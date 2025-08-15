Apuñalaron a un adolescente en Mar del Plata tras una discusión y el agresor fue su primo de 11 años

El menor de 13 años fue atacado en la vereda de la casa de su abuela en el barrio Florencio Sánchez (Foto: 0223)

Una pelea entre familiares terminó con un chico de 13 años internado de urgencia en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, con una puñalada entre el pecho y el abdomen. El agresor fue su primo de 11 años. El caso es investigado como lesiones graves por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Todo ocurrió este jueves por la tarde, en el barrio Florencio Sánchez, en la zona sur de la ciudad. Pasaban apenas unos minutos de las 17 cuando los vecinos de la esquina de Valentini y Mario Bravo vieron alterada la calma del barrio. Según los datos preliminares, el adolescente de 13 años habría discutido con otro menor en plena calle. Aunque en un principio se desconocía la identidad del agresor, con el correr de las horas se determinó que fue su primo, un niño de 11 años, quien lo atacó con un arma blanca.

Las circunstancias aún no están del todo claras. Sin embargo, de acuerdo con las primeras versiones relevadas por la Justicia, todo comenzó con una pelea a golpes de puño en la vereda de una vivienda familiar. En ese contexto, el menor de 11 años habría ingresado a la cocina de la casa de su abuela, tomado una cuchilla, y regresado a la calle para asestarle una puñalada a su primo, en la zona del tórax y el abdomen.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en pocos minutos y trasladó a la víctima al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil. El chico ingresó sin riesgo de vida, aunque en estado “complicado”, según indicaron las fuentes consultadas por el medio 0223. Allí, fue atendido por el equipo médico de guardia, que realizó las primeras curaciones y lo sometió a una tomografía.

Así, pudieron confirmar que uno de los intestinos del adolescente había sido perforado. Ante ese hallazgo, los médicos evaluaban la posibilidad de realizar una cirugía exploratoria para constatar el alcance de las lesiones internas. Por el momento, el chico permanece internado en observación, bajo seguimiento clínico y con pronóstico reservado.

En paralelo, el caso quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la intervención del fiscal Carlos Russo, quien inició actuaciones por el delito de lesiones graves. Si bien el autor del ataque es inimputable por su edad, la investigación busca reconstruir en detalle la secuencia de hechos y determinar el contexto en el que se produjo la agresión.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre la relación entre los primos ni si existían antecedentes de conflicto entre ellos. Tampoco se conoció si había personas adultas presentes al momento del ataque o si hubo intervención de familiares. Los investigadores aguardaban por el avance de las pericias y el testimonio de posibles testigos para esclarecer las motivaciones detrás del hecho.

Apuñalaron a un adolescente en una pelea callejera

Un adolescente recibió una puñalada en el muslo derecho a mediados de julio, en las inmediaciones del puesto de artesanos, cerca del Parque Cívico de Berisso, lo que motivó su atención de urgencia y traslado para una revisión médica más exhaustiva. Otro joven involucrado resultó con lesiones producto de golpes durante el enfrentamiento.

La Policía y el personal del SAME acudieron al lugar tras el aviso de vecinos que observaron el ataque. Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal y fuentes policiales recogida por el medio local 0221, el hecho ocurrió cuando un grupo de jóvenes, armados con cadenas y armas blancas, atacó a otros en la intersección de Avenida Montevideo y calle 11. El Comando de Patrullas y la comisaría Primera intervinieron en el momento en que se producía la agresión. Tras el operativo, quedaron detenidas cuatro personas, entre ellas dos menores de 14 años y un joven de 18.