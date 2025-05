Habló Julieta Makintach, la jueza del escándalo del juicio por la muerte de Maradona: “No me voy a apartar”

La jueza, Julieta Makintach, llegando a la reanudación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (REUTERS/Francisco Loureiro).

“Yo no me voy a apartar, no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece”. Así lo aseguró Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, durante una audiencia en la mañana de hoy.

Las declaraciones de la magistrada tienen lugar luego de la polémica por la difusión de videos que la tienen como protagonista de una supuesta producción documental, sin autorización de las partes. En este punto, observó que podría existir “una gran operación mediática” en su contra.

“Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia. Ese material era crudo y era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto e ilícito?“, argumentó.

La vigésima audiencia del juicio por la muerte de Maradona comenzó cerca de las 11 de la mañana en un clima de máxima tensión. A pocas horas de conocerse las imágenes que generaron la indignación, la magistrada cuestionada eligió comenzar la jornada de este martes con un largo descargo.

Makintach tomó la palabra frente a un salón repleto de gente que esperaba su explicación al respecto. Puntualmente, los siete imputados que están siendo juzgados por el fallecimiento del Diez, que este martes debieron volver al debate oral por pedido del juez Savarino, y de los familiares de Diego.

“Buenos días a todos. Solicité al presidente del tribunal la palabra porque les había anticipado al cierre de la jornada anterior que, ante la existencia de esta denuncia, yo iba a ver de qué se trataba y ver si había serias valederas y serias para que yo me apartara de este debate”, comenzó diciendo Makintach.

Y aseveró: “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevante, del cual yo pueda darle alguna explicación. No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”.

Al final de su descargo, la jueza señaló: “No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”.

En el marco de los allanamientos realizados el último jueves, la Justicia de San Isidro encontró una serie de imágenes y videos de alta calidad que probarían la relación de la magistrada con un supuesto documental del juicio por la muerte de Maradona, el cual se estaría realizando en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro. Y sin el consentimiento de las partes.

A raíz de esto, se inició una causa penal paralela donde se investiga a cuatro personas que habrían estado en las audiencias. Tres de ellos fueron identificados. El expediente es llevado a cabo por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Luego del descargo de Makintach, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso se despegaron del escándalo. “Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza”, apuntó el fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la acusación pública contra la jueza, al referirse a la polémica.