La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Los mensajes de los famosos por la condena al exmarido de Julieta Prandi

Este miércoles cerca del mediodía, Julieta Prandi le puso punto final a la historia con Claudio Contardi, su exmarido y padre de sus dos hijos. Luego del calvario que vivió junto al empresario y tras tener que atravesar tres audiencias, finalmente este 13 de agosto Contardi recibió una condena de 19 años de prisión. A raíz de este hecho, el mundo del espectáculo se pronunció al respecto de la noticia.

Entre las reacciones más contundentes, Yanina Latorre dejó en claro el sentir generalizado tras conocerse la sentencia: “19 AÑOS DE PRISION PARA ESTE MIER... OJALA JULIETA PRANDI ENCUENTRE ALGO DE PAZ”, publicó en su cuenta, acompañando sus palabras con un corazón rojo, letras mayúsculas y decenas de mensajes de empatía de sus seguidores.

Yanina Latorre apoyó la sentencia a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi (X)

Por su parte, Ángel de Brito sumó contexto y detalles sobre la jornada clave en tribunales. “19 años de prisión para el ex marido de Julieta Prandi acusado de violencia de género y abuso sexual. Prandi llegó 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto”, concluyó su publicación con una ronda de aplausos en señal de aprobación ante el resultado judicial.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en pronunciarse ante el fallo de 19 años de prisión inmediata para Claudio Contardi (X)

Vero Lozano sintetizó la trascendencia del caso en pocas palabras: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”. La periodista y conductora se unió así al coro de voces que interpretaron el veredicto como un hito relevante y reparador.

Vero Lozano contundente sobre la sentencia al exmarido de Julieta Prandi. "Se hizo justicia", escribió (X)

Desde Instagram, Graciela Borges sumó un mensaje emotivo y personalizado: “Bravo por tu fuerza @jprandi. Te queremos siempre”. Su dedicatoria fue replicada y destacada en incontables publicaciones, subrayando la dimensión solidaria que adquirió la reacción colectiva.

Con un mensaje de apoyo, Graciela Borges se solidarizó con Julieta Prandi tras la condena a su exmarido (Instagram)

El repudio al agresor y la empatía hacia la víctima continuaron en el mensaje de Juariu: “19 años de prisión para Contardi. Realmente inédito y esperanzador. Se hizo justicia”. El énfasis estuvo puesto en lo simbólico de la sentencia y en el potencial de este fallo como precedente para otros casos de violencia de género.

La influencer Juariu manifestó su apoyo a Julieta Prandi (X)

Luciana Salazar también se refirió al caso, haciendo foco en lo ejemplar de la condena y en la importancia de la lucha colectiva: “Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”. Su reflexión, aplaudida por muchos usuarios, multiplicó los mensajes de apoyo y convirtió el fallo en un tema de conversación central tanto para el ámbito del espectáculo como para la sociedad en general.

Luciana Salazar felicitó al equipo de abogados de Julieta Prandi y acompañó la lucha de la modelo en este proceso por encontrar justicia (X)

Una de las voces más profundas y personales fue la de Agustina Kämpfer, quien compartió una fotografía de su historia junto a Prandi y una larga reflexión sobre el dolor silenciado, el valor del diálogo y la sororidad. “Cuando tomamos esta foto, ella, que luce tan sonriente, estaba atravesando el peor de los infiernos. Lo disimulaba bien, eso que hacemos todas cuando estamos tan perdidas, así, tal cual nos enseñaron”, relató la periodista sobre aquellos años en los que Prandi intentaba mantener en secreto lo que sufría. Reconoció su propio temor a preguntar en ese entonces, y la importancia de hablar y acompañar: “Hace un tiempo le pedí disculpas por haber sido cobarde y no haberle preguntado, en su momento, si lo que yo sospechaba era cierto: no lo hice porque temí que se alejara de mí (no sigan ese mal ejemplo, los años nos van aclarando qué tenemos que hacer: hablar, hablar, hablar)”.

Kämpfer extendió su mensaje de apoyo para todas las víctimas y destacó el nuevo tiempo de reparación abierto para Prandi: “Me gustaría manipular un poco la imagen y que fuera yo quien la abraza a ella pero, para hacerle justicia a la foto, hoy son los brazos de Juli los que me abrazan y nos abrazan a todas. Ahora que pueden descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente en la construcción de ese muro en el que todas, agotadas, ponemos un ladrillito todos los días, hasta hacerlo tan grande y tan firme, que ningún violento pueda pasar. Me consta que Juli dejó el alma en el camino por eso. Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias @jprandi, por todo lo que nos enseñaste”.

Agustina Kampfer escribió unas sentidas palabras a su compañera Julieta Prandi, luego del fallo ejemplificador a su exmarido (Instagram)

El fallo no solo impactó en la vida de la modelo y actriz, sino que resonó como símbolo de justicia, reparación y esperanza para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares. El acompañamiento público, a través de infinidad de mensajes de referentes del espectáculo, periodistas y colegas, fue pieza clave para visibilizar la importancia de dar batalla a la violencia y de construir redes de apoyo y contención.

Con cada pronunciamiento, el entorno artístico volvió a demostrar la potencia de la palabra y la visibilidad a la hora de exigir justicia y acompañar a quienes dan pelea por sus derechos y su bienestar. De este modo, la historia de Prandi hoy representa, para el universo digital y televisivo, mucho más que un caso mediático: se convierte en referencia y motor para seguir fortaleciendo la protección de las víctimas y la transformación social que demanda el fin de la violencia.