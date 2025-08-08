Crimen y Justicia

Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

Ante el tribunal deberá comparecer el hermano de la víctima, acusado de haberla asesinado para quedarse con su parte de la herencia familiar

Guardar
La mujer de 30 años
La mujer de 30 años fue asesinada la mañana del 8 de mayo de 2024 en un campo que era propiedad de su familia

Luego de que se confirmara que la investigación por el crimen de Romina Karban, la mujer de 30 años que fue asesinada a disparos en mayo de 2024 en Chaco, sería elevada a un juicio por jurados, la Justicia informó que el próximo 11 de septiembre comenzarán las audiencias preliminares. De esta manera, se definirán cuáles serán las pruebas que serán presentadas en lo que resta del proceso penal.

Se trata de una instancia en la que el juez deberá revisar y verificar cada una de las pruebas recolectadas por la Fiscalía. En este caso, la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidente Roque Sáenz Peña resolvió que la jueza técnica sea Rosana Gilbota.

A más de un año que Romina fuera reportada como persona desaparecida, para luego ser encontrada muerta en un campo de su familia, la causa cuenta con un solo imputado: su hermano, Renzo Karbán. Sobre él, recae el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, codicia y alevosía. Su acusación formal tuvo lugar apenas 20 días después del crimen.

Después de que la Fiscalía Penal N° 1 de Sáenz Peña impartiera las acciones investigativas, se reunieron una serie de pruebas que derivaron en el arresto del hombre. Desde ese momento se encuentra bajo prisión preventiva y, según la información publicada por Diario Chaco, será representado por el abogado Matías Jachesky.

La última imagen con vida
La última imagen con vida de la víctima que fue tomada por una de las cámaras de seguridad de la zona (Fuente: X)

Según consta en el expediente de la causa, las autoridades plantearon que Renzo habría atacado a su hermana, tras haber pactado una reunión con ella. De hecho, el esposo de la víctima había declarado a la Policía que la última vez que supo de ella fue aproximadamente a las 7:30 del 8 de mayo de 2024, cuando salió de la casa en moto camino hacia la casa familiar y dejó de responder los mensajes y llamadas.

Al ser interrogado por la fiscal Liliana Lupi, el hombre se declaró inocente. No obstante, se negó a responder el resto de las preguntas. En caso de que fuera encontrado culpable, podría enfrentar una condena perpetua.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Romina fue asesinada en el lugar donde la encontraron, con cinco disparos de arma de fuego realizados de atrás hacia adelante. Dos de ellos ingresaron por la cabeza y tres por la espalda.

Tras no haberse detectaron lesiones compatibles con signos de lucha o defensa, los investigadores señalaron que la víctima habría sido atacada por sorpresa. Asimismo, consideraron que su hermano habría buscado asesinarla, debido a que no estaba casada ni tenía hijos que pudieran heredar su parte de los campos familiares.

La motocicleta en la que
La motocicleta en la que viajaba la víctima antes de ser asesinada (Facebook)

“El móvil se presume que es económico. La mujer no estaba casada ni tenía hijos. De esa forma, (Renzo) eliminó una heredera. Los campos de la familia Karban están en sucesión tras el fallecimiento del padre en diciembre de 2023″, indicó, por aquel entonces, una fuente del caso a Infobae.

Entre las pruebas se incluyeron peritajes telefónicos y el análisis de registros de cámaras de seguridad. Uno de los elementos centrales fue el contacto de Renzo Karban con Antonio “Tunín” González, armero de la zona, a quien solicitó días antes del hecho un arma con silenciador.

Por este motivo, González había sido arrestado y liberado, ya que en su arsenal no se halló el arma utilizada: una pistola calibre 9 milímetros que estaba registrada a nombre del padre de los Karban. No obstante, la misma no logró ser hallada por las autoridades.

De la misma manera, las imágenes tomadas por las cámaras mostraron a Renzo en distintas partes de la ciudad poco después del horario estimado del asesinato, con desplazamientos que, según los investigadores, buscaban construir una coartada. Incluso, se registró su presencia en un centro médico durante el lapso en que habría ocurrido el homicidio.

Temas Relacionados

ChacoRomina KarbanHomicidiosHerencia familiarHermanoJuicioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras la pelea entre alumnas en la escuela de Entre Ríos, secuestraron armas y se registraron amenazas por redes sociales

Todo comenzó con un enfrentamiento entre estudiantes, pero la tensión escaló cuando conocidos de las involucradas se sumaron al conflicto

Tras la pelea entre alumnas

Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

Un hombre de 37 años irrumpió en una vivienda en la que vivían tres hermanas, todas ellas adultas mayores, y cometió un violento robo. A las pocas horas fue detenido por la Policía

Apuñaló a dos jubiladas en

Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra “los herederos de Dumbo”: hallaron drogas y dos granadas

Se llevaron a cabo 30 allanamientos en simultáneo para desbaratar a una banda narco. Algunos de los acusados son los sucesores de Raúl Martín Maylín Rivera, alias Dumbo, quien está detenido en Ezeiza por liderar la venta de drogas en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano

Megaoperativo policial en cuatro barrios

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

El cuerpo de Nuri Klimasauskas fue hallado sin vida en el patio interno de un edificio en 2023. La última persona que estuvo con ella fue Gustavo García Viarengo

Comenzó el juicio por el

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

La causa involucró a varios empleados del Servicio Penitenciario provincial, quienes fueron acusados de facilitar el funcionamiento de una red narco

Juicio por corrupción en un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apuñaló a dos jubiladas en

Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra “los herederos de Dumbo”: hallaron drogas y dos granadas

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump encabezará una “cumbre de

Donald Trump encabezará una “cumbre de paz histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

Las momias egipcias y el extraño auge de la “medicina caníbal” en Europa

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color: el origen de un mito visual

La ONU exigió detener de inmediato el plan de ocupación militar de Gaza aprobado por el gobierno de Netanyahu

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”