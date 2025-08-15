Robaron en una casa de San Isidro, los descubrieron y fueron detenidos tras volcar en plena fuga

Tres masculinos fueron detenidos, luego de que intentaran escapar de la Policía

Tres hombres fueron detenidos en la localidad de Boulogne, ubicada en el partido de San Isidro, luego de que volcaran en un intento de escapar de la Policía. Los sospechosos viajaban en un automóvil sin patente, cuando las autoridades intentaron identificarlos. Minutos antes, habían irrumpido en una vivienda de la zona y se habían llevado varios objetos de valor.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el personal policial identificó un Volkswagen Fox sospechoso en la intersección de Betbeder y F. Alcorta. Al notarse la ausencia de la patente, los agentes intentaron hablar con los ocupantes, pero estos se dieron a la fuga en el vehículo.

Según relataron fuentes oficiales a Infobae, los efectivos solicitaron que se ponga en marcha un operativo cerrojo en la zona, para evitar que los acusados concretaran el escape. Fue así que la banda fue interceptada por un móvil policial en Camino Real Morón y Blandengues, donde chocaron y volcaron el vehículo.

Ninguno de los detenidos sufrió heridas durante el choque

En ese momento, los tres sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron aprehendidos por el personal policial. Luego de que certificaran que se encontraban ilesos, estos quedaron detenidos y fueron trasladados hacia la Comisaría 3° de Boulogne.

La investigación quedó a cargo de la UFI Sede Única Boulogne, que resolvió imputar a los acusados de robo agravado por efracción y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron identificados como A. E. G. (34), E. V. G. (22) y L. M. I. (36).

Durante la requisa del rodado, se hallaron herramientas de efracción, documentación y pertenencias varias. Por medio de las tareas investigativas y el análisis de material fílmico, se confirmó que los detenidos eran responsables de un robo agravado ocurrido minutos antes en una vivienda situada en la calle Matheu al 1700.

Entre los objetos que habían sido robados de la propiedad se encontró una vajilla, diferentes tipos de cuchillos de cocina, una pava eléctrica y una sandwichera. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y una tablet.

La vivienda en la que ingresó la banda detenida

Imputaron a un preso por coordinar entraderas en Tigre y San Isidro desde la cárcel

La investigación sobre una organización delictiva que cometía robos en viviendas sin forzar cerraduras en Tigre y San Isidro sumó a un nuevo imputado. Se trata de E. C. A. L., un hombre de 38 años, quien ya se encontraba preso en la Unidad Carcelaria N° 24 de Florencio Varela por otra causa.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Boulogne, con la fiscal Paula Hertrig y la intervención del Juzgado de Garantías de San Isidro, luego de que la Policía determinara que el recluso cumplía tareas de coordinación interna para “la banda de las llaves” y dirigía parte de las acciones ilícitas.

Durante el allanamiento realizado en su celda, los agentes de la DDI San Isidro secuestraron un teléfono móvil, que será sometido a peritajes. Este avance elevó la cifra de detenidos por integrar el grupo a ocho, mientras sigue la búsqueda del prófugo apodado “Perre”.

El imputado se encontraba preso por otra causa en el penal de Florencio Varela

La causa se originó tras tres robos cometidos entre 2021 y 2024 en los partidos de Tigre y San Isidro. Las víctimas denunciaron que los delincuentes ingresaron a sus domicilios sin forzar puertas ni ventanas. De hecho, se constató que no hubo daños en las cerraduras ni faltante de llaves, lo que orientó la investigación hacia un posible uso de copias exactas de llaves confeccionadas a partir de originales.

La pieza clave para descifrar el mecanismo fue la figura de M. D. R., de 40 años, identificado como cabecilla de la banda. Su empleo en un estacionamiento le permitió acceder de forma temporal a llaves originales de los autos de clientes, oportunidad que aprovechaba para realizar réplicas.

Además, el acusado obtenía datos personales y documentaciones de las guanteras de los vehículos, lo que permitía a la organización armar un paquete de información detallada sobre las rutinas y domicilios de las víctimas. A partir de esa base de datos planificaban los robos, seleccionaban los objetivos y entraban a las propiedades sin ser detectados.

Las investigaciones establecieron la colaboración de L. M. M., alias “Rata” u “Oreja”, un ex empleado del municipio de San Isidro, cuyo rol consistía en informar a la banda sobre itinerarios y frecuencia de patrullajes policiales, dato clave para minimizar el riesgo en las zonas elegidas para los robos.

El pasado 7 de julio, una serie de allanamientos permitió arrestar a siete sospechosos, algunos de los cuales ya se encontraban detenidos en el marco de otras causas penales. Las detenciones se repartieron en domicilios de Campana, Morón, San Isidro y Lomas de Zamora, y también en unidades carcelarias de Lomas de Zamora, Campana y Magdalena.

Durante los operativos, se incautaron dos computadoras portátiles, celulares, un inhibidor de señal, documentación diversa y una réplica de pistola con carga de CO2, presuntamente utilizada para intimidar en los robos sin incurrir en tenencia ilegal de armas de fuego.