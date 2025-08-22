Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

La esquina del ataque en Córdoba

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos en el interior de una casa en la ciudad de Córdoba. La víctima permanece internada en grave estado y por el momento no hay detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el salvaje ataque ocurrió en una casa ubicada en la intersección de la calle Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, en el barrio Villa Martínez, al oeste de la capital de la provincia.

En el lugar, la Policía procedió al secuestro de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que da cuenta de la intensidad del ataque.

Personal de emergencias médicas del servicio 107 brindó las primeras atenciones a la víctima, quien fue diagnosticado con numerosas heridas de bala y trasladado al Hospital Municipal de Urgencias, donde ingresó al quirófano en estado crítico.

La fiscal del Distrito 4, Andrea Martin, responsable de la investigación, ordenó la intervención del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para trabajar en el caso, según señalaron fuentes policiales consultadas por este medio. Por el momento se desconocen los datos de la víctima y si en el lugar hubo algún tipo de robo.

Antecedente violento en Córdoba

Hace pocos meses, un joven de 25 años fue herido a balazos, luego de haber sido abordado mientras caminaba por una calle de Córdoba. A raíz de las múltiples heridas que sufrió, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local. Hay un detenido.

El hecho ocurrió el 24 de mayo cuando la víctima circulaba por el barrio San Vicente. En ese momento, se cree que habría sido abordado por otro hombre de una edad similar, quien abrió fuego en su contra.

Luego de que hubiera culminado el tiroteo, el atacante huyó del lugar a bordo de un Chevrolet Cruze. En paralelo, el joven fue trasladado inicialmente al Hospital de Pronta Atención San Jorge, y posteriormente al Hospital de Urgencias.

De acuerdo a la información publicada por El Doce.tv, el parte médico confirmó que había sufrido varias heridas de bala en ambas piernas, por lo que fue internado. Asimismo, los investigadores confirmaron la detención del presunto tirador horas más tarde.

Después de que se abriera una causa para esclarecer los motivos y las circunstancias en las que ocurrió el ataque, la Policía local arrestó al sospechoso en el cruce de las calles Obispo Maldonado y Estanislao Learte, en el barrio Villa Los Tinglados. Además, informaron el secuestro de varias prendas de vestir y una vaina calibre 22 en el lugar del arresto.

En julio, un joven de 22 años fue hallado muerto tras recibir un disparo de arma de fuego en la vía pública, en un nuevo hecho de violencia registrado en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió en la tarde del lunes en la calle Rayo Cortado al 2200, una zona residencial del barrio Argüello Lourdes, donde vecinos alertaron sobre la presencia de una persona herida en la vereda.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos policiales que, al llegar, encontraron el cuerpo sin signos vitales de la víctima. Según informaron fuentes policiales, el joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona del abdomen.

Personal del servicio de emergencias acudió poco después y constató el deceso en el lugar. Entre los testimonios recabados por la Policía, algunos vecinos afirmaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de gritos, aunque no lograron precisar cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho ni si hubo algún tipo de enfrentamiento previo al disparo fatal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 7, encabezada por el fiscal Tomás Casas, quien ordenó la preservación rigurosa de la escena, la recolección de vainas servidas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Efectivos de la división Homicidios trabajaban sobre varias hipótesis, aunque hasta ahora no se conocieron pistas firmes sobre quiénes habrían sido los autores del crimen.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que una de las líneas de investigación apunta a eventuales conflictos personales, aunque no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible robo.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer la trayectoria del disparo y recabar posibles elementos balísticos para la causa.

El crimen del joven de 22 años se suma a una serie de episodios violentos sucedidos en la provincia durante las últimas semanas. A fin de esclarecer este episodio, la Fiscalía solicitó la colaboración de posibles testigos y el aporte de imágenes o datos relevantes que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.