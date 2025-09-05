Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

El hecho ocurrió en la CPEM 33 de Vista Alegre

La irrupción de un estudiante armado en una escuela de Neuquén alteró por completo a sus compañeros y a las autoridades. La alarma se activó cuando los docentes descubrieron que el adolescente había ingresado al establecimiento portando un cuchillo y una manopla, lo que llevó a la convocatoria inmediata de las familias para retirar a sus hijos de la institución.

Según informó el medio local LM Neuquén, la comunidad educativa le atribuyó la responsabilidad directa a la madre del menor, a quien describen como una persona de comportamiento sumamente agresivo.

Según los testimonios recogidos, fue ella quien introdujo las armas en la mochila de su hijo. Un miembro del personal docente expresó: “La escuela no está preparada para sacar un arma de una mochila, así que llamaron a los padres”.

Una vez que se difundió el caso, la conmoción se extendió entre los padres y madres, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad de sus hijos. Josefina, madre de uno de los estudiantes, relató en declaraciones radiales: “Yo fui a retirar a mi hijo. Anoche fue agredido con armas. Hice la denuncia, y hoy me avisan que la madre de este chico entró a la escuela y le dejó una manopla y un cuchillo en la mochila”.

De acuerdo con el testimonio de Josefina, la madre del adolescente, quien ya había sido señalada por episodios previos de violencia, ingresó al establecimiento, exhibió las armas ante el personal directivo y comunicó abiertamente su decisión de entregarlas a su hijo. La denunciante precisó: “Le dijo a los directivos: ‘Tengan constancia de que le estoy dejando una manopla y un cuchillo’. Todo esto, con total impunidad”.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del CPEM 33 de Vista Alegre pusieron en marcha un protocolo de emergencia.

La Policía se presentó en el lugar y organizó un operativo para resguardar a los estudiantes, quienes permanecieron dentro de las aulas mientras se intentaba retirar al adolescente armado por una puerta lateral.

La madre denunciante describió la escena: “Los tienen encerrados en aulas separadas. Dos móviles de la Policía están afuera. Pero la madre sigue en la puerta de entrada. Nadie se anima a actuar”.

El historial del joven involucrado agrava la preocupación de la comunidad. Según declaraciones de varios padres, el estudiante de 17 años acumularía más de 130 denuncias por hechos violentos.

Una de las madres entrevistadas afirmó: “Es un chico que siempre busca pelea. La madre también ha entrado al colegio a golpear a alumnos. Tengo videos donde se ve cómo agrede. Es una locura que sigan viniendo como si nada”.

A pesar de la cantidad de antecedentes, las autoridades escolares sostienen que no pueden aplicar sanciones definitivas. Según la versión de la madre entrevistada, desde la institución argumentan que, por tratarse de un menor de edad, sus posibilidades de intervención son limitadas. La directora le habría informado que solicitaron el pase del alumno al turno tarde y la implementación de clases domiciliarias, pero la madre del joven lo lleva igualmente al colegio por la fuerza.

Otros casos similares

En la primera mitad de este año, los casos sobre alumnos que fueron armados al colegio se dieron con frecuencia. Uno de los últimos se registró en mayo, cuando en una escuela de Villa Gobernador Gálvez, un chico tiene 15 años disparó con un arma de fuego en la calle. Horas después fue aprehendido por la Policía, luego de ser denunciado por su madre.

Anteriormente, a mediados de abril, en una escuela de Florencio Varela, una alumna llevó una pistola y más de 150 municiones. La madre de la joven de 16 años explicó que su hija se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que había regresado a clases tras un año de ausencia.

Uno de los casos más fuertes ocurrió en Escobar, donde alumnos de una escuela planificaban una masacre: “Persona que ven, le disparan”. Estos habían creado un grupo de WhatsApp para realizar un “tiroteo escolar”.