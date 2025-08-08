Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

La mujer de 30 años fue asesinada la mañana del 8 de mayo de 2024 en un campo que era propiedad de su familia

Luego de que se confirmara que la investigación por el crimen de Romina Karban, la mujer de 30 años que fue asesinada a disparos en mayo de 2024 en Chaco, sería elevada a un juicio por jurados, la Justicia informó que el próximo 11 de septiembre comenzarán las audiencias preliminares. De esta manera, se definirán cuáles serán las pruebas que serán presentadas en lo que resta del proceso penal.

Se trata de una instancia en la que el juez deberá revisar y verificar cada una de las pruebas recolectadas por la Fiscalía. En este caso, la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidente Roque Sáenz Peña resolvió que la jueza técnica sea Rosana Gilbota.

A más de un año que Romina fuera reportada como persona desaparecida, para luego ser encontrada muerta en un campo de su familia, la causa cuenta con un solo imputado: su hermano, Renzo Karbán. Sobre él, recae el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, codicia y alevosía. Su acusación formal tuvo lugar apenas 20 días después del crimen.

Después de que la Fiscalía Penal N° 1 de Sáenz Peña impartiera las acciones investigativas, se reunieron una serie de pruebas que derivaron en el arresto del hombre. Desde ese momento se encuentra bajo prisión preventiva y, según la información publicada por Diario Chaco, será representado por el abogado Matías Jachesky.

La última imagen con vida de la víctima que fue tomada por una de las cámaras de seguridad de la zona (Fuente: X)

Según consta en el expediente de la causa, las autoridades plantearon que Renzo habría atacado a su hermana, tras haber pactado una reunión con ella. De hecho, el esposo de la víctima había declarado a la Policía que la última vez que supo de ella fue aproximadamente a las 7:30 del 8 de mayo de 2024, cuando salió de la casa en moto camino hacia la casa familiar y dejó de responder los mensajes y llamadas.

Al ser interrogado por la fiscal Liliana Lupi, el hombre se declaró inocente. No obstante, se negó a responder el resto de las preguntas. En caso de que fuera encontrado culpable, podría enfrentar una condena perpetua.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Romina fue asesinada en el lugar donde la encontraron, con cinco disparos de arma de fuego realizados de atrás hacia adelante. Dos de ellos ingresaron por la cabeza y tres por la espalda.

Tras no haberse detectaron lesiones compatibles con signos de lucha o defensa, los investigadores señalaron que la víctima habría sido atacada por sorpresa. Asimismo, consideraron que su hermano habría buscado asesinarla, debido a que no estaba casada ni tenía hijos que pudieran heredar su parte de los campos familiares.

La motocicleta en la que viajaba la víctima antes de ser asesinada (Facebook)

“El móvil se presume que es económico. La mujer no estaba casada ni tenía hijos. De esa forma, (Renzo) eliminó una heredera. Los campos de la familia Karban están en sucesión tras el fallecimiento del padre en diciembre de 2023″, indicó, por aquel entonces, una fuente del caso a Infobae.

Entre las pruebas se incluyeron peritajes telefónicos y el análisis de registros de cámaras de seguridad. Uno de los elementos centrales fue el contacto de Renzo Karban con Antonio “Tunín” González, armero de la zona, a quien solicitó días antes del hecho un arma con silenciador.

Por este motivo, González había sido arrestado y liberado, ya que en su arsenal no se halló el arma utilizada: una pistola calibre 9 milímetros que estaba registrada a nombre del padre de los Karban. No obstante, la misma no logró ser hallada por las autoridades.

De la misma manera, las imágenes tomadas por las cámaras mostraron a Renzo en distintas partes de la ciudad poco después del horario estimado del asesinato, con desplazamientos que, según los investigadores, buscaban construir una coartada. Incluso, se registró su presencia en un centro médico durante el lapso en que habría ocurrido el homicidio.