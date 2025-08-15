Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Arrestaron a un delincuente de 25 años con amplio prontuario tras un intento de robo de una moto (Policía de la Ciudad)

Un joven de 25 años, con un amplio prontuario, fue detenido por la Policía de la Ciudad tras el intento de robo de una moto en el barrio porteño de Palermo. Los vecinos detectaron la situación y comenzaron a perseguirlo, alertando a los efectivos.

El hecho ocurrió este miércoles en Arce al 700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, el delincuente intentó robar una motocicleta marca Honda Wave110.

Tras ser descubierto por los transeúntes antes de poder arrancar la moto, intentó huir a pie.

Los agentes de la Comisaría Vecinal 14B observaron al acusado mientras era perseguido por personas que lo señalaban por intentar sustraer la moto.

El operativo concluyó en la intersección de Gorostiaga y Migueletes. Luego, la Policía comprobó que la moto presentaba el tambor forzado y los cables de arranque cortados. En su mochila encontraron los elementos con los que intentó cometer el delito.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, bajo la dirección del Dr. Guichandut y la Secretaría N.º 79 del Dr. Rico, ordenó la detención del sospechoso por el delito de robo calificado.

Entre 2022 y 2025, el detenido acumuló causas por falsificación de sellos y marcas, encubrimiento agravado, tentativa de robo y otros delitos contra la propiedad. A continuación, los siete antecedentes del detenido:

21/01/2022 Tentativa de robo - robo en poblado y en banda

28/04/2023: Cuidacoches

06/02/2024: Encubrimiento agravado

02/03/2024: Falta de documentación obligatoria

06/03/2024: Tentativa de robo

24/06/2024: Encubrimiento agravado

07/03/2025: Delitos contra la fe, falsificación de sellos, timbres y marcas

Detuvieron a un narco y prófugo brasileño que vivía en Palermo

Marco Tulio S.A., un ciudadano brasileño de 30 años, fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Policía Federal Argentina (PFA) tras permanecer prófugo desde 2023.

La captura, realizada esta semana en el barrio de Villa Crespo, se produjo en el marco de un operativo internacional coordinado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Brasilia, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6.

La cooperación entre la OCN Buenos Aires, Interpol Brasil y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) fue clave para localizar al fugitivo, quien había logrado evadir la Justicia tras someterse a una cirugía plástica en los pómulos con el objetivo de alterar su apariencia y dificultar su identificación.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que utilizaba el alias Pedro Henrique Garcia de Rezende y que entrenaba artes marciales mixtas (MMA) en un gimnasio de Villa Crespo. Llevaba una vida ostentosa en el barrio porteño de Palermo junto a su novia, también brasileña, que se dedicaba a lo mismo.

El martes, cuatro agentes de la PFA, con un vehículo asignado, montaron un operativo de vigilancia. Durante la guardia, observaron al objetivo y procedieron a interceptarlo en Dr. Luis Beláustegui al 400, en Villa Crespo, reduciéndolo en forma controlada, explicaron las fuentes del caso.

De acuerdo con la investigación, Marco Tulio integraba una organización criminal dedicada a la venta y distribución de drogas en todo Brasil, actuando como nexo para la compra mayorista de estupefacientes que luego eran provistos a las facciones Primeiro Comando da Capital (PCC) y Terceiro Comando Puro (TCP).

“Su carrera delictiva se basa en la adquisición mayorista de estupefacientes, la que luego sería provista a la organización, al PCC y al TCP para la distribución de la mercadería en las calles de Brasil”, detallaron las fuentes.

El detenido había escapado de la Prisión Industrial Esmeraldino Bandeira tras cumplir solo tres años de una condena de 14 años por asociación ilícita y tráfico de drogas, pena vinculada especialmente a su relación con el TCP.

La orden judicial estableció que la detención tenía fines de extradición hacia Brasil. Tras su captura, fue alojado en la División Alcaldía – Anexo Madariaga, quedando a disposición del magistrado interviniente.