Crimen y Justicia

A siete años del femicidio de Jimena Salas en Salta, aplazaron el inicio del juicio contra los hermanos Saavedra

El crimen ocurrió el 27 de enero de 2017, cuando la mujer Salas fue hallada sin vida en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca

Guardar
Aplazaron el inicio del juicio
Aplazaron el inicio del juicio contra los hermanos Saavedra (El Tribuno)

El inicio del juicio por el femicidio de Jimena Salas en Vaqueros, Salta, quedó suspendido tras un pedido de prórroga presentado por la defensa de los hermanos Saavedra. El proceso, que debía comenzar el 1º de septiembre, permanece sin nueva fecha definida.

El crimen, ocurrido el 27 de enero de 2017, conmocionó a la provincia: Salas fue hallada sin vida en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca, según el reporte policial.

El esposo de la víctima fue quien alertó a las autoridades tras encontrar el cuerpo y comunicarse con el 911.

Tal como precisó el fiscal del caso en la reconstrucción de los hechos, el cadáver fue hallado “en un charco de sangre, en una escena muy violenta”.

El esposo de la víctima
El esposo de la víctima fue quien alertó a las autoridades

La acusación contra Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra incluye cargos por femicidio y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay, lo que agrava la situación procesal de los imputados.

El tribunal está conformado por José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, mientras que la Fiscalía la integran Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La familia de la víctima cuenta con la representación de Pedro Javier Arancibia como querellante.

Las audiencias, originalmente previstas a realizarse desde ayer hasta el 10 de octubre, permanecen en suspenso a la espera de una resolución sobre la reprogramación del debate.

El inicio del juicio por
El inicio del juicio por el femicidio de Jimena Salas en Vaqueros, Salta, quedó suspendido

Fijaron la fecha para el inicio del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

A más de dos años del crimen, el Poder Judicial de la provincia del Chaco confirmó el calendario oficial para el juicio por jurados en el que serán juzgados César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros cuatro imputados enfrentarán cargos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El juicio comenzará el 28 de octubre a las 7 y se extenderá durante 13 audiencias hasta el 20 de noviembre, según confirmó Diario Chaco.

La selección de jurados populares, coordinada por la Oficina de Juicio por Jurados, será un paso central en el proceso, cuyo lugar de realización se informará más adelante.

César Sena está acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, serán juzgados como partícipes primarios. Por otro lado, los otros cuatro imputados enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

César Sena junto a su
César Sena junto a su padre, Emerenciano Sena

Las primeras audiencias preliminares, que definieron aspectos técnicos y procesales, se realizaron el 25 y 26 de agosto, y continuarán hoy y los días 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, todas se realizarán desde las 8 hasta las 16.

El juicio oral tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio a las 7 horas.

El equipo fiscal estará compuesto por Juan Martín Bogado (Cámara Nº2), Nelia Yael Velázquez (Investigación Penal Nº5) y Jorge Omar Cáceres Olivera (Investigación Nº4). La querella incluye a Sergio Gustavo Briend (por la madre de Cecilia, Gloria Romero), Sonia Valenzuela (Subsecretaría de Género y Diversidad), y los abogados Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez y Sofía Elena Puente. La defensa estará a cargo de la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023, a las 09.16. Una cámara de seguridad la registró ingresando a casa de sus suegros junto a su pareja. Los fiscales Cáceres Olivera, Velázquez y Gómez creen que la mujer fue asesinada ese mismo día entre las 12.13 y las 13.01. Sospechan que la estrangularon.

Temas Relacionados

SaltaViolencia de géneroFemicidiosJuicioJimena SalasÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Entró en vigencia el nuevo protocolo para la recolección de muestras biológicas en la escena del hecho

Según lo dispuesto, el protocolo establece directrices técnicas detalladas para la toma, empaquetamiento, etiquetado y cadena de custodia

Entró en vigencia el nuevo

Un preso se fugó de un hospital de Córdoba y creen que huyó cuando su custodia tomaba un café

Un detenido de 30 años, que había sido arrestado por un robo en barrio Cámara, logró escaparse del Hospital Illia de Alta Gracia durante una evaluación médica y fue recapturado este lunes tras un operativo policial

Un preso se fugó de

Detuvieron a la mujer que poseía el cuadro robado por los nazis y a su esposo por entorpecer la investigación

Luego de que la Justicia ordenara prisión domiciliaria para ambos, la familia aseguró que pondrá la obra a disposición de las autoridades

Detuvieron a la mujer que

Desmantelaron dos depósitos de autopartes robadas en CABA y secuestraron piezas por más de $200 millones

Un operativo policial permitió desarticular una organización dedicada al comercio ilegal de repuestos. La investigación se inició tras un ciberpatrullaje. Los allanamientos se produjeron en Flores y Parque Avellaneda, con dos detenidos y locales clausurados

Desmantelaron dos depósitos de autopartes

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Entre lo incautado había ibuprofeno, calmantes de uso odontológico, amoxicilina, paracetamol, analgésicos, antiespasmódicos, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos por más de 8 millones de pesos

Una farmacia trucha tenía dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La actividad económica seguirá frenada

La actividad económica seguirá frenada en el tercer trimestre por la suba de tasas y la pérdida de ingreso disponible

Créditos en mora y cheques rechazados, dos indicadores clave para las empresas se dispararon por la tensión financiera

Condenaron por mala praxis a un cirujano que operó la rodilla equivocada de una paciente de 19 años

Senado: presentaron sugerencias para aliviar el dictamen que modificaría la ley que regula los DNU

El peronismo enfoca el cierre de campaña en PBA con Kicillof como protagonista y sin un acto unificado

INFOBAE AMÉRICA
El sorprendente fenómeno natural que

El sorprendente fenómeno natural que iluminó de azul una playa de Australia y cautivó a visitantes y expertos

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país