Cayó el proveedor de “Los Menores”, acusado de manejar el negocio narco de una parte de Rosario

Mauri era buscado hace más de un año

El presunto jefe narco Mauricio Javier A. (30), también conocido en un sector de la zona oeste de Rosario como “Mauri”, cayó este lunes por la tarde en un hermético operativo llevado a cabo en la ciudad de Roldán entre el Ministerio Público Fiscal, la Procunar y fuerzas de seguridad provincial.

Se trata de un jugador que comenzó vendiendo al menudeo con un manojo de kioscos de drogas y luego escaló como un proveedor de la mediática organización conocida como “Los Menores”, señalada como posible ejecutora del doble crimen del número uno y dos de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo.

Mauricio A. fue arrestado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe y la Tropa de Operaciones Especiales, quienes llevaron adelante múltiples medidas en las últimas por pedido de los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Mené del Ministerio Público Fiscal de Rosario, y del fiscal Matías Scilabra de la Procunar. Fue el juez de Garantías Carlos Vera Barros, quien autorizó cada una de las peticiones.

No fue tarea sencilla dar con “Mauri”. Se movía constantemente, ya no en su territorio, que es la zona que rodea el Centro Municipal de Distrito Oeste, sobre las vías del ferrocarril, sino por distintas partes del país. Este lunes lo encontraron en una casa de dos plantas junto a familiares y no opuso resistencia.

Mauricio A. fue arrestado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe y la Tropa de Operaciones Especiales

El nombre del presunto proveedor de droga de “Los Menores” sobrevoló también una importante audiencia imputativa de la Justicia provincial en febrero del año pasado, cuando el fiscal Franco Carbone acusó a cinco Policías por haber realizado una detención ilegal en el territorio en el que opera Mauricio A.

Puntualmente, los agentes aprehendieron a un joven que era el chofer de un integrante del clan Tripi –familia conocida por estar condenada por narcomenudeo en Rosario– y le “plantaron” un cartel con un mensaje mafioso para el gobernador Maximiliano Pullaro y tres armas que habían sido usadas entre finales de diciembre de 2023 y enero de 2024 en balaceras contra un banco, contra una comisaría, un hospital, la sede de la Tropa de Operaciones Especiales, una estación de servicio; y contra un joven que estaba cerca de un búnker del distrito oeste.

En esa imputación, Carbone sostuvo que “Mauri” fue quien pagó cinco millones de pesos a los policías Marcos Molina, Damián Ruiz, Lisandro Vera, Joaquín Dure y Yael Fernández para que hicieran esa detención ilegal –por la que el joven estuvo preso 15 días–, con el objetivo de ganarle terreno a los Tripi en ese sector de Rosario, ya que así expusieron a esa organización que posteriormente fue allanada.

Después de esa detención ilegal, al presunto proveedor de droga de “Los Menores” lo buscó la Tropa de Operaciones Especiales en marzo del año pasado en Roldán –donde ahora fue detenido–, pero en lugar de encontrar al sospechoso dieron con un grupo de personas que realizaba un ritual umbanda con una decena de animales que iban a ser sacrificados.