robarle. Algunos dicen que fueron motochorros, otros que un hombre a pie. Lo golpearon y lo apuñalaron. Lo increíble es que está lleno de cámaras: el negocio tenía seis y en la zona hay muchas más. No se entiende cómo puede pasar algo así justo acá.”

La noticia no solo provocó tristeza sino también indignación. Varios vecinos remarcaron la paradoja de que el crimen se haya cometido a metros de una comisaría y de un banco, en una zona constantemente transitada.

Por eso, toda la comunidad aguarda con atención el contenido de las grabaciones de seguridad. Confían en que aporten datos claves para determinar cómo fue el ingreso de los agresores al comercio y su posterior huida.

Para este lunes, está prevista una manifestación en Camino de Cintura al 6000, convocada por vecinos y comerciantes para exigir mayor seguridad y justicia por Luis Troche.