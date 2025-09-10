Caso Solange Musse: pedirán la prisión efectiva de los principales acusados en una nueva jornada del juicio

Continúa el juicio por Solange Musse

A una semana del comienzo del juicio por el caso de Solange Musse, que tiene como imputados al ex director del hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social, Analía Morales, se llevará adelante una nueva audiencia en la que se espera que soliciten la ampliación de la acusación y a la prisión efectiva de los acusados. Ambos están señalados como los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que impidió a Pablo Musse ingresar a la provincia de Córdoba para encontrarse con su hija, quien cursaba una enfermedad terminal. Todo ocurrió en un puesto sanitario por las estrictas medidas de circulación por la pandemia, en 2020.

El abogado Carlos Nayi, representante de la querella, anticipó que pedirá que se amplíen las acusaciones y que se ordene la prisión efectiva de los principales acusados de abuso de autoridad y violación de los deberes del cargo, una solicitud que no pudo concretar la jornada anterior por falta de tiempo. “Pediré que Andrada sea juzgado como coautor de abuso de autoridad y como autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones”, puntualizó el abogado, mientras que para Morales reclamará que se la investigue “como coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real”.

Según adelantó el portal La Nueva Mañana, se prevé que se escuchen los testimonios de varios ex funcionarios provinciales. Entre los citados se encuentran el ex ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; el médico Sergio José Ali; el ex director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el ex director del Hospital de Niños de Córdoba Juan Ledesma; el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Severino Vignetta; y un ex miembro del COE.

La acusación sostiene que los funcionarios impidieron el ingreso de Pablo Musse a la provincia, quien pretendía llegar a Alta Gracia para acompañar a su hija durante la etapa final de su tratamiento por un cáncer de mama avanzado. En ese momento, la mujer se encontraba internada bajo estrictos cuidados médicos y con asistencia de oxígeno, a raíz de la gravedad de su cuadro y atravesando una pandemia.

“Acá deberían estar desde Alberto Fernández hacia abajo todos", reclamó Pablo Musse

Las últimas declaraciones del hombre tuvieron lugar unos minutos antes de que comenzara la primera jornada el lunes de la semana pasada. “Acá deberían estar desde Alberto Fernández hacia abajo todos, en el banquillo de Tribunales dando explicaciones“, sentenció Musse en declaraciones televisivas.

Desde la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, donde se lleva cabo el proceso, contó cómo afronta estos días. “Bronca de ver que un director de dos hospitales en ese momento, que no haya visto la historia clínica de Solange, cáncer en estadio 4. No los voy a perdonar ni a ellos ni a los responsables que supuestamente tomaron decisiones de arriba”, aseguró.

Sobre aquella ocasión, el hombre recordó la falta de cumplimiento del protocolo de excepción ante un diagnóstico terminal y cuestionó el procedimiento que siguieron por el supuesto resultado positivo: “No cumplieron con el protocolo. Cuando el supuesto Covid que me dijeron que tenía, me tendrían que haber llevado a Río Cuarto, hisoparme, ver que no tenía Covid. Una decisión incorrecta que tomaron más todo lo que sufrió Paola (la tía de Solange) en el viaje en el regreso por su discapacidad”.

Por su parte, la madre aseguró que el juicio reactiva el dolor: “Es como volver atrás de nuevo, heridas que siguen sangrando, totalmente abiertas que están y siguen sangrando. Hay que ver si se puede cumplir la justicia que realmente necesitamos para mi hija”, manifestó a El Doce. “La justicia alivia, pero no cierra una herida. Alivia que estos tipos estén presos, que no estén en el poder, alivia muchas cosas sin necesidad de tratar así a los seres humanos. Lo hicieron por poder, tenían el poder de hacer lo que querían con todo”, acusó.