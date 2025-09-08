Desarticularon dos puntos de venta de drogas en Córdoba y hay dos detenidos

Un can antinarco durante uno de los allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Justiniano Posse en Córdoba (Fotos: MPF Córdoba)

En las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutó un operativo que culminó con la desarticulación de dos puntos de venta de drogas en Justiniano Posse, una pequeña localidad del departamento Unión, en la provincia de Córdoba.

El procedimiento, realizado tras tres meses de seguimiento, permitió la detención de dos hombres mayores de edad que ya contaban con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

La investigación se originó a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas, mecanismo que el Ministerio Público Fiscal promueve para combatir el tráfico de drogas a nivel local, según informó el portal El Doce.tv.

Estas denuncias permitieron a los agentes reunir información estratégica que derivó en el despliegue de grupos operativos de la FPA. El resultado fue el cierre de dos kioscos de expendio de estupefacientes, que tenían significativa influencia en el circuito de comercialización ilegal de la zona.

Según información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, los arrestados operaban en domicilios ubicados en calles 9 de Julio al 1500 y Lamadrid al 400. En el procedimiento se incautaron 797 dosis de cocaína, junto con $2.847.320 en efectivo, teléfonos celulares, registro escrito de operaciones, un automóvil, tres motocicletas y materiales relacionados con el fraccionamiento y comercialización de droga.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, el seguimiento se efectuó de manera discreta, articulando recursos de inteligencia y vigilancia física durante un trimestre completo. Esa estrategia facilitó la obtención de pruebas contundentes y la coordinación para realizar los allanamientos de manera simultánea, reduciendo los márgenes de fuga y destrucción de evidencia.

Los dos hombres detenidos poseen antecedentes penales vinculados al tráfico y venta de estupefacientes, según el registro oficial del Ministerio Público Fiscal. Aunque sus identidades no se difundieron de manera pública, ambos figuraban en investigaciones previas con maniobras similares.

Uno de los detenidos es trasladado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Cayó una familia narco que vendía drogas por delivery en Córdoba

A mediados del mes de junio, en un operativo coordinado, la misma fuerza policial logró desarticular una organización dedicada al narcotráfico que actuaba en distintas zonas de la provincia de Córdoba.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno y permitió imputar a seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes. El grupo contaba con antecedentes federales y manejaba una estructura con roles definidos y conexiones en varios barrios cordobeses.

El operativo se desarrolló en el marco de un trabajo de seguimiento y vigilancia sobre la organización, cuyos miembros lograron mantener una intensa actividad ilegal en los últimos años, incluso después de ser investigados por la Justicia Federal.

Entre los seis detenidos figuran cuatro hombres de 59, 33, 28 y 34 años y dos mujeres de 46 y 50 años, todos vinculados por lazos familiares.

El liderazgo de la banda correspondía al hombre de 59 años, quien, junto con tres de sus hijos, articulaba la red de comercialización en distintos sectores de la ciudad y áreas periféricas.

Tanto el jefe de la banda como uno de sus hijos ya habían sido involucrados en una causa federal de 2019, lo que resalta la reincidencia y el entramado consolidado dentro de la familia. Sus antecedentes por narcotráfico no impidieron que retomaran y expandieran la actividad clandestina.

La FPA desplegó el operativo en ocho domicilios distribuidos en Río Ceballos, Río Segundo y varios barrios de la capital, entre ellos Villa Revol, Talleres Oeste, José Ignacio Díaz 4ª Sección, Cárcano de Horizonte y Villa Ciudad Evita. En esta última zona se desarticularon dos puntos de venta situados en un sector que, según la fuerza, es considerado de alta peligrosidad debido al nivel de conflictividad y movimiento narco.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 140 dosis de cocaína, 19 dosis de marihuana, un arma de fuego, cuatro vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo: $64.821.500 y 107.484 dólares. También se secuestraron diversos elementos utilizados tanto para el fraccionamiento como para la comercialización, incluyendo bolsitas, balanzas digitales y teléfonos celulares.

La investigación de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno reveló que, además de los puntos de venta fijos, la organización distribuía drogas a través de la modalidad de delivery. De esta manera, los integrantes de la banda lograban abastecer a consumidores y revendedores en diferentes partes de Córdoba sin quedar expuestos durante los intercambios en espacios públicos.