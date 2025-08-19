Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del secretario estudiantil de La Plata: su largo prontuario

Crimen y Justicia

Pedro Pablo Mieres, el secretario
La Policía Bonaerense detuvo este martes al tercer sospechoso por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que fue golpeado y estrangulado en su casa de la capital provincial a mediados de junio pasado.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, se trata de Jonatan David P., alias “Pincha”, quien fue localizado y arrestado en una vivienda de la localidad de Villa Elvira, sobre calle 117.

Investigadores de la DDI y la Estación de Policía de Seguridad La Plata llegaron hasta allí tras nuevas pruebas que surgieron en los últimos días, en el marco de la causa que encabeza el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

El detenido, de 35 años, vive en situación de calle y se encontraba prófugo desde hace semanas. Su identidad surgió a partir del análisis de registros de cámaras que lo ubicarían como uno de los dos sospechosos que ingresaron a la casa de la víctima durante la noche del crimen.

“Pincha” cuenta con una larga trayectoria delictiva. Su historial indica al menos siete causas judiciales en la última década. Es más: según registros oficiales, en febrero de este año recuperó la libertad desde la Unidad Penal 36 de Magdalena bajo orden del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata.

De acuerdo a las fuentes, en mayo de 2024, fue investigado por un caso de hurto. Tiempo atrás, en enero de 2023, en el Juzgado de Paz de Ensenada se le inició un expediente por violencia familiar.

Entre sus antecedentes también figuran investigaciones por usurpación de propiedad, daño y violación de domicilio entre 2020 y 2021, procesos por robo y daño agravado en 2018, otra causa por usurpación de propiedad en junio de 2018, y una investigación por tentativa de robo y daño en mayo de 2016 ante la UFI de Flagrancia de La Plata.

Jonatan David P. fue detenido
Ahora, la Justicia lo acusa de homicidio doblemente agravado, en concurso ideal con robo. En las próximas horas será indagado por el fiscal Petit Bosnic.

Los otros dos detenidos

El crimen de Mieres fue descubierto el 17 de junio pasado, cuando la víctima fue hallada asesinada en su domicilio. Su cuerpo estaba desnudo y atado, con señales de haber sido golpeado y asfixiado.

La autopsia realizada al cadáver del secretario estudiantil confirmó que murió por estrangulamiento, con un surco en el cuello hecho con una prenda de ropa, probablemente una manga de buzo. También presentaba golpes en el rostro, pero no heridas de bala ni de arma blanca.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaron a un crimen en ocasión de robo, aunque el acceso a la vivienda no había sido forzado. La puerta de entrada estaba con la llave colocada, semiabierta, y en el interior de la casa faltaban varias pertenencias, entre ellas el celular, una guitarra, tarjetas bancarias, televisor, piano y llaves.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Según las imágenes revisadas por el personal policial y el fiscal, Mieres llegó ese lunes a las 23.13 proveniente de un cumpleaños. Después salió caminando hacia la terminal de trenes, donde lo interceptó un hombre identificado en testimonios como “Nico”. Luego, ambos dialogaron brevemente y la víctima regresó solo a su domicilio.

Minutos después, “Nico” quedó registrado reuniéndose con otro hombre -en ese momento no identificado-, y juntos fueron hacia la casa de Mieres. A la 1.50 del martes, un vecino escuchó gritos y observó cómo los dos individuos salían con objetos cubiertos, elementos que más tarde pudieron ser rastreados cerca del paso a nivel de las calles 44, 1 y 115.

Con el correr de los días, los testimonios y tareas de inteligencia permitieron identificar a “Nico” como Nicolás Damián A., de 39 años, en situación de calle. La Policía lo detuvo los primeros días de julio. En ese momento le secuestraron prendas coincidentes con las que se veía en los videos de la noche del ataque y un cuchillo.

Nicolás Damián A., el principal
Nicolás Damián A. tenía antecedentes penales desde 2003 por robos, violaciones de domicilio, resistencia, entre otras causas, y había estado preso en repetidas ocasiones. Salió de la cárcel por última vez en 2023 bajo régimen de salidas transitorias. Según la investigación, la noche del crimen había pactado un encuentro con la víctima. Al momento de declarar, él lo negó.

La investigación continuó y en los primeros días de este mes fue arrestado un segundo sospechoso, Ronaldo Alexis I., de 26 años, de origen paraguayo.

En un allanamiento en La Plata, le secuestraron el celular de la víctima, una notebook con características similares a la robada y siete celulares. En su caso, fue acusado de encubrimiento y tenencia ilegal de arma.

