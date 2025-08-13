Juicio por el crimen de Mariano Barbieri en Palermo: pidieron prisión perpetua para el acusado

El ingeniero Mariano Barbieri murió la noche del 30 de agosto de 2023, en Palermo.

El proceso judicial por el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo alcanzó su etapa final con la exposición de los alegatos, después de cuatro meses de audiencias. En este sentido, el fiscal Nicolás Amelotti solicitó que Isaías José Suárez, único acusado en la causa, reciba la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado criminis causae.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso durante dos horas los argumentos que vinculan a Suárez con el crimen cometido en 2023. El pedido de condena máxima se apoyó en la calificación de homicidio agravado criminis causae, estipulada en el Código Penal argentino para quienes matan para ocultar otro delito o lograr impunidad.

De ser hallado culpable bajo esta calificación, la pena prevista es prisión perpetua, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional.

Maricel, la esposa del ingeniero asesinado, afirmó tras la audiencia que la exposición del fiscal fue “muy convincente”. “Esperamos que se haga justicia”, expresó a TN.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 14, momento en que será el turno de la defensa para presentar su alegato final. Si el alegato no se extiende, podría dictarse el veredicto inmediatamente; en caso contrario, se fijará una fecha para su lectura.

El caso

El crimen de Barbieri ocurrió la noche del 30 de agosto de 2023 en la Plaza Sicilia, ubicada en la intersección de las avenidas Del Libertador y Casares, en Palermo.

Esa noche, Barbieri salió de una vivienda de avenida Santa Fe y Malabia, donde se alojaba temporalmente, y se desplazó hasta la zona de los bosques de Palermo con la intención de observar la luna llena, según se desprende de los mensajes que envió a familiares y amigos minutos antes de ser atacado.

Al encontrarse sentado en el centro de la plaza, la víctima fue confrontada por un hombre armado con un cuchillo, quien intentó robarle el teléfono celular. En medio del forcejeo, Barbieri recibió una puñalada en el tórax. Su atacante huyó con el dispositivo, mientras él, gravemente herido, logró cruzar la avenida Del Libertador y buscar ayuda. La víctima relató a las autoridades policiales que acudieron a la heladería de la cadena Cremolatti tras el llamado al 911 de los empleados, lo que había ocurrido.

El responsable de un hotel cercano presenció la situación. “Al llegar al trabajo, vi a un joven que gritaba y pedía auxilio, pero al principio no pensé que se tratara de un robo”, relató. Luego explicó: “Al ingresar a la heladería, noté que lo habían apuñalado, y el encargado llamó de inmediato al 911”. Según su testimonio, el joven alcanzó a brindar su nombre, Mariano, y su cuenta de Instagram. “Estaba lúcido y repetía que no quería morir”, recordó el testigo.

El ingeniero fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández, donde finalmente falleció mientras era operado de urgencia. El informe de la autopsia reveló que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de una hemorragia interna. La puñalada, que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax, dañó la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón. El cuchillo, con rastros de sangre de la víctima confirmados por estudios de ADN, fue hallado por un cronista de televisión en la misma plaza, un día después del crimen.

La instrucción llevada adelante por el fiscal Munilla Lacasa y la jueza Bernan consideró acreditado que Suárez, quien ya contaba con antecedentes y reiterados ingresos a comisarías y unidades penales, estuvo detrás del crimen.

Además, la investigación de la División Reconocimiento Antroposcopométrico de la Policía de la Ciudad estableció que el acusado presentaba características fisonómicas y gestuales coincidentes con las del autor captado en imágenes, y tenía lesiones recientes en el cuello y los hombros, compatibles con una pelea.