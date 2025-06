Video: una mujer trans le pegó un cachetazo a un policía de la Ciudad y terminó detenida

Una mujer trans le pegó un cachetazo a un policía a la salida de un boliche

Una mujer trans terminó detenida luego de golpear a un agente de la Policía de la Ciudad en medio de un altercado a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo. El video comenzó a circular por las redes sociales y se volvió viral en las últimas horas.

El hecho se produjo hace al menos una semana, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, mientras los agentes custodiaban la desconcentración del boliche Club Araoz, ubicado sobre la calle Araoz al 2400.

En ese momento, se registró el incidente que terminó con una mujer trans detenida, de la cual no se han difundido datos sobre su identidad.

Según le informaron fuentes del caso a este medio, todo comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 14A advirtió una pelea entre varias personas a la salida del local bailable. Al intervenir para separar a los involucrados, la detenida de 28 años tomó del cabello a otra mujer en medio de la tensión.

La detenida tomó del cabello a otra mujer en medio de una pelea y agredió a un efectivo policial

Los agentes intentaron interceder para frenar la situación, pero la escena escaló rápidamente. “Vos, a mí, no me tocas. Vos, a mí, no me sacas”, se escucha advertir a la agresora en un fragmento del video. Ante la presencia policial, la imputada comenzó a hostilizar al personal y desobedeció las indicaciones que se le impartían.

Según el parte oficial, la mujer intentó alejarse del lugar por sus propios medios, ignorando las órdenes de los uniformados. Fue entonces cuando se produjo el momento más crítico: en medio del forcejeo, le propinó un cachetazo a uno de los policías.

La secuencia fue registrada en un video que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. En las imágenes, filmadas desde un celular, se escucha a un grupo de testigos comentar la escena. “Se le para de mano a la gorra, amigo… ¿qué onda? Alta ñapi le pegó, amigo, la tengo re grabada”, dice uno de los presentes, mientras se ve a la mujer confrontar a los policías.

La reacción de los agentes fue inmediata. La agresora fue reducida y puesta bajo custodia en el lugar. La Policía de la Ciudad informó que, tras la consulta correspondiente con el Ministerio Público Fiscal, se dispuso iniciar actuaciones por el delito de “atentado a la autoridad agravado” y formalizar la detención de la imputada, quien permanece bajo custodia.

El incidente se produjo en el marco de los operativos habituales de vigilancia durante la salida de locales nocturnos. Según confirmaron fuentes de la fuerza a este medio, la intervención se dio conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, donde interviene personal capacitado para la contención en eventos masivos.